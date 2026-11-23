قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور، يوم الاثنين، إن توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة، خلال عام 2027، تواجه مخاطر الخفض، مؤكداً، في الوقت نفسه، ضرورة الإبقاء على هدف تقليص عجز الموازنة العامة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ليسكور، في مقابلة مع قناة «فرنس إنفو»، أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث تقديراتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن توقعات النمو «معرَّضة للخفض»، على أن تُعلن الأرقام الجديدة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق «رويترز».
وشدد الوزير على أن هدف حصر العجز العام عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 يجب أن يبقى قائماً، بصرف النظر عن حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي، واصفاً هذا الهدف بأنه «غير قابل للتفاوض».
وفي سياق متصل، أكد ليسكور أن الرئيس إيمانويل ماكرون يدرس إجراء تعديل دستوري يفرض ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه فرنسا تصاعداً في مستويات الدين العام واستمرار عجز الموازنة.