بعدما اختبر ريال مدريد الإسباني «زمن بيلينغهام»، يبدو أن الدور قد حان على «زمن إسبي»؛ نسبة إلى المهاجم الشاب والوافد الجديد كارلوس إسبي.

فقد بات لاعبُ منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، الذي تعاقد معه النادي الملكي الصيف الماضي لما يمتلكه من حس تهديفي مميز، مختصاً في صناعة الفارق فور دخوله من مقاعد البدلاء، بعدما تحولت مشاركاته الخاطفة في كثير من الأحيان إلى طوق نجاة للـ«ميرينغي» منذ انطلاق الموسم.

وكما قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فإن تاريخ كرة القدم «حافل بلاعبين من هذا النوع»؛ لاعبين يصنعون الفارق ويحسمون المباريات رغم حصولهم على دقائق لعب محدودة. إنهم من يُعرفون بـ«البدلاء الخارقين»؛ أي أولئك الذين يغيرون مجرى المباريات بمجرد دخولهم أرض الملعب.

وهذا تحديداً ما نجح إسبي في تحقيقه. فالمهاجم البالغ من العمر 21 عاماً، الذي انضم إلى النادي الملكي من دون ضجة كبيرة، سجل 4 أهداف خلال 64 دقيقة لعب فقط، موزعة على 12 مشاركة قصيرة. والأعلى إثارة أن جميع أهدافه جاءت في الدقائق الـ10 الأخيرة أو خلال الوقت بدل الضائع؛ سواء لإعادة فريقه إلى أجواء المباراة، وإدراك التعادل، وخطف هدف الفوز.

وكان أحدثُ فصول تألقه، مساء السبت، هدفاً قاتلاً في الدقيقة الـ85، قاد به ريال مدريد إلى قلب تأخره أمام سيلتا فيغو والفوز 2 - 1، ليواصل الفريق الملكي سلسلة انتصاراته التي بلغت 9 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات. وهي مباراة كان من الممكن أن يخرج منها خاسراً، لولا اللمسة الحاسمة من مهاجمه الشاب، في سيناريو ربما لم يكن ليتمكن من تفاديه خلال الموسم الماضي.

سبق أيضاً أن قاد انتفاضة ريال أمام روما (4 - 3) في مسابقة «دوري الأبطال» عندما سجّل هدف تقليص الفارق (2 - 3) في الدقيقة الـ82 قبل أن يسجّل البرازيلي آندريك والألماني أنطونيو روديغر هدفين أسهما في قلب الطاولة على «الذئاب».

وقال «المدرب المميّز»، مشيداً بإمكاناته: «عندما تفرض سيطرتك على منافس يكتفي بالدفاع، يصبح أسلوب لعبه سلاحاً فتاكاً. فهو يمتلك كثيراً من الخصائص المهمة داخل منطقة الجزاء؛ إذ يجيد اللعب وظهره إلى المرمى، ويتفوق في الكرات الهوائية، كما يحسن التحرك نحو القائمين الأول والثاني...».

رغم أن قدراته التهديفية لفتت الأنظار خلال تجربته مع ليفانتي في الموسم الماضي، وهي إمكانات كفيلة بجعل كثير من الأندية الأوروبية تتهافت على خدماته، فإنها لا تبدو كافية حتى الآن لزعزعة تراتبية النجوم داخل كتيبة الملكي، وانتزاع مكان له إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، وفق ما أوضح مورينيو.

وأضاف المدرب البرتغالي: «إنه لاعب يمتلك خصائص فنية محددة. لا أقصد بذلك أنه غير قادر على اللعب أساسياً أو خوض 90 دقيقة، لكن أسلوب لعب الفريق يعتمد بدرجة أكبر على التمريرات المتبادلة والتحركات في عمق دفاع المنافس. أما هو، فهو لاعب يجيد التحرك والتمركز داخل منطقة الجزاء».

وأضاف: «نحن سعداء للغاية بوجوده معنا. إنه من نوعية اللاعبين الذين لا ينجرّون إلى نقاشات بشأن ما إذا كان ينبغي أن يحصلوا على دقائق لعب أكثر أم لا. فهو يدرك أنه يتطور، وأنه يحظى باحترام مدربه وزملائه وجماهيره، وهذا ما يجعله سعيداً».

ومع ذلك، لم يُخفِ مورينيو أمله في إتاحة «دقائق لعب أكثر» للمهاجم الشاب؛ أحدِ عناصر منتخب إسبانيا لما دون 21 عاماً. وربما تكون البداية من مواجهة آيندهوفن الهولندي، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الموحدة لـ«دوري أبطال أوروبا» في «سانتياغو برنابيو»، في محاولة للاقتراب من حجز بطاقة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

من جانبه، أقرّ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بأن إسبي يستحق الحصول على فرص أكبر، قائلاً: «ربما يستحق كارلوس المشاركة لدقائق أكثر، لكن الأمر ليس سهلاً في ظل الأسماء التي نمتلكها في خط الهجوم. في نهاية المطاف، غالباً ما يكون حاضراً عندما نحتاج إليه، وهذا أمر لا يتقنه الجميع. فامتلاك لاعبين بهذه المواصفات؛ قادرين على صناعة الفارق بعد دخولهم من مقاعد البدلاء، أمر بالغ الأهمية لأي فريق يطمح إلى حصد الألقاب».

ولعل المقارنة مع خوسيلو (خوسيه لويس ماتو) ليست من قبيل الصدفة، فآخر مرة اعتلى فيها ريال عرش أوروبا، وتحديداً عام 2024، حين تُوّج بلقبه الـ15 في «دوري الأبطال»، كان الفضل يعود، إلى حد كبير، إلى مهاجم طويل القامة يُدعى خوسيلو، بعدما سجل ثنائية حاسمة في شباك بايرن ميونيخ الألماني خلال إياب نصف النهائي، قادت الفريق الملكي إلى النهائي.

واليوم، باتت المقارنات بين إسبي وخوسيلو تتردد بقوة في أوساط المدريديين.