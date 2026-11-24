ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مواصلة التعافي من أدنى مستوياتها في 14 شهراً، مع عودة المستثمرين إلى الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 3643.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3642.90 دولار.

وقال باس كويجمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي إتش إف كابيتال»، إن الإشارات المتشددة الصادرة عن «الفيدرالي» الأسبوع الماضي تزامنت مع موجة بيع حادة لأسهم الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم وتوفير السيولة النقدية. وأضاف أن بعض هذه الضغوط تراجع، لكن المعدن قد يظل تحت ضغط توقعات تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته، إذ يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنسبة 95 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال يبلغ 4.9 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع الفائدة آخر مرة في سبتمبر.

وفي هذا السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الاثنين، إن استمرار ارتفاع التضخم يدعم توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

وتتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى «الفيدرالي» لمتابعة التضخم، في إطار استهدافه معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وأظهرت بيانات أخرى تباطؤ نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تأثير ارتفاع الأسعار في الطلبات الجديدة، وقيود الطاقة الإنتاجية في مستويات الإنتاج، رغم استمرار متانة النشاط الاقتصادي إجمالاً.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 42.97 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1309.94 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 894.52 دولار.