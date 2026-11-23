قُتل 15 على الأقل في قصف روسي على كييف، من بينهم 11 قضوا في مبنى سكني انهارت أجزاء منه، حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعاً، الاثنين؛ لبحث النزاع وتداعياته على أوروبا.

وكثَّفت روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الستة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن يكون الشتاء المقبل الأصعب منذ اندلاع الحرب قبل نحو خمس سنوات.

وليل السبت - الأحد، أصاب القصف الروسي بلدة ديمير الواقعة على نحو 45 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة، وتحديداً مبنى من خمسة طوابق.

وأظهرت صور، التقطتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع، فرق الإنقاذ وهي تبحث وسط أكوام الأنقاض المتفحمة.

وظلت حصيلة القتلى في المبنى ترتفع على مدى ساعات حتى بلغت 11 في الصباح، وفق الحاكم العسكري لمنطقة كييف تيمور تكاتشينكو. وكتب على «تلغرام» أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.

شخص يسير وسط حطام مبنى تعرض لقصف روسي في كييف (أ.ب)

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت من تحت الأنقاض طفلاً وامرأة في التاسعة والسبعين، وهما على قيد الحياة.

قصف متجر

وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، عندما طالت ضربة روسية أحد المتاجر. كما قتل شخص آخر بضربة روسية في بيلا تسيركفا، حسب السلطات المحلية.

وقال تكاتشينكو: «ذهب الناس إلى المتجر لشراء احتياجاتهم. رحلة تسوّق عادية تحوّلت مأساة بسبب هجوم روسي».

واستهدفت روسيا أيضاً محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي.

وليل الجمعة إلى السبت، أمطرت روسيا أوكرانيا بوابل من المسيَّرات والصواريخ، أسفر عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم سبعة في العاصمة، وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بردّ «أشد إيلاماً» على ضربات أوكرانية ألحقت أضراراً بجسر القرم، الذي يُعدّ رمزاً لحكم بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا.

ووصف مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس الهجوم بأنه جزء من «حرب الإبادة التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا».

وكتب، على منصة «إكس»: «على العالم أن يتوقف عن غض الطرف. أدينوا هذا الإرهاب، وحمّلوا روسيا المسؤولية، وتحركوا الآن لوقف قتل الأوكرانيين الأبرياء».

وخارج الأراضي الروسية، شنّت أوكرانيا صباح السبت هجوما بمسيرة أدى إلى اشتعال النيران في سفينة شحن روسية في المياه الدولية قبالة فنلندا، وهو طريق بحري حيوي لروسيا.

أصاب القصف الروسي مبنى مكوَّناً من 5 طوابق في بلدة ديمير التي تبعد نحو 45 كيلومتراً شمال العاصمة كييف (إ.ب.أ)

والأحد، تعرضت سفينة شحن روسية لهجوم بمسيّرات، لم تتبنّه أي جهة، في ميناء بنغازي في ليبيا، في حادثة أدانتها الأمم المتحدة وطالبت بإجراء تحقيق مستقل فيها واحترام سيادة البلاد.

وصباح الجمعة، سقطت صواريخ كروز في جنوب شرق بولندا متسببة باندلاع حريق من دون وقوع إصابات. وتعهد حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الأراضي البولندية.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن الحادثة ستُناقَش في اجتماع للحلف، الاثنين، في بروكسل.

وعقب قمة لحلفاء كييف، الخميس، أكدت برلين أن مفاوضات تضم الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين لإنهاء الحرب «يُفترض أن تعقد قريباً». وسيشكّل هذا الإطار سابقة من نوعه.