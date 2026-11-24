يختبر آرسنال الإنجليزي سجله الأوروبي الخالي من الهزائم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء في لندن، من دون أن يتمكن من الاعتماد على حارسه دافيد رايا، «اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه» في صفوف «المدفعجية»، بعدما تعرض لإصابة في الكتف سيغيب على أثرها لفترة غير محددة.

واستهل وصيف النسخة الماضية مشواره في دوري أبطال أوروبا من دون أي تعثر (3 انتصارات وتعادل واحد)، لكنه مطالب الآن بتجاوز اختبارين كبيرين متتاليين؛ أمام بوروسيا أولاً، ثم ريال مدريد الإسباني في 9 ديسمبر (كانون الأول)، أيضاً على أرضه.

إلا أن حارسه المتألق رايا سيغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني الحالي، على أقل تقدير. ومن المقرر أن يخضع لفحوص إضافية الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة ومدة ابتعاده عن الملاعب.

وانقطعت أنفاس جماهير آرسنال السبت، عندما غادر الإسباني البالغ 31 عاماً، أرض الملعب، وقد بدت عليه ملامح التأثر الشديد وكاد يذرف الدموع، إثر احتكاك عادي مع أحد لاعبي نيوكاسل.

لكن الفحوص الطبية الأولية، التي بدت «مطمئنة إلى حد ما»، استبعدت الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، وفق ما أوضح المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، الاثنين. وقال خلال مؤتمر صحافي: «كنا نتوقع شيئاً أسوأ بكثير، لأنه في تلك اللحظة بالكاد كان قادراً على تحمل الألم الذي يشعر به».

وكان الخضوع للجراحة سيمثل كابوساً للحارس وخسارة فادحة لآرسنال؛ إذ يعد رايا أحد أعمدة الفريق الأساسية التي لا غنى عنها.

وقال المهاجم الإنجليزي السابق ألن شيرر السبت، في برنامج «ماتش أوف ذي داي» على شبكة «بي بي سي»، إن رايا هو اللاعب الذي «لا يستطيع آرسنال إطلاقاً تحمل خسارته».

وأضاف: «لديهم بدلاء على مستوى عالٍ جداً في معظم المراكز، لكن هذا هو اللاعب الوحيد الذي سيقول بشأنه أرتيتا لا نريد اللعب من دونه لفترة طويلة».

كما قال لاعب الوسط الإنجليزي السابق جيمي ريدناب، عبر شبكة «سكاي سبورتس»، في وقت كانت تُخشى فيه فترة غياب طويلة للحارس: «إنه اللاعب الوحيد في هذا الفريق الذي لا يمكن تعويضه».

واعتبر أن بديله كيبا أريسابالاغا «ليس في مستواه»، وأن استمرار الاعتماد عليه لفترة طويلة «سيغير الكثير بالنسبة لآرسنال لبعض الوقت».

ويبدو كيبا (32 عاماً) بديلاً غير موثوق، بعيداً كل البعد عن الصورة التي رافقت انتقاله مقابل 80 مليون يورو (87 مليون دولار) من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2018، حين أصبح أغلى حارس مرمى في العالم.

وقد استقبل هدفاً واحداً على الأقل في آخر 5 مباريات رسمية خاضها كاملة مع آرسنال، وهي سلسلة تتضمن خطأ مكلفاً أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة عندما خسر فريقه 0 - 2 في مارس (آذار) على ملعب ويمبلي.

وفي أغسطس (آب)، استقبل هدفين خلال الساعة الأولى من المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام دورتموند 2 - 3، قبل أن يُستبدل به بين الشوطين، الفرنسي إيلان ميلييه في إطار المداورة.

وبعد 3 أشهر ونصف الشهر، يعود بوروسيا إلى ملعب الإمارات وهو يتصدر الدوري الألماني من دون هزيمة، ويملك مواصفات الفريق الصعب اختراقه، بأسلوب فعال أكثر منه استعراضياً تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويتعين على دفاع آرسنال مراقبة فيليكس نميتشا بشكل خاص، باعتباره اللاعب الأكثر تألقاً حالياً في صفوف دورتموند، إلى جانب الإنجليزي جوب بيلينغهام، شقيق جود بيلينغهام، في خط الوسط.

كما ينبغي الحذر من المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا إذا شارك أساسياً.

أما المهاجم الصريح المعتاد سيرهو غيراسي، فقد عاد للتو إلى تشكيلة الفريق. وكان الدولي الغيني، صاحب 4 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابة في الفخذ.

وقد يتمكن كوفاتش أيضاً من الاستعانة بالجناح الإنجليزي الشاب إيثان نوانيري (19 عاماً) بوصفه ورقة رابحة، علماً بأنه معار من آرسنال.