الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت لم تكن فيه قوة استثمارات الشركات كافية لتعويض تراجع الاستهلاك والطلب الخارجي. ويضع الأداء الأضعف من المتوقع بنك اليابان أمام اختبار جديد، إذ يتعين عليه الموازنة بين هشاشة الاستهلاك المحلي واستمرار الضغوط السعرية التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أولية رسمية، الاثنين، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، وبعد توسع بلغ 1.7 في المائة في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، وهي نسبة تعني عملياً استقرار النشاط عند مستويات قريبة من الصفر، لكنها تمثل أول انكماش في أربعة فصول، وتكشف عن تعافٍ لا يزال متفاوتاً، في ظل استمرار تعرض الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة رغم نمو الأجور.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. وأرجعت «رويترز» ضعف الإنفاق إلى استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي أثرت على حركة المستهلكين، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات وأجهزة التكييف بعد استفادته من دفعة مؤقتة في الربع السابق مرتبطة بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وفي قراءة متوافقة، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاستهلاك الخاص الحقيقي تراجع 0.3 في المائة، مواصلاً انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني، مع تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الين في القوة الشرائية للأسر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يحد من التراجع

في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، إذ ارتفع الإنفاق على المعدات والأصول الإنتاجية بنسبة 1.6 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يعادل ذلك نمواً سنوياً بمعدل 6.8 في المائة، مدعوماً بالطلب على الاستثمارات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تساعد الشركات على مواجهة نقص العمالة.

لكن الطلب الخارجي الصافي، الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات، اقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت «رويترز» ذلك إلى ارتفاع الواردات، مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان إمداداتها في أعقاب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتواجه اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط، فاتورة طاقة أعلى بفعل ارتفاع الأسعار واضطراب طرق الإمداد، في وقت يزيد فيه ضعف الين تكلفة السلع المستوردة. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن سعر الدولار اقترب من مستوى 160 يناً، مقارنة بأقل من 115 يناً قبل خمس سنوات، ما يضاعف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

كما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في يوليو تسبب في إغلاق مصانع، مضيفاً ضغوطاً على الصادرات والنشاط الصناعي خلال الربع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب أثر التدابير الحكومية، من المتوقع أن يدعم تعافياً تدريجياً للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة متابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.

رفع الفائدة يظل مطروحاً في ديسمبر

ورغم الانكماش، لا يرجح عدد من الاقتصاديين أن تدفع البيانات بنك اليابان إلى التخلي عن مسار تشديد السياسة النقدية، خصوصاً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات، إلى جانب ضعف العملة المحلية.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول). ويرى هؤلاء أن ضعف الاستهلاك يعكس في جانب منه تأثير ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة التعامل مع التضخم.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن نتائج الربع الثالث لا تستدعي التشاؤم المفرط، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة معتدلة. وأضاف أن البيانات لن تعرقل بالضرورة مسار تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مخاطر التضخم وضيق المجال أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيراً.

لكن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يثير تباينات داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن توقيت الزيادات المقبلة. ونقلت «رويترز» عن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن استمرار تراجع الاستهلاك قد يمنح الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مبرراً للدعوة إلى التريث قبل رفع الفائدة مجدداً.

وفي المقابل، قال كازوتاكا مايدا، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث»، إن ضعف الاستهلاك يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التعافي سيظل محدوداً، إذ أظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة في السنة المالية 2027.