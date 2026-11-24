نهائي أمم أفريقيا 2025: المغرب يُبلغ «كاس» بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور القرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345039-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2025-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
نهائي أمم أفريقيا 2025: المغرب يُبلغ «كاس» بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور القرار
من المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر الثلاثاء (كاس)
وجّه الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبلغها فيها بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار اعتبار المغرب فائزاً بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 إدارياً، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، مصدر مقرّب من المملكة المغربية.
ومن المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر الثلاثاء بشأن النزاع القائم بين البلدين.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد قضت في 17 مارس (آذار) باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 0 - 3 بالانسحاب، رغم فوزه على أرض الملعب في المباراة النهائية بهدف دون رد بعد التمديد، في 18 يناير (كانون الثاني) بالرباط.
وعلى إثر ذلك، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، مندداً بما وصفه بأنه «أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا».
وقبل ساعات من إعلان قرارها، تلقت محكمة التحكيم الرياضي إخطاراً بشأن «حادثة» يُشتبه في وقوعها. وبحسب المصدر المقرّب من الاتحاد المغربي، الذي أكد معلومات أوردتها إذاعة «آر إم سي»، يُعتقد أن اتصالاً هاتفياً جرى، الأحد، بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلّفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال.
ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يثير تساؤلات بشأن حياد المحكّم المعني.
وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.
وفي حال قرر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، فسيكون بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالإجراءات.
حسم منتخب المغرب تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بعد فوزه على منتخب النيجر 1-صفر في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
«الشرق الأوسط» (الرباط)
ماذا سيفعل آرسنال أمام دورتموند في غياب حارسه رايا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345042-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%9F
ماذا سيفعل آرسنال أمام دورتموند في غياب حارسه رايا؟
دافيد رايا (د.ب.أ)
يختبر آرسنال الإنجليزي سجله الأوروبي الخالي من الهزائم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء في لندن، من دون أن يتمكن من الاعتماد على حارسه دافيد رايا، «اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه» في صفوف «المدفعجية»، بعدما تعرض لإصابة في الكتف سيغيب على أثرها لفترة غير محددة.
واستهل وصيف النسخة الماضية مشواره في دوري أبطال أوروبا من دون أي تعثر (3 انتصارات وتعادل واحد)، لكنه مطالب الآن بتجاوز اختبارين كبيرين متتاليين؛ أمام بوروسيا أولاً، ثم ريال مدريد الإسباني في 9 ديسمبر (كانون الأول)، أيضاً على أرضه.
إلا أن حارسه المتألق رايا سيغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني الحالي، على أقل تقدير. ومن المقرر أن يخضع لفحوص إضافية الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة ومدة ابتعاده عن الملاعب.
وانقطعت أنفاس جماهير آرسنال السبت، عندما غادر الإسباني البالغ 31 عاماً، أرض الملعب، وقد بدت عليه ملامح التأثر الشديد وكاد يذرف الدموع، إثر احتكاك عادي مع أحد لاعبي نيوكاسل.
لكن الفحوص الطبية الأولية، التي بدت «مطمئنة إلى حد ما»، استبعدت الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، وفق ما أوضح المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، الاثنين. وقال خلال مؤتمر صحافي: «كنا نتوقع شيئاً أسوأ بكثير، لأنه في تلك اللحظة بالكاد كان قادراً على تحمل الألم الذي يشعر به».
وكان الخضوع للجراحة سيمثل كابوساً للحارس وخسارة فادحة لآرسنال؛ إذ يعد رايا أحد أعمدة الفريق الأساسية التي لا غنى عنها.
وقال المهاجم الإنجليزي السابق ألن شيرر السبت، في برنامج «ماتش أوف ذي داي» على شبكة «بي بي سي»، إن رايا هو اللاعب الذي «لا يستطيع آرسنال إطلاقاً تحمل خسارته».
وأضاف: «لديهم بدلاء على مستوى عالٍ جداً في معظم المراكز، لكن هذا هو اللاعب الوحيد الذي سيقول بشأنه أرتيتا لا نريد اللعب من دونه لفترة طويلة».
كما قال لاعب الوسط الإنجليزي السابق جيمي ريدناب، عبر شبكة «سكاي سبورتس»، في وقت كانت تُخشى فيه فترة غياب طويلة للحارس: «إنه اللاعب الوحيد في هذا الفريق الذي لا يمكن تعويضه».
واعتبر أن بديله كيبا أريسابالاغا «ليس في مستواه»، وأن استمرار الاعتماد عليه لفترة طويلة «سيغير الكثير بالنسبة لآرسنال لبعض الوقت».
ويبدو كيبا (32 عاماً) بديلاً غير موثوق، بعيداً كل البعد عن الصورة التي رافقت انتقاله مقابل 80 مليون يورو (87 مليون دولار) من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2018، حين أصبح أغلى حارس مرمى في العالم.
وقد استقبل هدفاً واحداً على الأقل في آخر 5 مباريات رسمية خاضها كاملة مع آرسنال، وهي سلسلة تتضمن خطأ مكلفاً أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة عندما خسر فريقه 0 - 2 في مارس (آذار) على ملعب ويمبلي.
وفي أغسطس (آب)، استقبل هدفين خلال الساعة الأولى من المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام دورتموند 2 - 3، قبل أن يُستبدل به بين الشوطين، الفرنسي إيلان ميلييه في إطار المداورة.
وبعد 3 أشهر ونصف الشهر، يعود بوروسيا إلى ملعب الإمارات وهو يتصدر الدوري الألماني من دون هزيمة، ويملك مواصفات الفريق الصعب اختراقه، بأسلوب فعال أكثر منه استعراضياً تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.
ويتعين على دفاع آرسنال مراقبة فيليكس نميتشا بشكل خاص، باعتباره اللاعب الأكثر تألقاً حالياً في صفوف دورتموند، إلى جانب الإنجليزي جوب بيلينغهام، شقيق جود بيلينغهام، في خط الوسط.
كما ينبغي الحذر من المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا إذا شارك أساسياً.
أما المهاجم الصريح المعتاد سيرهو غيراسي، فقد عاد للتو إلى تشكيلة الفريق. وكان الدولي الغيني، صاحب 4 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابة في الفخذ.
وقد يتمكن كوفاتش أيضاً من الاستعانة بالجناح الإنجليزي الشاب إيثان نوانيري (19 عاماً) بوصفه ورقة رابحة، علماً بأنه معار من آرسنال.
نهائي أمم أفريقيا 2025: المغرب يُبلغ «كاس» بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور القرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345039-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2025-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
نهائي أمم أفريقيا 2025: المغرب يُبلغ «كاس» بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور القرار
من المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر الثلاثاء (كاس)
وجّه الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبلغها فيها بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار اعتبار المغرب فائزاً بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 إدارياً، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، مصدر مقرّب من المملكة المغربية.
ومن المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر الثلاثاء بشأن النزاع القائم بين البلدين.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد قضت في 17 مارس (آذار) باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 0 - 3 بالانسحاب، رغم فوزه على أرض الملعب في المباراة النهائية بهدف دون رد بعد التمديد، في 18 يناير (كانون الثاني) بالرباط.
وعلى إثر ذلك، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، مندداً بما وصفه بأنه «أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا».
وقبل ساعات من إعلان قرارها، تلقت محكمة التحكيم الرياضي إخطاراً بشأن «حادثة» يُشتبه في وقوعها. وبحسب المصدر المقرّب من الاتحاد المغربي، الذي أكد معلومات أوردتها إذاعة «آر إم سي»، يُعتقد أن اتصالاً هاتفياً جرى، الأحد، بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلّفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال.
ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يثير تساؤلات بشأن حياد المحكّم المعني.
وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.
وفي حال قرر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، فسيكون بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالإجراءات.
مانشستر يونايتد يقترب من منطقة الهبوط... واحتمالات سقوطه ترتفع إلى 27 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345032-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-27
مانشستر يونايتد يقترب من منطقة الهبوط... واحتمالات سقوطه ترتفع إلى 27 %
كانت احتمالات هبوط يونايتد قبل انطلاق الموسم تبلغ 3.2 في المائة (رويترز)
ارتفعت احتمالات هبوط مانشستر يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى من 3 إلى 27 في المائة، في مؤشر يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفريق، بعدما تراجع إلى واحدة من أسوأ مراحله خلال 54 عاماً، وسط دفاع هو الأضعف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأداء يثير القلق بشأن قدرة لاعبيه على تحمل المسؤولية.
وأعادت الخسارة القاسية أمام ليفربول برباعية نظيفة في ملعب أنفيلد، الأحد، فتح النقاش حول إمكانية تكرار سيناريو الهبوط الذي عاشه النادي آخر مرة عام 1974، في وقت يجد فيه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه أمام مهمة معقدة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، وسط تراجع النتائج، وغياب الروح القتالية.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الأرقام تكشف حجم المأزق الذي يواجهه الفريق، إذ إن 49 فريقاً من أصل 89 سبق أن حصدت ثماني نقاط أو أقل بعد أول 11 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز هبطت في نهاية الموسم. ومن بين 26 فريقاً حصدت ثماني نقاط تحديداً، انتهى المطاف بنصفها إلى الدرجة الأولى.
وكانت احتمالات هبوط يونايتد قبل انطلاق الموسم تبلغ 3.2 في المائة، لكنها قفزت إلى 27 في المائة، بعدما استقبلت شباكه 34 هدفاً، ليصبح صاحب أسوأ سجل دفاعي بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، دون أن ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة حتى الآن.
ولا تقتصر الأزمة على الأخطاء الدفاعية، إذ يبلغ متوسط المسافة التي يقطعها لاعبو الفريق 111.5 كيلومتر في المباراة، وهو ثاني أدنى معدل في الدوري، خلف ليفربول، الذي نجح رغم ذلك في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.
وترى الصحيفة أن ما ظهر في مواجهة ليفربول لم يكن مجرد تراجع فني، بل كشف أيضاً عن مشكلات في سلوك اللاعبين، وقدرتهم على التعامل مع الضغوط. فبعد طرد المدافع ليني يورو في الدقائق الأولى، شهدت المباراة تصرفات أثارت الانتقادات، من بينها مبالغات في ردود الفعل من البرازيلي ماتيوس كونيا، والقائد البرتغالي برونو فرنانديز، فيما توقف الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عن الركض في لقطة الهدف الثالث لليفربول، بعدما فقد متابعة برادلي باركولا.
وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان مشهداً مشابهاً لمارتينيز خلال الهزيمة التاريخية أمام ليفربول بسباعية نظيفة في مارس (آذار) 2023، عندما فشل في التعامل مع تحركات محمد صلاح في الجهة ذاتها.
وتعتقد «التلغراف» أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المنتظر منهم، مشيرة إلى أن مارتينيز ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة في يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت لم يعد فيه فرنانديز يقدم التأثير ذاته الذي ميز أداءه الموسم الماضي.
وكانت تمريرات فرنانديز الحاسمة قد أسهمت في حصد 24 نقطة ليونايتد خلال الموسم الماضي، وهو فارق كان كافياً لتغيير موقع الفريق بين المركز الثالث والرابع عشر، لكن تراجع تأثيره هذا الموسم كشف غياب لاعبين قادرين على تحمل المسؤولية، ومساندته.
وامتدت الانتقادات إلى سياسة التعاقدات، وإدارة النادي، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس التنفيذي عمر برادة، الذي أبدى رضاه عن صفقات صيف 2026، رغم الانتقادات التي طالتها. وطرحت الصحيفة تساؤلات بشأن مدى اهتمام الأندية المنافسة بالتعاقد مع أسماء مثل كارل دارلو، وأندريه سانتوس، وكارلوس باليبا، ويوري تيليمانس، معتبرة أن القرارات المتعلقة ببناء الفريق كانت دون المستوى المطلوب.
كما انتقدت الطريقة التي اتبعتها الإدارة في تعيين المدربين، مستحضرة قرار التعاقد مع روبن أموريم في منتصف الموسم، رغم الحاجة إلى فترة إعداد صيفية لتطبيق أفكاره، قبل أن تنتظر الإدارة فترة التوقف الدولي لتعيين بوكيتينو، الذي كان يعمل مع منتخب وطني.
وفي المقابل، لا تبدو الفرق المحيطة بيونايتد في أسفل الترتيب أقل خطورة، إذ ترى الصحيفة أن أندية عدة تفتقر إلى الأسماء الكبيرة، لكنها تمتلك روحاً قتالية، وقدرة على انتزاع النقاط في المباريات الصعبة، وهي صفات لا يظهرها الفريق حالياً. بل إن التوتر امتد إلى المدرجات، بعدما شهدت منطقة مشجعي يونايتد في ملعب أنفيلد اشتباكات، ومشادات استدعت تدخل الشرطة، والمنظمين.
ورغم الصورة القاتمة، ترى الصحيفة أن وجود بوكيتينو قد يشكل نقطة التحول التي يحتاج إليها النادي لتفادي الهبوط. فالمدرب الأرجنتيني حظي باستقبال إيجابي داخل مركز التدريبات في كارينغتون، وفرض حضوره وسلطته منذ وصوله، كما أظهر خلال مواجهة ليفربول قدرة على قراءة المباراة، والتعامل مع ظروفها، بعدما أجرى تعديلات ساعدت الفريق على الحد من الأضرار عقب التأخر بهدفين في وقت مبكر.
وتشير الصحيفة إلى أن بوكيتينو يدرك حجم المهمة، ولا يبدو مستعداً لإطلاق وعود كبيرة، إذ يُرجح أن يكون هدفه الأول الوصول إلى حاجز 40 نقطة، مع السعي إلى التأثير في تعاقدات يناير لتعزيز صفوف الفريق.
كما يمتلك المدرب خيارات هجومية قادرة على إحداث الفارق، إذا نجح في استعادة أفضل مستويات كونيا، وبرايان مبيومو، وإعادة إشعال حماس ماركوس راشفورد، وهو ما قد يمنح الفريق حلولاً إضافية في تسجيل الأهداف.
ويملك يونايتد فرصة لتصحيح مساره قبل نهاية العام، مع مواجهات مرتقبة أمام كوفنتري، وكريستال بالاس، وسندرلاند، ونوتنغهام فورست، وهي مباريات قد تساعده على جمع النقاط، والابتعاد عن مناطق الخطر.
إن هبوط مانشستر يونايتد لا يزال سيناريو يمكن تفاديه، لكنه لم يعد احتمالاً بعيداً أو مستحيلاً كما كان في السابق. فالفريق يمتلك الوقت والإمكانات اللازمة لتغيير مساره، إلا أن حجم التراجع الحالي يضع بوكيتينو واللاعبين والإدارة أمام مسؤولية كبيرة، بعدما أصبح النادي، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، طرفاً مستحقاً للنقاش في حسابات الهبوط.