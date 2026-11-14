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بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

خالد بن سلمان: مرحلة تاريخية تترجم رؤية ولي العهد نحو الريادة العالمية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT
TT

بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تسمية «جامعة الدفاع الوطني» باسم «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني».

وأكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، أن هذه الخطوة تُجسِّد ما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة، وتعكس عنايتها المستمرة ببناء الإنسان وإعداد القادة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لصون أمن الوطن وتعزيز مكتسباته.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن هذه التسمية «تُعدّ حافزاً لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ودعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع التي رسم خريطتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

وعبّر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، عن فخر واعتزاز وزارة الدفاع بهذه الموافقة؛ لتشهد الجامعة مرحلة تاريخية في مسيرتها، تُترجم رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكون رائدة على مستوى جامعات العالم.

وتُعدّ «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني» أعلى صرح أكاديمي في الوزارة، وتُعنى بتأهيل وإعداد القادة العسكريين والمدنيين وتزويدهم بالمعارف والعلوم في المستويين العملياتي والاستراتيجي.

وتُسهم الجامعة من خلال برامج أكاديمية ودورات ودبلومات، بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وضمان كفاءة عالية لمنسوبي القوات المسلحة والمشاركين من الجهات في منظومة الأمن الوطني.

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التحالف يدمر مُسيَّرتين في منطقتي الرياض والجنوبية بالسعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
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التحالف يدمر مُسيَّرتين في منطقتي الرياض والجنوبية بالسعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقتَي الرياض والجنوبية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية، وذلك غداة تدمير مُسيَّرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، الجمعة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الخميس هجمات الحوثيين على السعودية، وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدَّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.

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العالم العربي الخليج

بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT
TT

بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تسمية «جامعة الدفاع الوطني» باسم «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني».

وأكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، أن هذه الخطوة تُجسِّد ما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة، وتعكس عنايتها المستمرة ببناء الإنسان وإعداد القادة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لصون أمن الوطن وتعزيز مكتسباته.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن هذه التسمية «تُعدّ حافزاً لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ودعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع التي رسم خريطتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

وعبّر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، عن فخر واعتزاز وزارة الدفاع بهذه الموافقة؛ لتشهد الجامعة مرحلة تاريخية في مسيرتها، تُترجم رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكون رائدة على مستوى جامعات العالم.

وتُعدّ «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني» أعلى صرح أكاديمي في الوزارة، وتُعنى بتأهيل وإعداد القادة العسكريين والمدنيين وتزويدهم بالمعارف والعلوم في المستويين العملياتي والاستراتيجي.

وتُسهم الجامعة من خلال برامج أكاديمية ودورات ودبلومات، بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وضمان كفاءة عالية لمنسوبي القوات المسلحة والمشاركين من الجهات في منظومة الأمن الوطني.

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أخبار السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية الخليج العربي العالم العربي العالم
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السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
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السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)

أدان وزراء خارجية 18دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، السبت، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ومواقع إيواء النازحين، مؤكدين أن ذلك يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وشدد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والجزائر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ولبنان وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا، عبر البيان، على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنتهك الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، مؤكدين أن هذه العوائق تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذّر الوزراء، في البيان المشترك، من نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية اللذين يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جرّاء التعرض لطقس شديد البرودة.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «رقم 2803» لعام 2025.

وأكدوا ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق.

وشدد وزراء الخارجية، عبر البيان المشترك، على وجوب تنفيذ إسرائيل التزامات المرحلة الأولى دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، نظراً لأن دخولها حيّز التنفيذ كان مقرراً فور التوقيع على الاتفاق، مؤكدين أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تظل مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل هذه الالتزامات، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات، ويعزز وقف إطلاق النار.

وجدد الوزراء، عبر البيان، عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

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