أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية، وطائرتين مسيَّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة الرياض، في حين أكد الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، بعد إطلاق إنذار مبكر لتحذير السكان من خطر محتمل.

التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية. pic.twitter.com/ox6p2oUwwl — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 21, 2026

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيانين نشرهما عبر حسابه الرسمي، إن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية، كما جرى اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين أطلقتهما الميليشيات باتجاه منطقة الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، إنذاراً في منطقة مكة المكرمة للتحذير من خطر محتمل، ودعا السكان إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، والتوجُّه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، وعدم مغادرة المنازل أو المباني حتى زوال الخطر.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة مكة المكرمة للتحذير من خطر، اتبع الآتي:A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Makkah Province to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/sv7XlMhgmL — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 21, 2026

كما شدَّد على تجنب التجمعات والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة، وعدم الوقوف على الشرفات أو الأسطح، مؤكداً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر قنواتها الرسمية.

وفي تنبيه لاحق، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، داعياً إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب التجمهر والتصوير تماماً، ومشيراً إلى إمكانية الاتصال بالرقم «911» في حالات الطوارئ.