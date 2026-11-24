كشفت مقتطفات من المذكرات الشخصية للبابا الراحل فرنسيس عن تفاصيل جديدة من حياته الروحية والنفسية، تضمنت مروره بأزمة نفسية وروحية عميقة خلال عامي 2021 و2022، وذلك وفق كتاب صدر عن الفاتيكان بعنوان «المذكرات الخاصة للبابا فرنسيس».

وتولى إعداد الكتاب الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، اللاهوتي الأرجنتيني ورئيس مجمع العقيدة في الفاتيكان وأحد أقرب معاوني البابا.

ويُدرج اسم فرنانديز كمؤلف مشارك نظراً لإضافته شروحات وتعليقات تضع يوميات البابا في سياقها التاريخي والروحي.

ودُوّنت هذه المذكرات بخط اليد داخل تقويم سنوي مغلف بالجلد استُخدم كدفتر للملاحظات الشخصية.

وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فمن أبرز ما ورد في المذكرات حديث البابا الراحل عن تجارب روحية عميقة وقعت إحداها عقب زيارته المثيرة للجدل إلى تشيلي عام 2018.

وخلال الزيارة، أثار البابا الراحل انتقادات واسعة بعدما شكك في شهادات ضحايا أحد أبرز المتورطين في الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية. لكنه تراجع لاحقاً عن موقفه، بعد أن أجرى تحقيقاً تبين من خلاله صحة روايات الضحايا وتعرضه لتضليل من جانب قيادات في الكنسية.

وكتب فرنسيس في مذكراته، في يونيو (حزيران) 2018، أنه رأى «مدخل الجحيم»، في إشارة إلى حجم الأزمة التي ضربت الكنيسة، كما عبّر عن شعوره بالخجل والألم إزاء ما وصفه بالشر الذي ألحقته الفضائح بالمؤسسة الدينية.

وتكشف المذكرات عن أزمة روحية ونفسية عميقة عاشها فرنسيس بين عامي 2021 و2022، بالتزامن مع ظروف صحية صعبة وضغوط إدارية ومالية داخل الفاتيكان.

وحسب الكاردينال فرنانديز، ارتبطت الأزمة أساساً بصراع البابا الداخلي مع «إغراء ممارسة السلطة بصورة مطلقة»، والشعور بأنه قادر وحده على حل جميع المشكلات.

وجاءت هذه الأزمة في وقت كان فيه الفاتيكان يواجه تحقيقات مالية واسعة، عقب إقالة الكاردينال أنجيلو بيتشيو عام 2020، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء التصرف المالي، وهي القضية التي شهدت لاحقاً محاكمات وإدانات، ولا تزال إجراءات الاستئناف مستمرة.

كما تزامنت الأزمة مع معاناة صحية شديدة للبابا، إذ كشف فرنانديز عن أنه كان يعاني آلاماً لا تحتمل بسبب مشكلة معوية، انتهت بخضوعه لجراحة في يوليو (تموز) 2021، استلزمت إزالة نحو 33 سنتيمتراً من القولون.

وتمتد اليوميات لأكثر من ثلاثة عقود؛ إذ تبدأ في عام 1992، عندما كان فرنسيس، واسمه الأصلي خورخي ماريو بيرجوليو، أسقفاً مساعداً في بوينس آيرس، وتواكب تدرجه ليصبح رئيس أساقفة وكاردينالاً للعاصمة الأرجنتينية، وصولاً إلى اعتلائه السدة البابوية، وتُختتم بآخر تدوينة بتاريخ 18 أغسطس (آب) 2024.

وأوضح فرنانديز أن البابا كان يدون أكثر أفكاره سريةً باستخدام شفرة غير قابلة للفك، ولذلك لم تُنشر هذه الأجزاء.

وتضمنت المذكرات إشادة فرنسيس بالكاردينال روبرت بريفوست، الذي أصبح لاحقاً البابا ليو الرابع عشر، واصفاً إياه بأنه «راعٍ عظيم، ومبشِّر كريم، ورجل لا تشوبه شائبة».