وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يومين، وتهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية، ودفعها في مختلف المجالات».

وهذه ثالث زيارة لإدريس إلى القاهرة منذ تعيينه رئيساً للحكومة السودانية في مايو (أيار) 2025، بعد زيارته الأولى في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، وفي فبراير (شباط) هذا العام.

ومن المقرر، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن يعقد إدريس «مباحثات مع القيادة المصرية تتناول مستقبل العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات»، إلى جانب «القضايا محل الاهتمام المشترك».

ويضم الوفد السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خالد الأعيسر، والأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، والنائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين بالدولة.

ومنذ بداية الحرب الداخلية في السودان، منتصف أبريل (نيسان) 2023، تقف مصر داعمة لمؤسساته، وعلى رأسها الجيش، وتدعو إلى ضرورة وقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة تجمع مختلف مكونات المجتمع السوداني.

وفي زيارته السابقة للقاهرة، في فبراير الماضي، ترأس إدريس مع نظيره المصري مصطفى مدبولي أعمال اللجنة العليا بين البلدين، وتناولت المباحثات وقتها «سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البناء والتشييد، بما في ذلك إنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان، على غرار التجربة المصرية».

كما شهدت العلاقات الثنائية، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، انعقاد الجولة الثالثة من آلية المشاورات المصرية - السودانية (2+2) لوزيري الخارجية والري، والتي بحثت قضايا الأمن المائي والتعاون في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار، وأكدت أهمية استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.

ويتوقف مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، مع توقيت زيارة إدريس للقاهرة، وقال إنها «تأتي في ظل تطورات ميدانية للحرب السودانية، بعد تعدد هجمات المُسيرات على بعض الأهداف في العاصمة الخرطوم، وفي ظل تقدم الجيش السوداني في مدينة نيالا جنوب دارفور»، مشيراً إلى أن «الزيارة ستشهد إعادة تأكيد مصر على مواقفها الداعمة للمؤسسات الشرعية في السودان، والتأكيد على خطوطها الحمراء الرافضة لأي مساعٍ تستهدف وحدة وسيادة السودان».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، بوصفها تمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار البيان إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، هو أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».

وتوقع المغربي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تركز زيارة رئيس الوزراء السوداني على التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأن تتصدر ملفات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعادة الإعمار، وأوضاع الجالية السودانية بالقاهرة، محادثاته بالقاهرة.