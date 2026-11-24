تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع انحسار مكاسب أسهم شركات الرقائق عقب موجة الصعود القوية التي قادتها شركة «إنفيديا» في «وول ستريت» خلال الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع، التي تمثل آخر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على توجهات السياسة النقدية قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر (كانون الأول).

وجاء التراجع بعد مكاسب استثنائية سجلتها الأسواق، يوم الاثنين، إثر عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في تحول مفاجئ في مسار الشركة.

وقفز سهم «إنفيديا» بنسبة 31.5 في المائة خلال الجلسة، مضيفاً نحو تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، قبل أن يتراجع بنسبة 4.4 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر مكاسبهما اليومية منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق حزمة الرسوم الجمركية التي أطلق عليها «يوم التحرير»، ما أدى إلى انتعاش حاد في الأسواق.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جاي بيل»، إن هذه التطورات أكدت مدى المحورية التي تحتلها «إنفيديا» في قطاع الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بفضل رقائقها المتطورة للغاية؛ بل أيضاً لدورها ممولاً رئيسياً لعملائها ومورديها.

غير أن أسهم شركات أشباه الموصلات كانت تتجه، يوم الثلاثاء، إلى التخلي عن جانب من مكاسب الجلسة السابقة؛ إذ تراجعت أسهم «ميكرون تكنولوجي» و«إيه إم دي» و«مارفيل تكنولوجي» بنسب تراوحت بين 3.3 و4.3 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح.

كما تعرضت أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة ومراكز البيانات، التي سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة، لضغوط؛ إذ تراجع سهم «كور ويف» بنسبة 5.4 في المائة، وانخفض سهم «آيرين» بأكثر من 4 في المائة، بينما خسر سهم «نيبيوس» 4.3 في المائة.

وكانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد واجهت ضغوطاً لأسابيع قبل انتعاش يوم الاثنين، في ظل تشكيك المستثمرين في جدوى الإنفاق الضخم الممول بالديون في القطاع، والعوائد التي يمكن أن يحققها.

وزادت المخاوف بشأن احتمال تعرض القطاع لتدقيق تنظيمي، عقب المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب مغادرة هوانغ منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، من حالة القلق في الأسواق.

وجاءت هذه التراجعات رغم الطرح القوي الذي شهدته أسهم شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. غير أن أسهم الشركة سرعان ما فقدت زخمها، وتراجعت بنسبة 4 في المائة يوم الثلاثاء، لتتجه إلى تسجيل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحلول الساعة 5:26 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.14 في المائة، بما يعادل 71 نقطة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.46 في المائة، أو 33.5 نقطة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.11 في المائة، أو 298 نقطة.

وفي سياق الدعوات إلى توخي الحذر، قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، يوم الاثنين، إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يشير إلى ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً، مضيفاً أن وتيرة أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، يوم الأربعاء، وهو المؤشر المفضل لدى «الفيدرالي» لقياس التضخم، وسيكون آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا العام، كما يشكل اختباراً مهماً للأسواق.

وتُظهر بيانات مجموعة «سي إم إي» عبر أداة «فيد ووتش» أن المتعاملين في أسواق المال يسعِّرون بالكامل احتمال رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بينما يرون احتمالاً محدوداً لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بعدما كان هذا الاحتمال معدوماً قبل يوم واحد.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 11.1 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمالها للربع الرابع.