بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تسمية «جامعة الدفاع الوطني» باسم «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني».

وأكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، أن هذه الخطوة تُجسِّد ما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة، وتعكس عنايتها المستمرة ببناء الإنسان وإعداد القادة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لصون أمن الوطن وتعزيز مكتسباته.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن هذه التسمية «تُعدّ حافزاً لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ودعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع التي رسم خريطتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

نفخر ونعتز في وزارة الدفاع بموافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيَّده الله- على تسمية (جامعة الدفاع الوطني) باسم (جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني)؛ لتشهد مرحلة تاريخية في مسيرتها، تُترجم رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتكون رائدة على مستوى جامعات العالم. https://t.co/1dvTxVxstu — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 14, 2026

وعبّر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، عن فخر واعتزاز وزارة الدفاع بهذه الموافقة؛ لتشهد الجامعة مرحلة تاريخية في مسيرتها، تُترجم رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكون رائدة على مستوى جامعات العالم.

وتُعدّ «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني» أعلى صرح أكاديمي في الوزارة، وتُعنى بتأهيل وإعداد القادة العسكريين والمدنيين وتزويدهم بالمعارف والعلوم في المستويين العملياتي والاستراتيجي.

وتُسهم الجامعة من خلال برامج أكاديمية ودورات ودبلومات، بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وضمان كفاءة عالية لمنسوبي القوات المسلحة والمشاركين من الجهات في منظومة الأمن الوطني.