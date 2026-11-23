حافظ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو على وتيرة نموه خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بتسارع ملحوظ في ألمانيا، التي عوّضت تراجع الأداء في فرنسا، في وقت ألقى فيه تراجع ثقة الشركات بظلاله على آفاق اقتصاد التكتل، وفقاً لمسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال».

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو، الذي يقيس أداء قطاعَي الصناعة والخدمات، عند 51.7 نقطة في نوفمبر مسجلاً الشهر الخامس على التوالي من النمو، وإن جاء دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز» عند 51.9 نقطة. وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن البيانات الأولية للمؤشر تشير إلى استمرار النمو المستقر في منطقة اليورو خلال نوفمبر، بما يتماشى مع نمو الاقتصاد بمعدل يقترب من 0.3 في المائة خلال الربع الرابع.

لكنه حذّر من أن هذه الصورة العامة التي تعكس صمود الاقتصاد تخفي تباينات مقلقة في أداء دول المنطقة.

وارتفعت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، وبوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول). كما سجلت طلبيات التصدير الجديدة نمواً، وإن كان بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، في حين حققت شركات التصنيع زيادة في الطلبيات تفوقت على تلك المسجلة لدى شركات الخدمات.

وتراجعت ثقة الشركات في آفاق النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار)، في حين أبقت الشركات في منطقة اليورو إجمالاً على مستويات التوظيف دون تغيير يُذكر خلال نوفمبر. وجاء ذلك نتيجة موازنة ارتفاع التوظيف في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مع استمرار خفض الوظائف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار، واصلت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعها الحاد، رغم تراجع وتيرة التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. كما تباطأ نمو أسعار البيع إلى أضعف وتيرة منذ أغسطس (آب)، مع تراجع الضغوط السعرية في قطاعي التصنيع والخدمات.

وفي التفاصيل، انخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.2 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، مقارنة بـ51.4 نقطة في أكتوبر، مخالفاً توقعات «رويترز» بارتفاعه إلى 51.8 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى 52.9 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين، مقارنة بـ52.7 نقطة في الشهر السابق، ومتجاوزاً بشكل طفيف توقعات المحللين البالغة 52.8 نقطة.

تسارع نمو نشاط القطاع الخاص الألماني

تسارع نمو نشاط القطاع الخاص في ألمانيا بوتيرة ملحوظة خلال نوفمبر، مدعوماً بتحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات، وفقاً لنتائج أولية لمسح للأعمال صدرت الاثنين.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع المؤشر إلى 55 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ53.4 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 53.2 نقطة.

ويعكس المؤشر أداء قطاعَي الخدمات والصناعة، اللذين يشكلان معاً أكثر من ثلثي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تحسن أداء القطاع الصناعي، المدعوم باستمرار ارتفاع طلبات التصدير، تزامن مع انتعاش الطلب في قطاع الخدمات الأكثر ارتباطاً بالسوق المحلية، مسجلاً أقوى تحسن منذ أكثر من عام؛ وهو ما يشير إلى اتساع نطاق التعافي الاقتصادي.

ورغم التحسن في القطاعين، ظل النشاط الصناعي المحرك الرئيسي للنمو؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 55 نقطة، مقارنة بـ54.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له في 56 شهراً.

كما اكتسب قطاع الخدمات مزيداً من الزخم، مع ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال إلى 54 نقطة، مقابل 52.5 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أقوى وتيرة تحسن منذ أكتوبر من العام الماضي.

وفي سوق العمل، بدأت الشركات الصناعية زيادة أعداد العاملين للمرة الأولى منذ منتصف عام 2023، إلا أن إجمالي التوظيف واصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر؛ نتيجة استمرار خفض الوظائف في قطاع الخدمات.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة تاريخياً، تراجعت قليلاً إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

انكماش القطاع الخاص الفرنسي

أما في فرنسا، فتعمّق انكماش نشاط القطاع الخاص خلال أكتوبر، متأثراً بأكبر تراجع في إنتاج القطاع الصناعي منذ فبراير (شباط) 2025، وفقاً لبيانات للبيانات الأولية.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» تراجع المؤشر إلى 46.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ46.6 نقطة في أكتوبر. وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى الانكماش، في حين تعكس القراءة الأعلى من هذا المستوى نمواً في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات المؤشر الأولية لشهر نوفمبر عززت احتمالات دخول فرنسا في حالة ركود فني خلال الربع الرابع من العام.

وأضاف أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه صعوبات ناجمة عن ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن تردد العملاء في الالتزام بمشروعات جديدة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات المرتقبة العام المقبل، يسهم في زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وفي القطاع الصناعي، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.9 نقطة، مقارنة بـ49.5 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له في 12 شهراً. كما هبط مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 44.5 نقطة، من 48.5 نقطة، في أكبر انخفاض منذ شباط 2025.

أما مؤشر نشاط قطاع الخدمات، فسجَّل تحسناً طفيفاً إلى 46.6 نقطة، مقابل 46.2 نقطة في الشهر السابق، ليبلغ أعلى مستوى له في شهرين، لكنه بقي دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة.

وعلى صعيد سوق العمل، واصلت الشركات الفرنسية خفض أعداد موظفيها للشهر السابع على التوالي، في حين تباطأ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، كما سجل تضخم أسعار المنتجات والخدمات أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.

وفي مؤشر إضافي على تراجع الثقة، أظهرت نتائج المسح أن الشركات الفرنسية سجلت أعلى مستويات التشاؤم حيال آفاق الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة منذ أكتوبر 2012، باستثناء شهري مارس وأبريل (نيسان) 2020 اللذين شهدا تداعيات جائحة «كوفيد - 19».