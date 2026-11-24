ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوياتها في 16 شهراً، بعدما أعاد قرار شركة «إنفيديا» تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، وساعد في تعويض جانب من خسائر موجة البيع العالمية التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

وجاء الانتعاش ليعكس تحولاً في معنويات المستثمرين، عقب الاضطرابات التي أحاطت بقيادة أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية من حيث القيمة السوقية في العالم، وتجدد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ظلت مكاسب الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ أقل قوة مقارنة بنظيراتها في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.5 في المائة، فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. كما قفز مؤشر شركات اتصالات الجيل الخامس بنسبة وصلت إلى 7 في المائة.

وصعد سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، الموردة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لـ«إنفيديا»، بنسبة وصلت إلى 12 في المائة قبل أن يقلص بعض مكاسبه بحلول منتصف التعاملات.

وقال تسنغ وينكاي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «شنغتشي كابيتال» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إن عودة هوانغ تمثل دفعة قوية للأسواق، كما عكسته تعاملات الصباح. لكنه أشار إلى أن الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ تتحرك وفق عواملها الخاصة، بمعزل نسبياً عن الأسواق العالمية، وأن مسارها سيظل مرتبطاً بمدى تدخل المستثمرين المدعومين من الدولة، المعروفين باسم «الفريق الوطني»، لدعم السوق.

وكان مؤشر شنغهاي المركب قد هبط يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2025، قبل أن يقلص خسائره، وسط تقارير عن شراء مستثمرين حكوميين صناديق متداولة تتبع مؤشرات رئيسية بهدف دعم السوق.

وفي تعاملات الثلاثاء، ارتفع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على شركات التكنولوجيا بنسبة 2.5 في المائة، وصعد مؤشر «سي إس آي» لجميع أسهم أشباه الموصلات بنسبة 2.8 في المائة، فيما كسبت شركة «سي إكس إم تي» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة نحو 2 في المائة.

وتأتي هذه التحركات بعدما تراجعت الأسهم الصينية بأكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، منهية موجة صعود استمرت عامين وانطلقت عقب تعهدات بإجراءات تحفيز اقتصادي. كما تعثرت مساعي بكين للانتقال إلى سوق صاعدة تدريجياً تحقق عوائد مستقرة، بدلاً من دورات الارتفاع والهبوط الحادة التي طبعت أداء الأسهم الصينية لسنوات.

وفي محاولة لدعم المعنويات، أعلنت البورصات الصينية الرئيسية الثلاث يوم الأحد حزمة إجراءات لتعزيز السوق، شملت تخفيف قواعد التمويل بالهامش، بما يتيح للمستثمرين الاقتراض لشراء الأسهم وفق شروط أكثر مرونة.

وقال تسنغ وانبينغ، مدير الصناديق في شركة «بكين مونوليث لإدارة الصناديق»، إن عودة هوانغ ستفيد الشركات الصينية العاملة ضمن سلسلة إمداد «إنفيديا»، لكنه استبعد أن تدفع الخطوة الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين. وأضاف أن عودة هوانغ جاءت جزئياً على خلفية تراجع «وول ستريت»، ولم تكن مصممة لإنقاذ سوق الأسهم الصينية.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً خسائره إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2025. وكان مؤشر «هانغ سينغ» للذكاء الاصطناعي قد افتتح التعاملات مرتفعاً بنسبة 6 في المائة، قبل أن يتخلى عن مكاسبه بحلول منتصف الجلسة.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن عودة هوانغ قد تجدد الآمال في اتباع نهج أكثر براغماتية في العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما أنه سبق أن دافع عن أهمية الحفاظ على الوصول إلى السوق الصينية.

لكنها حذرت من أن الجدل السياسي المحيط بإعادته إلى منصبه قد يزيد التدقيق في انكشاف «إنفيديا» على السوق الصينية، مؤكدة أن قيود التصدير تظل عائقاً هيكلياً بصرف النظر عن هوية رئيس الشركة.

وتتزامن هذه التطورات مع توجه أميركي لتشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، إذ قال الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج البلاد.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، تصدرت كوريا الجنوبية المكاسب بارتفاع مؤشر «كوسبي» بأكثر من 6 في المائة، فيما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 4 في المائة بحلول منتصف التعاملات.