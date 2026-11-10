السعودية والبحرين تبحثان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان في الرياض، الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى، حيث استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع البحرين في المجالات كافة، مُعبِّراً عن تمنياته لها وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.

بدوره، ثمَّن الملك حمد بن عيسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في توطيد علاقات البلدين، والوقفات التاريخية الأخوية المُشرِّفة تجاه البحرين وشعبها في جميع المحطات، وما تقدمه من دعم أخوي لها على مختلف المستويات.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)

وأعرب العاهل البحريني عن تقديره للجهود الخيِّرة لقيادة السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة. حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ونايف السديري السفير لدى البحرين.

كما حضر من الجانب البحريني، الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان وزير الديوان الملكي، ونبيل الحمر مستشار الملك للإعلام، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبد الله بن أحمد وزير الاتصالات والمواصلات، والفريق الركن ذياب النعيمي رئيس هيئة الأركان، والشيخ علي بن عبد الرحمن السفير لدى السعودية.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى الرياض الثلاثاء (واس)

ووصل الملك حمد بن عيسى إلى الرياض في وقتٍ سابق، الثلاثاء، حيث كان بمقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بمطار الملك خالد الدولي. كما كان في الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، ونايف السديري، والشيخ علي بن عبد الرحمن، واللواء منصور العتيبي مدير شرطة منطقة الرياض المكلف.