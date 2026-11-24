تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، لتظل قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط تنامي المخاوف من ارتفاع الإمدادات واحتمال تحول السوق إلى فائض في المعروض، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً، أو 0.45 في المائة، إلى 88.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت في جلسة الاثنين أدنى إغلاق لها منذ 31 أغسطس (آب). كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.29 في المائة، إلى 79.94 دولار، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 26 أغسطس.

وفي المقابل، حدّت المخاطر الأمنية في مضيق هرمز من تراجع الأسعار. ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن البحرية التابعة للحرس الثوري قولها إن ثلاثة ناقلات نفط وصفتها بأنها «مخالفة» اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية في المضيق يوم الاثنين.

وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال تورط إيران في هجمات إلكترونية استهدفت ما يصل إلى 50 ناقلة لنقل الطاقة.

ورغم هذه المخاطر، ظلت زيادة الإمدادات تضغط على الأسعار، وسط مؤشرات على تحوّل تدريجي في توازن السوق نحو فائض المعروض، وإن كانت ظروف الإمداد لا تزال هشة.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة للعملاء، إن سوق النفط لا تزال تواجه ضغوطاً شديدة رغم التحسن النسبي في المخزونات وتوافر المنتجات النفطية.

وأضاف أن تحركات الأسعار وفروق العقود الزمنية وهوامش التكرير ومراكز المستثمرين تشير بصورة متزايدة إلى توقعات بعودة الأوضاع إلى طبيعتها، لكن القيود اللوجيستية ومحدودية المخزونات الاحتياطية لا تزال قائمة، ما يعني أن السوق تنتقل من مرحلة النقص الحاد إلى حالة من الهشاشة المستمرة، بدلاً من العودة الكاملة إلى الظروف الطبيعية.

وفي ليبيا، تتعافى الإمدادات مع إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي، وبدء تدفق النفط إلى خزانات التخزين في منشأة شركة «أكاكوس» بمدينة الزاوية، وفقاً لما أعلنته رئيسة المؤسسة الوطنية للنفط لـ«رويترز» يوم الاثنين.

وعلى صعيد المخزونات العالمية، ارتفعت مخزونات السوائل النفطية المرصودة بنحو 52 مليون برميل خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بما يعادل فائضاً في المعروض يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، وفق تقديرات «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية.

وأشار البنك إلى تراكم مؤشرات على إعادة توازن السوق العالمية وانتقالها إلى حالة فائض في المعروض، رغم أن أي انتكاسات محتملة قد تؤخر هذا المسار.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية يُرجح أن تكون قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إضافي على وفرة الإمدادات.