بدت العودة المفاجئة لجنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»، الاثنين، وكأنها أعادت الاستقرار إلى شركة الرقائق الأميركية العملاقة، وأسهمت في تهدئة أسواق الأسهم ومنظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع. لكن أسئلة عدة لا تزال قائمة بشأن التداعيات طويلة الأمد للفضيحة التي أحاطت بمؤسس الشركة، وما إذا كانت عودته ستنهي الأزمة أم تفتح فصلاً جديداً منها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

هل تجاوزت «إنفيديا» الأزمة؟

لا يزال تحقيق داخلي تشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين جارياً في «إنفيديا»، بشأن مخاوف من احتمال استهداف هوانغ بحملة تجسس صينية.

وكان مسؤولون في الحكومة الأميركية، بينهم الرئيس دونالد ترمب، قد أكدوا لمجلس إدارة الشركة أن إعادة مؤسسها إلى منصبه «لا تشكل أي مخاطر على الأمن القومي».

وبالتوازي، تحقق وزارة العدل الأميركية مع شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي يُشتبه في شرائها معالجات من «إنفيديا» وإعادة توجيهها إلى عملاء في الصين، في التفاف على قيود التصدير الأميركية.

كما أفادت تقارير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقاً في الممارسات المحاسبية لـ«إنفيديا»، وفي احتمال تقديم الشركة معلومات مضللة للمساهمين.

لكن إدارة ترمب تجنبت عموماً استهداف حلفائها، وهو ما قد يقلل من فرص أن تسفر التحقيقات الاتحادية عن نتائج كبيرة، وفق إريك تالي، الأستاذ في جامعة كولومبيا.

شاشات تعرض ارتفاع أسعار الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (إ.ب.أ)

هل سيُحاسب هوانغ؟

على الرغم من عودته إلى منصبه، سيتعين على الرئيس التنفيذي المحاط بالجدل تقديم توضيحات للمشرعين خلال جلسة مغلقة في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أمام ثلاث لجان في مجلس النواب.

كما سيمثل أمام لجنة في مجلس الشيوخ في الثالث من ديسمبر، خلال جلسة ستُنقل مباشرة، في وقت فتح فيه المدعي العام لولاية كاليفورنيا تحقيقاً بشأن صادرات رقائق الشركة وإفصاحاتها للمساهمين.

وقال تالي إن هناك عدداً من الجهات الرقابية المستعدة لمعارضة توجهات إدارة ترمب وطرح أسئلة صعبة. كما أن ترمب معروف بتغيير موقفه من الأشخاص الذين لم يعد يعدّهم حلفاء له.

وأضاف أن الرئيس الأميركي قد يبتعد عن بعض الأشخاص، وإذا حدث ذلك مع هوانغ، فقد ينقلب هذا التطور على نهج الإدارة الأميركية تجاه الشركة.

ما مستقبل مجلس الإدارة؟

يجد مجلس إدارة «إنفيديا» نفسه في موقف حساس، بعدما عارض بعض أعضائه علناً عودة هوانغ قبل أن يقرروا في نهاية المطاف إعادته إلى منصبه.

ويرى الرئيس التنفيذي السابق لـ«غولدمان ساكس»، لويد بلانكفاين، أن أيام المجلس قد تكون معدودة.

وقد تؤدي ثورة من جانب المساهمين، الذين أيد كثيرون منهم إعادة رائد الأعمال البالغ 63 عاماً، إلى إعادة تشكيل المجلس اعتباراً من عام 2027، إذ يخضع جميع أعضائه لإعادة الانتخاب سنوياً.

وإذا تمكن الأعضاء من الاحتفاظ بمقاعدهم، فقد يفرضون رقابة أشد على هوانغ، ويضعونه تحت ما وصفه تالي بـ«قيود أقصر»، مقارنة بتاريخ من التفويض الواسع له، في ظل النفوذ الكبير الذي يتمتع به داخل الشركة.

كيف ستؤثر الفضيحة على هوانغ والشركة؟

كتب الباحث والمعلق في مجال الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس على منصة «إكس» أن «العالم لم يعد كما كان قبل أسبوعين»، مشيراً إلى أن سهم «إنفيديا» لا يزال منخفضاً بنحو الثلث عن ذروته، وأن الصحافيين باتوا يحققون في القضية بقدر أكبر من التدقيق.

ومنذ استقالة هوانغ، ساهمت تقارير صحافية في تقويض الصورة التي ارتبطت به بوصفه قائداً متفائلاً وودوداً، إذ قدمته بعض التغطيات باعتباره مديراً صعب المراس، وكشفت عن مزاعم تتعلق بإساءات لفظية.

وقال المحلل في شركة «جيه غولد أسوشيتس»، جاك غولد، إن قرار مجلس الإدارة «يعزز أكثر الانطباع بأن كبار قادة شركات التكنولوجيا لا يحتاجون إلى الالتزام بالقواعد التي يلتزم بها بقية الناس».

هل تعيد عودة هوانغ الاستقرار إلى الأسواق؟

يتوقع مراقبون انتعاشاً قصير الأجل في «وول ستريت»، تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر بالفعل الاثنين.

لكن أسهم القطاع التي قادت الأسواق خلال العامين الماضيين لا تزال تواجه تساؤلات بشأن مصادر التمويل، والتوترات الجيوسياسية، واستدامة النمو، والشكوك المحيطة بالقطاع، رغم استمرار الشركات العاملة على امتداد سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي في تسجيل طلب قوي على منتجاتها، وفق هندي سوسانتو، مدير المحافظ الاستثمارية في «غابيلي فاندز».