ارتفعت احتمالات هبوط مانشستر يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى من 3 إلى 27 في المائة، في مؤشر يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفريق، بعدما تراجع إلى واحدة من أسوأ مراحله خلال 54 عاماً، وسط دفاع هو الأضعف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأداء يثير القلق بشأن قدرة لاعبيه على تحمل المسؤولية.

وأعادت الخسارة القاسية أمام ليفربول برباعية نظيفة في ملعب أنفيلد، الأحد، فتح النقاش حول إمكانية تكرار سيناريو الهبوط الذي عاشه النادي آخر مرة عام 1974، في وقت يجد فيه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه أمام مهمة معقدة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، وسط تراجع النتائج، وغياب الروح القتالية.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الأرقام تكشف حجم المأزق الذي يواجهه الفريق، إذ إن 49 فريقاً من أصل 89 سبق أن حصدت ثماني نقاط أو أقل بعد أول 11 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز هبطت في نهاية الموسم. ومن بين 26 فريقاً حصدت ثماني نقاط تحديداً، انتهى المطاف بنصفها إلى الدرجة الأولى.

وكانت احتمالات هبوط يونايتد قبل انطلاق الموسم تبلغ 3.2 في المائة، لكنها قفزت إلى 27 في المائة، بعدما استقبلت شباكه 34 هدفاً، ليصبح صاحب أسوأ سجل دفاعي بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، دون أن ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة حتى الآن.

الفريق يضم عدداً من اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المنتظر منهم (د.ب.أ)

ولا تقتصر الأزمة على الأخطاء الدفاعية، إذ يبلغ متوسط المسافة التي يقطعها لاعبو الفريق 111.5 كيلومتر في المباراة، وهو ثاني أدنى معدل في الدوري، خلف ليفربول، الذي نجح رغم ذلك في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.

وترى الصحيفة أن ما ظهر في مواجهة ليفربول لم يكن مجرد تراجع فني، بل كشف أيضاً عن مشكلات في سلوك اللاعبين، وقدرتهم على التعامل مع الضغوط. فبعد طرد المدافع ليني يورو في الدقائق الأولى، شهدت المباراة تصرفات أثارت الانتقادات، من بينها مبالغات في ردود الفعل من البرازيلي ماتيوس كونيا، والقائد البرتغالي برونو فرنانديز، فيما توقف الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عن الركض في لقطة الهدف الثالث لليفربول، بعدما فقد متابعة برادلي باركولا.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان مشهداً مشابهاً لمارتينيز خلال الهزيمة التاريخية أمام ليفربول بسباعية نظيفة في مارس (آذار) 2023، عندما فشل في التعامل مع تحركات محمد صلاح في الجهة ذاتها.

وتعتقد «التلغراف» أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المنتظر منهم، مشيرة إلى أن مارتينيز ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة في يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت لم يعد فيه فرنانديز يقدم التأثير ذاته الذي ميز أداءه الموسم الماضي.

وكانت تمريرات فرنانديز الحاسمة قد أسهمت في حصد 24 نقطة ليونايتد خلال الموسم الماضي، وهو فارق كان كافياً لتغيير موقع الفريق بين المركز الثالث والرابع عشر، لكن تراجع تأثيره هذا الموسم كشف غياب لاعبين قادرين على تحمل المسؤولية، ومساندته.

التوتر امتد إلى المدرجات بعدما شهدت منطقة مشجعي يونايتد اشتباكات استدعت تدخل الشرطة (رويترز)

وامتدت الانتقادات إلى سياسة التعاقدات، وإدارة النادي، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس التنفيذي عمر برادة، الذي أبدى رضاه عن صفقات صيف 2026، رغم الانتقادات التي طالتها. وطرحت الصحيفة تساؤلات بشأن مدى اهتمام الأندية المنافسة بالتعاقد مع أسماء مثل كارل دارلو، وأندريه سانتوس، وكارلوس باليبا، ويوري تيليمانس، معتبرة أن القرارات المتعلقة ببناء الفريق كانت دون المستوى المطلوب.

كما انتقدت الطريقة التي اتبعتها الإدارة في تعيين المدربين، مستحضرة قرار التعاقد مع روبن أموريم في منتصف الموسم، رغم الحاجة إلى فترة إعداد صيفية لتطبيق أفكاره، قبل أن تنتظر الإدارة فترة التوقف الدولي لتعيين بوكيتينو، الذي كان يعمل مع منتخب وطني.

وفي المقابل، لا تبدو الفرق المحيطة بيونايتد في أسفل الترتيب أقل خطورة، إذ ترى الصحيفة أن أندية عدة تفتقر إلى الأسماء الكبيرة، لكنها تمتلك روحاً قتالية، وقدرة على انتزاع النقاط في المباريات الصعبة، وهي صفات لا يظهرها الفريق حالياً. بل إن التوتر امتد إلى المدرجات، بعدما شهدت منطقة مشجعي يونايتد في ملعب أنفيلد اشتباكات، ومشادات استدعت تدخل الشرطة، والمنظمين.

ورغم الصورة القاتمة، ترى الصحيفة أن وجود بوكيتينو قد يشكل نقطة التحول التي يحتاج إليها النادي لتفادي الهبوط. فالمدرب الأرجنتيني حظي باستقبال إيجابي داخل مركز التدريبات في كارينغتون، وفرض حضوره وسلطته منذ وصوله، كما أظهر خلال مواجهة ليفربول قدرة على قراءة المباراة، والتعامل مع ظروفها، بعدما أجرى تعديلات ساعدت الفريق على الحد من الأضرار عقب التأخر بهدفين في وقت مبكر.

بوكيتينو يدرك حجم المهمة ولا يبدو مستعداً لإطلاق وعود كبيرة (د.ب.أ)

وتشير الصحيفة إلى أن بوكيتينو يدرك حجم المهمة، ولا يبدو مستعداً لإطلاق وعود كبيرة، إذ يُرجح أن يكون هدفه الأول الوصول إلى حاجز 40 نقطة، مع السعي إلى التأثير في تعاقدات يناير لتعزيز صفوف الفريق.

كما يمتلك المدرب خيارات هجومية قادرة على إحداث الفارق، إذا نجح في استعادة أفضل مستويات كونيا، وبرايان مبيومو، وإعادة إشعال حماس ماركوس راشفورد، وهو ما قد يمنح الفريق حلولاً إضافية في تسجيل الأهداف.

ويملك يونايتد فرصة لتصحيح مساره قبل نهاية العام، مع مواجهات مرتقبة أمام كوفنتري، وكريستال بالاس، وسندرلاند، ونوتنغهام فورست، وهي مباريات قد تساعده على جمع النقاط، والابتعاد عن مناطق الخطر.

إن هبوط مانشستر يونايتد لا يزال سيناريو يمكن تفاديه، لكنه لم يعد احتمالاً بعيداً أو مستحيلاً كما كان في السابق. فالفريق يمتلك الوقت والإمكانات اللازمة لتغيير مساره، إلا أن حجم التراجع الحالي يضع بوكيتينو واللاعبين والإدارة أمام مسؤولية كبيرة، بعدما أصبح النادي، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، طرفاً مستحقاً للنقاش في حسابات الهبوط.