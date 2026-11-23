حصلت شركة «تمارا» المتخصصة في حلول التقنية المالية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في السعودية والمنطقة على تسهيلات تمويلية مدعومة بالأصول بقيمة إجمالية أولية تبلغ 400 مليون دولار من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية (إم يو إف جي)، وبنك «ستاندرد تشارترد»، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التمويلية ودعم خطط النمو والتوسع.

وحسب بيان للشركة، تشمل الاتفاقيات تمويلاً مقوماً بالريال السعودي بقيمة 749 مليون ريال (نحو 200 مليون دولار) من «إم يو إف جي»، في أول صفقة من نوعها يقدم فيها بنك دولي تمويلاً إلى شركة تقنية مالية في المنطقة عبر هيكل توريق مقوّم بالعملة المحلية.

كما تضمنت الاتفاقيات زيادة سقف التسهيلات الائتمانية الأساسية المقوّمة بالدولار مع بنك «ستاندرد تشارترد» بمقدار 200 مليون دولار إضافية، بما يوسع مصادر التمويل المتاحة للشركة، ويعزّز قدرتها على تلبية احتياجات أعمالها.

وقال الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «تمارا»، عبد المجيد الصيخان، إن الاتفاقيات تعكس تنامي ثقة المؤسسات المالية العالمية في نموذج أعمال الشركة وقطاع الخدمات المالية السعودي، مشيراً إلى أن التمويل الجديد سيدعم تطوير حلول مالية أكثر مرونة للمستهلكين والتجار.

وترى الشركة أن الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز بنيتها الائتمانية ودعم استراتيجيتها التمويلية طويلة الأجل، إلى جانب توسيع تعاونها مع «ستاندرد تشارترد» في مجالات إدارة النقد وأسواق الدين، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لتطوير القطاع المالي وتنويع مصادر التمويل.

كما تخدم «تمارا» أكثر من 26 مليون عميل، وتتعاون مع ما يزيد على 160 ألف تاجر في المنطقة.