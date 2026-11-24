حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في 20 شهراً خلال تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بعودة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي بعد إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وهو ما عزز موجة الصعود في أسواق الأسهم وأعاد إحياء توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تراجع اليورو إلى نحو 1.0907 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في أكثر من 18 شهراً، بعدما هبط 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، فيما واجه الجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستوى له في عام، مسجلاً 1.3037 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 104.32 نقطة، بعدما بلغ 104.53 نقطة في الجلسة السابقة.

وأعادت «إنفيديا» الاثنين هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تحول مفاجئ أعقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في تجسسها لمصلحة الصين.

وأشعل القرار موجة جديدة من التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، دفعت أسواق الأسهم إلى صعود قوي، وأضافت نحو 950 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» خلال ليلة واحدة.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن من الصعب تحديد ما تعنيه عودة هوانغ بالنسبة إلى طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن أداء أسواق الأسهم يعكس حماسة المستثمرين لعودته، وعودة الرهان على آفاق القطاع.

وأضافت أن تجدد التفاؤل يدعم الرواية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لقوة الاقتصاد الأميركي، وأسهمت في دعم الدولار.

وفي أسواق الفائدة، بات المتعاملون يسعّرون بالكامل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، مع ظهور احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، بعدما كان هذا الاحتمال غائباً قبل يوم واحد، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وكانت موجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق، قد دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من رفع الفائدة، وسط مخاوف من قدرة الاقتصاد على تحمل تشديد نقدي إضافي.

وقال بريستون باغلي، محلل الأسواق في «سيتي»، إن خبراء الاقتصاد لدى البنك أشاروا إلى أن تشديد الأوضاع المالية وتراجع تقييمات الأسهم قد يحدان من رغبة «الفيدرالي» في مواصلة رفع الفائدة، إلا أن انتعاش الأسواق الاثنين خفف بعض هذه الضغوط.

وفي سوق العملات الأخرى، تراجع الين قليلاً إلى 159.06 مقابل الدولار، فيما استقر الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6627 دولار، وواجه الدولار النيوزيلندي صعوبة في التعافي، مسجلاً 0.5450 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله الاثنين عند 0.5434 دولار.

وتعرض الدولار الأسترالي لضغوط قوية في الجلسات الأخيرة، مع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة المحلية، إذ باتت الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة في أغسطس (آب) المقبل، وتيسيراً نقدياً إجمالياً بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2027.

وأشار محللو «جي بي مورغان» إلى تراكم مراكز بيع كبيرة على الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي، مع وصول المراكز المتشائمة إلى مستويات وصفوها بأنها متطرفة في بعض الحالات. وأضافوا أن خيارات البيع على العملة الأسترالية تفوقت على خيارات الشراء لعدة أشهر، وأن تدفقات المستثمرين ربما انتقلت مؤخراً من التحوط ضد المخاطر إلى المراهنة المباشرة على تراجع العملة.