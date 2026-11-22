استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الأحد، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البلغاري في الرياض عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت لضيف البلاد.

ورحب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة برومين راديف في السعودية، الذي عبَّر بدوره عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق) وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير لدى بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

فيما حضره من الجانب البلغاري، ألكسندر بوليف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة، وإيفان ديميردجييف وزير الداخلية، وجورجي بييف وزير النقل والاتصالات، وإيفان فاسيليف وزير الابتكار والتحول الرقمي، وإيلين ديميتروف وزير السياحة، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.