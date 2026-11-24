سجلت أسهم الأسواق الآسيوية، خصوصاً في تايوان وكوريا الجنوبية، مكاسب قوية خلال تعاملات الثلاثاء، مع تجدد ثقة المستثمرين في أسهم الذكاء الاصطناعي، عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة وصلت إلى 5.3 في المائة، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء يومي له منذ 31 يوليو (تموز).

وفي تايوان، مسقط رأس هوانغ، قفز المؤشر الرئيسي بنسبة وصلت إلى 9.2 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب يومية منذ أبريل (نيسان) 2025. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة وصلت إلى 7.6 في المائة، متجهاً نحو أفضل أداء له منذ يوليو.

وجاءت هذه المكاسب لتعكس تحولاً حاداً في اتجاه الأسواق، بعد موجة بيع قوية شهدتها المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي، على خلفية المخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي وتزايد المراكز الاستثمارية الممولة بالاقتراض، ما أدى إلى تراجعات حادة في بعض أكبر أسواق التكنولوجيا الآسيوية.

وأعادت عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» الطمأنينة إلى المستثمرين، الذين ينظرون إليها باعتبارها عاملاً داعماً لاستقرار قطاع الذكاء الاصطناعي، ما حفّز عمليات شراء جديدة لأسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بسلاسل إمداد أشباه الموصلات.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن عودة «أهم شخصية في صناعة الذكاء الاصطناعي» إلى قيادة أهم شركة في القطاع خففت المخاوف وحالة عدم اليقين المحيطة بالاستثمار في هذا المجال، ولو بصورة محدودة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي واعتدال نمو الأرباح.

وامتد الانتعاش إلى أسواق جنوب شرقي آسيا، إذ ارتفع مؤشرا إندونيسيا وماليزيا بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، فيما صعدت الأسهم الفلبينية بأكثر من 2 في المائة، وسجلت الأسهم السنغافورية مكاسب قاربت 1 في المائة.

في المقابل، ظلت تحركات العملات محدودة، رغم تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، إذ لم يمتد الانتعاش إلى سوق الصرف الأجنبي على نطاق واسع. وارتفع الرينغيت الماليزي بصورة طفيفة، بينما تراجع الوون الكوري الجنوبي بنحو 0.3 في المائة، واستقرت معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وفي تطورات اقتصادية إقليمية أخرى، رفعت سنغافورة توقعاتها للنمو خلال عام 2026، بعد توسع اقتصادها بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثالث. كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن البنك المركزي الكوري الجنوبي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، مع توقع زيادة أخرى خلال الربع المقبل.