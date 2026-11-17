بحث مجلس الوزراء السعودي مضامين المحادثات مع عدة دول خلال الأيام الماضية؛ لتعزيز آفاق التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات، ودعم كل ما من شأنه الإسهام في ترسيخ ركائز الأمن والسلم بالمنطقة، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة؛ بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

واطّلع المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء، على مجمل أعمال الدولة وما حققته من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة، رغم الظروف والتحولات المتوالية التي يشهدها العالم، لا سيما في المحيط الإقليمي؛ ماضيةً نحو مواصلة تعزيز القدرات والإمكانات والتعامل مع المستجدات والتحديات للمحافظة على المكتسبات التنموية والمنجزات الوطنية، وعلى مكانة البلاد بين الأمم ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيف مع مختلف الظروف؛ مستنداً إلى ما تحقق من تقدم في تنويع مصادر النمو ضمن إطار «رؤية السعودية 2030» والإصلاحات التي أسهمت في مواصلة ازدهار الأنشطة غير النفطية، والاستمرار في احتواء معدل التضخم عند مستويات منخفضة، فضلاً عن دعم أوجه الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

ونوّه بإنجازات السعودية المتواصلة في مختلف المؤشرات الدولية، وبما حققته من مراتب عالمية متقدمة في عدد من المحاور والمعايير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ لتعكس تلك النتائج جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية.

وعدّ المجلس انتخاب السعودية عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات؛ امتداداً لدورها في تطوير قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، والإسهام في قيادة التحولات الرقمية على المستوى العالمي؛ لبناء آفاق واسعة في خدمة الإنسان وروافد التنمية ومجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتباحث مع أذربيجان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بالمجال العلمي، ووزير الشؤون الإسلامية بالتباحث مع الكونغو بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع سنغافورة حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال إدارة الموارد المائية المتكاملة.

الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم مع كندا للتعاون في مجال الطاقة، وموريشيوس في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، وسوريا وقيرغيزستان للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، فضلاً عن تطبيق قراري المجلس الأعلى الخليجي بدورته الـ41 التي استضافتها محافظة العلا، المتضمنين الموافقة على «الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ»، و«دليل نظام الإنذار الصحي المبكر».

وأقرّ المجلس تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفقاً لعدة ضوابط، واعتمد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وجامعتَي «الملك فيصل» و«الملك خالد» لعامين ماليين سابقين.

ووجّه بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لوزارتَي «الصناعة والثروة المعدنية» و«الخارجية»، وهيئات «المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعقارات الدولة، والحكومة الرقمية، وتنظيم الإعلام، والطيران المدني، والتأمين»، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ومجلس المخاطر الوطنية، كما وافق على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين (15) و(14)، ووظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض».