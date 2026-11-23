15 قتيلاً على الأقل في ليلة قصف روسي عنيف على كييفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344546-15-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
15 قتيلاً على الأقل في ليلة قصف روسي عنيف على كييف
أحد عمال الإنقاذ مع سكان محليين بعد قصف روسي على بلدة قرب كييف (أ.ف.ب)
قُتل 15 على الأقل في قصف روسي على كييف، من بينهم 11 قضوا في مبنى سكني انهارت أجزاء منه، حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين.
ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعاً، الاثنين؛ لبحث النزاع وتداعياته على أوروبا.
وكثَّفت روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الستة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن يكون الشتاء المقبل الأصعب منذ اندلاع الحرب قبل نحو خمس سنوات.
وليل السبت - الأحد، أصاب القصف الروسي بلدة ديمير الواقعة على نحو 45 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة، وتحديداً مبنى من خمسة طوابق.
وأظهرت صور، التقطتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع، فرق الإنقاذ وهي تبحث وسط أكوام الأنقاض المتفحمة.
وظلت حصيلة القتلى في المبنى ترتفع على مدى ساعات حتى بلغت 11 في الصباح، وفق الحاكم العسكري لمنطقة كييف تيمور تكاتشينكو. وكتب على «تلغرام» أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.
وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت من تحت الأنقاض طفلاً وامرأة في التاسعة والسبعين، وهما على قيد الحياة.
قصف متجر
وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، عندما طالت ضربة روسية أحد المتاجر. كما قتل شخص آخر بضربة روسية في بيلا تسيركفا، حسب السلطات المحلية.
وقال تكاتشينكو: «ذهب الناس إلى المتجر لشراء احتياجاتهم. رحلة تسوّق عادية تحوّلت مأساة بسبب هجوم روسي».
واستهدفت روسيا أيضاً محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي.
وليل الجمعة إلى السبت، أمطرت روسيا أوكرانيا بوابل من المسيَّرات والصواريخ، أسفر عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم سبعة في العاصمة، وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بردّ «أشد إيلاماً» على ضربات أوكرانية ألحقت أضراراً بجسر القرم، الذي يُعدّ رمزاً لحكم بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا.
ووصف مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس الهجوم بأنه جزء من «حرب الإبادة التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا».
وكتب، على منصة «إكس»: «على العالم أن يتوقف عن غض الطرف. أدينوا هذا الإرهاب، وحمّلوا روسيا المسؤولية، وتحركوا الآن لوقف قتل الأوكرانيين الأبرياء».
وخارج الأراضي الروسية، شنّت أوكرانيا صباح السبت هجوما بمسيرة أدى إلى اشتعال النيران في سفينة شحن روسية في المياه الدولية قبالة فنلندا، وهو طريق بحري حيوي لروسيا.
والأحد، تعرضت سفينة شحن روسية لهجوم بمسيّرات، لم تتبنّه أي جهة، في ميناء بنغازي في ليبيا، في حادثة أدانتها الأمم المتحدة وطالبت بإجراء تحقيق مستقل فيها واحترام سيادة البلاد.
وصباح الجمعة، سقطت صواريخ كروز في جنوب شرق بولندا متسببة باندلاع حريق من دون وقوع إصابات. وتعهد حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الأراضي البولندية.
وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن الحادثة ستُناقَش في اجتماع للحلف، الاثنين، في بروكسل.
وعقب قمة لحلفاء كييف، الخميس، أكدت برلين أن مفاوضات تضم الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين لإنهاء الحرب «يُفترض أن تعقد قريباً». وسيشكّل هذا الإطار سابقة من نوعه.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية، وذلك بعد يوم من إعلان بولندا أن روسيا انتهكت مجالها الجوي.
«الشرق الأوسط» (وارسو)
15 قتيلاً على الأقل في ليلة قصف روسي عنيف على كييفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344546-15-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
15 قتيلاً على الأقل في ليلة قصف روسي عنيف على كييف
أحد عمال الإنقاذ مع سكان محليين بعد قصف روسي على بلدة قرب كييف (أ.ف.ب)
قُتل 15 على الأقل في قصف روسي على كييف، من بينهم 11 قضوا في مبنى سكني انهارت أجزاء منه، حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين.
ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعاً، الاثنين؛ لبحث النزاع وتداعياته على أوروبا.
وكثَّفت روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الستة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن يكون الشتاء المقبل الأصعب منذ اندلاع الحرب قبل نحو خمس سنوات.
وليل السبت - الأحد، أصاب القصف الروسي بلدة ديمير الواقعة على نحو 45 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة، وتحديداً مبنى من خمسة طوابق.
وأظهرت صور، التقطتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع، فرق الإنقاذ وهي تبحث وسط أكوام الأنقاض المتفحمة.
وظلت حصيلة القتلى في المبنى ترتفع على مدى ساعات حتى بلغت 11 في الصباح، وفق الحاكم العسكري لمنطقة كييف تيمور تكاتشينكو. وكتب على «تلغرام» أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.
وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت من تحت الأنقاض طفلاً وامرأة في التاسعة والسبعين، وهما على قيد الحياة.
قصف متجر
وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، عندما طالت ضربة روسية أحد المتاجر. كما قتل شخص آخر بضربة روسية في بيلا تسيركفا، حسب السلطات المحلية.
وقال تكاتشينكو: «ذهب الناس إلى المتجر لشراء احتياجاتهم. رحلة تسوّق عادية تحوّلت مأساة بسبب هجوم روسي».
واستهدفت روسيا أيضاً محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي.
وليل الجمعة إلى السبت، أمطرت روسيا أوكرانيا بوابل من المسيَّرات والصواريخ، أسفر عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم سبعة في العاصمة، وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بردّ «أشد إيلاماً» على ضربات أوكرانية ألحقت أضراراً بجسر القرم، الذي يُعدّ رمزاً لحكم بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا.
ووصف مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس الهجوم بأنه جزء من «حرب الإبادة التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا».
وكتب، على منصة «إكس»: «على العالم أن يتوقف عن غض الطرف. أدينوا هذا الإرهاب، وحمّلوا روسيا المسؤولية، وتحركوا الآن لوقف قتل الأوكرانيين الأبرياء».
وخارج الأراضي الروسية، شنّت أوكرانيا صباح السبت هجوما بمسيرة أدى إلى اشتعال النيران في سفينة شحن روسية في المياه الدولية قبالة فنلندا، وهو طريق بحري حيوي لروسيا.
والأحد، تعرضت سفينة شحن روسية لهجوم بمسيّرات، لم تتبنّه أي جهة، في ميناء بنغازي في ليبيا، في حادثة أدانتها الأمم المتحدة وطالبت بإجراء تحقيق مستقل فيها واحترام سيادة البلاد.
وصباح الجمعة، سقطت صواريخ كروز في جنوب شرق بولندا متسببة باندلاع حريق من دون وقوع إصابات. وتعهد حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الأراضي البولندية.
وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن الحادثة ستُناقَش في اجتماع للحلف، الاثنين، في بروكسل.
وعقب قمة لحلفاء كييف، الخميس، أكدت برلين أن مفاوضات تضم الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين لإنهاء الحرب «يُفترض أن تعقد قريباً». وسيشكّل هذا الإطار سابقة من نوعه.
هجوم بمسيرات على منشآت تخزين نفط في تتارستان بروسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344489-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
هجوم بمسيرات على منشآت تخزين نفط في تتارستان بروسيا
حفارات نفط في تتارستان الروسية (أرشيفية - رويترز)
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن السلطات المحلية، أن طائرات مسيرة هاجمت منشآت لتخزين النفط في منطقة تتارستان الروسية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع قتلى أو مصابين.
روسيا تستهدف مبنى سكنياً داخل كييف ومنشآت للطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344361-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
عامل إنقاذ وسكان محليون يساعدون امرأة بعدما تعرفت على أحد أقاربها لدى انتشاله من تحت الأنقاض بعد الغارة على كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفادت مصادر وبيانات متطابقة بأن القوات الروسية استهدفت ليل السبت - الأحد ويوم الأحد مواقع عدة في أوكرانيا، بينها مبنى سكني في العاصمة كييف ومحطة كهرباء ومنشآت للبنية التحتية.
قتيلان ومفقودون في كييف
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون محليون إن شخصين على الأقل قُتلا، وإن نحو 10 ربما لا يزالون تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفته طائرة مسيّرة روسية صباح الأحد في منطقة كييف.
وأعلن مسؤولون أوكرانيون في وقت لاحق ارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق بالقرب من العاصمة كييف إلى تسعة أشخاص. وأوضح تيمور تكاتشينكو، الحاكم العسكري لمنطقة كييف، عبر تطبيق «تلغرام» في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن فرق الطوارئ انتشلت الجثث من تحت الركام، مؤكداً استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.
وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» أن «جزءاً من مبنى سكني مكون من 5 طوابق انهار عقب هجوم روسي بطائرة مسيّرة»، وعبّر عن شكره فرق الطوارئ «لسرعة استجابتها». وقال إنه «جرى بالفعل إجلاء 9 أشخاص، وتم احتواء الحريق».
وكثّفت روسيا هجماتها على كييف خلال الأشهر الـ6 الماضية، قبيل حلول فصل الشتاء الذي يخشى كثيرون أن يكون الأقسى منذ بدء الحرب.
وأفاد مسؤولون محليون بأن 4 أصيبوا في الهجوم الروسي على منطقة ديمر شمال كييف، في حين أظهرت لقطات مصورة لخدمات الطوارئ أفراد فرق إنقاذ وهم يبحثون وسط كومة كبيرة من الأنقاض، ويساعدون السكان على النزول من المبنى المتضرر باستخدام سلم ومنصة رافعة.
«أنقذوني... إنني أحترق»
وقال ميكولا أوسادني، وهو أحد أقارب بعض العالقين تحت الأنقاض: «عندما وقع الانفجار، انقلبت في سريري حرفياً. أعيش على بعد نحو 200 متر من هنا، ثم هرعنا إلى المكان». وأضاف أوسادني: «كان والد زوجتي يصرخ: أنقذوني؛ إنني أحترق! والآن ننتظر مجدداً حتى نرى ما سيحدث». وروت مقيمة أخرى اسمها أولينا خاركافليوك أن «صوتاً مرعباً أيقظنا من النوم، ثم وقع انفجار». وقالت خاركافليوك: «أنا وزوجي ننتظر هنا منذ نحو الساعة الـ4 صباحاً؛ لأن زميلة ابنتي الكبرى في الفصل ووالدتها موجودتان داخل المبنى»، وفق ما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس».
استهداف بنى تحتية للموانئ
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، الأحد، أن قواتها استهدفت مواقع عدة في أوكرانيا ليل السبت - الأحد، بينها محطة كهرباء، ومنشآت للبنية التحتية للموانئ، وسفينة شحن. وقال البيان إن الهجمات استهدفت «محطة برافوبيريجنا» للطاقة في مدينة زابوريجيا، ومنشآت في ميناء «كيليا» الواقع على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفينة شحن جاف كانت تبحر شمال شرقي أوديسا، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومنشآت للطاقة كانت تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وتابع البيان أنه «خلال الليل، شنت القوات المسلحة الروسية هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت للطاقة وبنى تحتية للموانئ وسفن عملت لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية». وتعمل محطة الطاقة «برافوبيريجنا» بقدرة 330 كيلو فولت وتوفر إمدادات الكهرباء لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية. وفي ميناء «كيليا»، استُهدفت منشآت البنى التحتية للموانئ المستخدمة في الإمداد بالمعدات العسكرية والبضائع للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق البيان. وأوضح البيان أنه جرى استهداف سفينة بحرية، كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي أوديسا. ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.
من جانبها، أعلنت شركة «أوكرينيرجو»، المشغلة شبكة الكهرباء في أوكرانيا، عبر تطبيق «تلغرام»، أن إمدادات الكهرباء في أوديسا والمنطقة المحيطة بها تواجه ضغوطاً كبيرة من جراء الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية لشبكات نقل الكهرباء. وقالت «أوكرينيرجو» إنه «نظراً إلى حجم الدمار، فإنه أصبح من المستحيل حالياً، من الناحية الفنية، إيصال الكميات اللازمة من الكهرباء إلى المستهلكين».
5 مصابين في هجمات أوكرانية
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام روسية، الأحد، نقلاً عن سلطات محلية أن 5 أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل على منطقة كراسنودار الروسية. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء الرسمية عن سلطات منطقة كراسنودار قولها إن 4 من الـ5 أُصيبوا في قرية أفيبسكي، التي تضم مصفاة نفط تعرضت لهجمات أوكرانية متكررة في الأشهر القليلة الماضية.
وأفادت الأمم المتحدة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين هذا العام مع تكثيف روسيا ضرباتها بعيدة المدى. وقالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» الجمعة، إن 114 طفلاً على الأقل قُتلوا وأصيب 1030 آخرون بجروح خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، وهو «عدد من الضحايا الأطفال، الذين جرى التحقق منهم، يفوق ما سُجّل في أي من السنوات الـ3 الماضية».
ولم تُحرز المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال تقدما يُذكر حتى الآن، في ظل تمسّك موسكو بمطالبها. ويقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون جزءاً من اتفاق أوسع بشأن الأمن الأوروبي.
اشتعال سفينة قبالة فنلندا
في سياق متصل، قال خفر السواحل الفنلندي، الأحد، إن حريقاً اندلع على متن سفينة شحن روسية؛ تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة في بحر البلطيق، استمر طيلة الليل على الرغم من الجهود المبذولة لإخماده.
وقال الجيش الفنلندي إن الهجوم الذي استهدف السفينة «سبارتا2»، السبت، نفذته على الأرجح أوكرانيا، وإن السفينة انجرفت لاحقاً إلى المياه الفنلندية حيث لا تزال راسية. وقال الجيش الفنلندي إن السفينة، التي كانت متجهة إلى جيب كالينينغراد الروسي، تضررت في المياه الدولية إلى الغرب من جزيرة غوغلاند الروسية؛ مما يؤكد الرواية التي طرحها مسؤولون روس.
وشنت أوكرانيا هجمات عدة بطائرات مسيّرة عسكرية على منطقة كالينينغراد الساحلية في شمال غربي روسيا العام الحالي، وضلّ بعض الطائرات المسيّرة الطريق إلى المجال الجوي لدول البلطيق المجاورة؛ مما أثار مخاوف من امتداد الحرب إلى أراضي دول أعضاء في «حلف شمال الأطلسي».
وقال قائد البحرية الإستونية، إيفو فارك، لـ«هيئة البث العامة» الإستونية، الأحد، إنه لا يمكن استبعاد خطر وقوع هجمات أخرى في خليج فنلندا، وهو ذراع ضيقة من بحر البلطيق.
وقال الجيش الفنلندي الأسبوع الماضي إنه رصد ضربة استهدفت سفينة حربية روسية في المنطقة نفسها خلال هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية. وتشير بيانات «مجموعة بورصات لندن» إلى أن سفينة الشحن «سبارتا2»، البالغ طولها 121 متراً، ترفع علم روسيا ومملوكة لشركة الشحن الروسية «أوبورون لوجيستيكا»، وأنها غادرت سان بطرسبرغ يوم الجمعة.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن السفينة خاضعة لعقوبات أميركية. كما يذكر الموقع الإلكتروني لشركة «أوبورون لوجيستيكا» أنها تقدم خدمات الإمداد والتموين لوزارة الدفاع الروسية.