دافعت السعودية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب31» عن ضرورة إبقاء جميع الحلول والتقنيات متاحة لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، رافضةً وصف هذه التقنيات بأنها «غسل أخضر».

يأتي هذا الموقف في وقت لا تزال فيه مستويات نشر هذه التقنيات دون المستويات اللازمة للإبقاء على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفق تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

لكن الخلاف حول دور هذه التقنيات كان واحداً من ملفات التباين في المفاوضات، التي لم تُفضِ إلى توافق سياسي جامع، وسط خلافات أخرى بشأن تمويل المناخ والإجراءات التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ.

كما انتقدت المملكة عدم انعكاس مطالب الدول النامية بصورة متوازنة في النص النهائي، وفق ما عرضه محمد أيوب، عضو الوفد السعودي وممثل المملكة في المجموعة العربية، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

وكان «كوب31» قد اختتم أعماله في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد انتهائها المقرر الجمعة، من دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

محمد أيوب عضو الوفد السعودي وممثل المملكة في المجموعة العربية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وقال أيوب إن المفاوضات انتهت باستبعاد قضايا تمويل المناخ والإجراءات التجارية المقيدة من النص الختامي، رغم أهميتها لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وأوضح أن الدول العربية مسؤولة عن أقل من 2 في المائة من الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، في حين تتحمل مجموعات أخرى مسؤولية 55 في المائة منها، لافتاً إلى أن نحو 80 في المائة من ميزانية الكربون المتاحة للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية قد استُهلكت بالفعل.

وتقوم تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه على التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة الصناعية ومصادر الانبعاثات الأخرى، ثم استخدامه في تطبيقات صناعية أو نقله وضخه في تكوينات جيولوجية عميقة تحت الأرض لعزله عن الغلاف الجوي. وتندرج هذه التقنيات ضمن مفهوم «الاقتصاد الدائري للكربون» الذي تتبناه المملكة، والقائم على خفض الكربون وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته.

زوار في جناح المملكة خلال «كوب31» في أنطاليا (رويترز)

تمويل المناخ

يمثل تمويل المناخ أحد أكثر الملفات الخلافية في المفاوضات الدولية، إذ تطالب الدول النامية الدول المتقدمة بتوفير موارد مالية أكبر لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وخفض الانبعاثات، والتحول إلى أنظمة طاقة أقل تلويثاً. ولا تقتصر هذه الاحتياجات على توفير التمويل للمشروعات، بل تشمل أيضاً إتاحة الأموال بشروط ميسرة، وخفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز قدرة الدول على إعداد المشروعات القابلة لجذب الاستثمارات.

وفي هذا السياق، أشار أيوب إلى أن مطالب الدول النامية لم تلقَ الاستجابة المطلوبة خلال المفاوضات، موضحاً أن مقترحات تتعلق برفع تدفقات التمويل إلى الصندوق الأخضر للمناخ لتصل إلى 16 مليار دولار في دورة التمويل المقبلة استُبعدت من النص، إلى جانب مطالب بزيادة تمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035.

يأتي ذلك في وقت كان فيه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد أكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتمويل المناخي يمثل أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً لدعم الدول النامية الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

ودعا ستيل، عشية افتتاح المؤتمر، إلى تحويل خريطة الطريق من باكو إلى بيليم إلى واقع ملموس، وهي الخريطة التي تستهدف حشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً لصالح الدول النامية، مشدداً على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى توفير تمويل فعلي ومتاح وترجمته إلى استثمارات ومشروعات عملية.

وكان ستيل قد أشار أيضاً إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل، لا سيما الدول منخفضة الدخل والمرتفعة المديونية، إلى جانب محدودية قدرات بعض الدول على إعداد المشروعات وتطويرها بما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات.

الإجراءات التجارية الأحادية

ومن الملفات الخلافية الأخرى الإجراءات التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، وهي تدابير تفرضها دول أو تكتلات تجارية بشكل منفرد، بهدف الحد من الانبعاثات أو منع انتقال الصناعات كثيفة الكربون إلى أسواق ذات معايير بيئية أقل صرامة. ومن أبرز أمثلتها آليات فرض أعباء كربونية على الواردات، بما يجعل دخول بعض المنتجات إلى الأسواق أكثر تكلفة تبعاً للانبعاثات الناتجة عن تصنيعها.

وفي هذا السياق، انتقد أيوب استبعاد مناقشة هذه الإجراءات من النص النهائي للمؤتمر، مشيراً إلى تفاوت آثارها الاقتصادية بين الدول، إذ قد تحقق، وفق الأرقام التي عرضها، مكاسب رفاهية بقيمة 141 مليار دولار لبعض الأطراف، مقابل خسائر بنحو 100 مليار دولار للدول النامية.

حضور يَعبرون أمام شعار «كوب31» في أنطاليا (أ.ف.ب)

احتجاز الكربون ضمن الحلول المطروحة

وامتدت الخلافات في المؤتمر إلى طبيعة الحلول التقنية التي ينبغي اعتمادها لمواجهة تغير المناخ، ودور تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وفي هذا السياق، انتقد أيوب وصف تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه بأنها «غسل أخضر»، متسائلاً عن مدى اتساق هذا الوصف مع تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تشير إلى أن مستويات نشرها لا تزال دون المستويات اللازمة للإبقاء على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية في المتناول.

وشدد على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب إبقاء جميع الحلول متاحة، بما يشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإزالة ثاني أكسيد الكربون وخفض انبعاثات الميثان واحتجاز الكربون، مع ترك المجال أمام الدول لاختيار الحلول المناسبة لظروفها الوطنية.

ويتقاطع هذا الطرح مع ما أكده ستيل، في حواره مع «الشرق الأوسط» قبل المؤتمر، بشأن ضرورة التعامل مع أمن الطاقة والعمل المناخي باعتبارهما مسارين متكاملين لا هدفين متعارضين.

وشدد ستيل على أهمية ضمان إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، والاستعداد للتحولات طويلة الأمد في أنماط الطلب على الطاقة.

زوار في «كوب31» بأنطاليا (د.ب.أ)

وكان ستيل قد وضع تسريع التنفيذ في صدارة أولويات «كوب31»، موضحاً أن المفاوضات الرسمية تتناول ملفات الانتقال العادل والتمويل المناخي والتكيف والتخفيف والتدابير المتعلقة بالاستجابة لتغير المناخ، فيما تركز أجندة العمل على مجالات عملية، من بينها تسريع التحول إلى استخدام الكهرباء وتحديث شبكاتها.

وأكد أن التقدم المحقق عالمياً في مواجهة التغير المناخي لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال وصول الاحترار العالمي إلى نحو 2.6 درجة مئوية، مقابل أكثر من 4 درجات مئوية في حال غياب التعاون المناخي المنظم والجهود الوطنية.

وفي ختام مداخلته، أكد أيوب أن الدول العربية والدول النامية واصلت المشاركة بإيجابية في المفاوضات، رغم استبعاد عدد من مطالبها من النص النهائي.