قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة يدفع البنك المركزي نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية، ملمّحاً إلى تأييده رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع التأكيد أن وتيرة التحركات اللاحقة ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية.

وأضاف ويليامز، خلال فعالية نظمتها جامعة ماونت سانت فنسنت في نيويورك الاثنين، أن التضخم «لا يزال مرتفعاً للغاية»، وأن على البنك المركزي اتخاذ خطوات تضمن عودته إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وبصورة مستدامة. وقال: «لا يزال أمامنا عمل يتعين إنجازه لتحقيق ذلك».

وأشار إلى أنه سيواصل تقييم البيانات الواردة لتحديد الإجراء المناسب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول). ورغم أن تصريحاته توحي بتأييده رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، فإنه لم يحدد جدولاً زمنياً للتحركات اللاحقة، قائلاً للصحافيين: «ليس لدي توقيت محدد في ذهني».

وأضاف أن صناع السياسة النقدية سيحتاجون إلى تقييم المستجدات الاقتصادية تباعاً، مؤكداً أنه لا يستبعد اتخاذ قرارات في اجتماعات متتالية إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأوضح أنه إذا أظهر الاقتصاد قوة ملحوظة وظلت الضغوط التضخمية دون تراجع، فلن يكون من المناسب الانتظار، بل ينبغي تعديل السياسة النقدية.

توقعات برفع الفائدة في ديسمبر

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، من نطاقه الحالي البالغ 3.75 إلى 4 في المائة، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال العام المقبل.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة آخر مرة في سبتمبر (أيلول)، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم الذي تجاوز مستهدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات. ويخشى مسؤولون في البنك المركزي أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع ثقة الجمهور في قدرة البنك على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أشار عدد من مسؤولي «الفيدرالي» إلى الحاجة لمزيد من رفع الفائدة، مع تفضيل بعضهم تنفيذ الزيادات تدريجياً لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد للتكيف. في المقابل، ألمح عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر إلى إمكانية تأييد زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، في ضوء بيانات أظهرت استمرار قوة الضغوط السعرية.

وجاءت تصريحات ويليامز بالتزامن مع انتعاش قوي للأسهم الأميركية، عقب إعلان شركة «إنفيديا» إعادة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأظهرت استجابة المستثمرين مدى أهمية شركات الذكاء الاصطناعي في دفع الأسواق، بعدما أثارت الخسائر الحادة في الأسهم خلال الأيام السابقة تساؤلات بشأن احتمال أن تدفع تقلبات الأسواق «الفيدرالي» إلى التريث في رفع الفائدة.

وقال ويليامز إنه لم يفاجأ بتقلبات الأسواق، وإن التطورات الأخيرة لم تؤثر حتى الآن على نظرته المتفائلة لمستقبل الاقتصاد.

التضخم عند 3.5 % بنهاية العام

وفي توقعاته الاقتصادية، رجّح ويليامز أن ينهي التضخم العام الحالي عند 3.5 في المائة، قبل أن يتراجع إلى مستوى أعلى بقليل من 2 في المائة خلال العام المقبل، وصولاً إلى المستهدف في 2028. لكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بالتضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، مشيراً إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعدم وضوح مسارها في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية والصراعات الجيوسياسية والطفرة في الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر آثارها في أسعار بعض فئات السلع، لكنه أضاف أن الأدلة لا تزال محدودة على انتقال هذه التأثيرات بصورة ملموسة إلى تضخم أوسع نطاقاً وأكثر استدامة.

وعلى صعيد النمو، قال ويليامز إن الاقتصاد الأميركي يظهر قوة وقدرة على الصمود، متوقعاً نموه بنسبة 2.75 في المائة في كل من عامي 2026 و2027. كما أشار إلى استقرار سوق العمل، مع توقع تراجع معدل البطالة، البالغ حالياً 4.1 في المائة، إلى نحو 4 في المائة العام المقبل.