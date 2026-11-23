شارك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خشبة المسرح هذا الأسبوع مع ممثلَين كوميديين تقمصا شخصيته وشخصية دونالد ترمب، وذلك للسخرية من الرئيس الأميركي والسياسيين الكنديين خلال حفل عشاء سنوي مع الصحفيين.

وقال كارني يوم السبت: «سأضغط زر الطوارئ الكوميدي»، تزامناً مع صعود الممثل الكوميدي مارك مكينلي إلى المسرح متنكراً في هيئة رئيس الوزراء، ليتبعه مارك كريتش مقلّداً شخصية ترمب. وخلال الفقرة، حاكى كريتش مصافحة ترمب القوية الشهيرة، قبل أن يتبادل التحية بقبضة اليد مع كلٍّ من كارني ومكينلي.

ولم تخلُ كلمة كارني من السخرية من التجديدات الباذخة التي أجراها ترمب في المكتب البيضاوي؛ إذ عمد الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى تزيين المكتب بلمسات وزخارف ذهبية ولوحات فنية.

ويُعدّ العشاء السنوي لرابطة الصحافة البرلمانية النسخة الكندية من حفل «عشاء مراسلي البيت الأبيض» الساخر في واشنطن، حيث يتبادل السياسيون والصحفيون النكات والانتقادات اللاذعة.