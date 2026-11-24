قفز المؤشر الياباني «نيكي» بنحو 5 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب إعلان شركة «إنفيديا» إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة عززت ثقة المستثمرين وأطلقت موجة شراء جديدة، رغم استمرار التساؤلات بشأن آفاق القطاع.

وارتفع «نيكي» بنسبة 3.97 في المائة إلى 58675.79 نقطة عند استراحة منتصف النهار، بعدما سجل مكاسب وصلت إلى 5.01 في المائة خلال الجلسة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5 في المائة إلى 3766.24 نقطة، متعافياً من تراجعه بنحو 4 في المائة يوم الجمعة. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول»، إن الأنباء الإيجابية وفرت مبرراً جيداً للمستثمرين للعودة إلى شراء الأسهم، مشيراً إلى أن حدة التراجع السابق أسهمت أيضاً في تضخيم موجة التعافي، مع إغلاق المستثمرين مراكز البيع على المكشوف.

وبرزت اليابان بوصفها إحدى الأسواق الرئيسية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بفضل امتداد أنشطتها من تصنيع معدات إنتاج الرقائق الإلكترونية ومكونات الأجهزة إلى الشركات المرتبطة بمراكز البيانات.

وقادت الأسهم المرتبطة بـ«إنفيديا» المكاسب، إذ قفز سهم «موراتا للتصنيع» بنسبة 14.89 في المائة، وارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 13.98 في المائة، متجهين نحو تسجيل أكبر مكاسبهما اليومية منذ أواخر يوليو (تموز). كما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 13.15 في المائة، و«ميتسوي ماينينغ آند سميلتينغ» بنسبة 7.99 في المائة.

واتسعت المكاسب في السوق، إذ ارتفعت أسهم 154 شركة مدرجة على مؤشر «نيكي»، مقابل تراجع 69 شركة، بينما استقرت أسهم شركتين.

وكانت «إنفيديا»، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لأداء قطاع الذكاء الاصطناعي، قد أعلنت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) استقالة هوانغ، عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في تجسسها لمصلحة الصين، وهو ما أسهم في موجة بيع واسعة للأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، يرى محللون أن عودة هوانغ لا تبدد حالة عدم اليقين بشأن القيود المفروضة على بناء مراكز البيانات، ولا تحسن التوقعات المتعلقة بربحية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «إن إل آي» للأبحاث، إن الغموض ازداد بشأن احتمال تشديد القيود المفروضة على الصين مستقبلاً، مضيفاً أن القيود على إنشاء مراكز البيانات وضوابط التصدير إلى الصين قد تظل مصدر ضغط لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، ما يجعل الأسواق عرضة للتقلب تبعاً لتصريحات المسؤولين والتطورات الإخبارية.