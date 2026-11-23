أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».

وأوضح زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا سبعة زوارق مُسيرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، أغرقنا الكورفيت الروسي ميركوري، وهو مِن أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».

وأضاف: «كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27). وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the... pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

وتابع: «عملية أوكرانية مثالية رداً على حرب روسيا. أشكر محاربي جهاز الأمن الأوكراني وجميع قوات دفاعنا الأوكرانية الذين شاركوا في تنفيذ هذه المهام. تلقيت إحاطات مفصلة حول خطوات العملية، أمس واليوم، وقد تحققت الأهداف التي حددناها».

صورة بالقمر الاصطناعي لنيران مشتعلة ودخان متصاعد من السفينة الحربية الروسية «ميركوري» الراسية في بنغازي بعد تعرضها لهجوم (رويترز)

وأعلنت حكومة شرق ليبيا، الأحد، وقوع اعتداء على سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، في حين كانت جهات ليبية قد تحدثت، في وقت سابق، عن انفجار ذخيرة في القاعدة.

وجاء في بيان للحكومة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تُتابع الحكومة الليبية تداعيات حادث الانفجار، الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة بنغازي البحرية. وتفيد نتائج التحقيقات الأولية بأن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيَّرة»، مشيرةً إلى أن «السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا»، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لـ«أغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين».

صورة بالقمر الاصطناعي للسفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبل (بالأعلى) وبعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة (رويترز)

وأفادت السلطات في شرق ليبيا بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيّرات، مساء الأحد، قرب مدينة بنغازي، بعد بضع ساعات من تعرض سفينة روسية لانفجار يرجَّح أنه نُفذ بمسيّرات. وقالت وزارة الصحة في حكومة بنغازي، في بيان، إن سفينة تجارية «تعرضت للاستهداف، مساء اليوم، بواسطة زوارق مسيّرة قبالة سواحل مدينة بنغازي»، لافتة إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وتابع البيان: «تؤكد الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع».

ووجّهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف عن ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.