ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

قطر تتحدث عن تقدم في الوساطة بين واشنطن وطهران وتحذِّر من تداعيات إغلاق «هرمز»

أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، وتلقِّي إشارات إيجابية من الطرفين بشأن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي؛ لكنها امتنعت عن تحديد موعد محتمل لإبرام اتفاق، في وقت حذرت فيه من التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار إغلاق مضيق هرمز مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الصحافية الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين اكتسبت «زخماً ملحوظاً» خلال الأسابيع والأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن التحركات شملت زيارة مسؤولين قطريين إلى طهران، أعقبتها مشاورات مع دول المنطقة وشركاء دوليين، وصولاً إلى المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في البيت الأبيض.

وقال الهاشمي: «تواصلت الجهود القطرية خلال الأسابيع والأيام الماضية، واكتسبت زخماً ملحوظاً بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأطراف المعنية»، مضيفاً: «كانت هناك زيارة لمسؤولين قطريين إلى طهران، أعقبها مباحثات مع دول الإقليم ودول المنطقة والشركاء المعنيين. وختاماً بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمباحثات التي عُقدت في البيت الأبيض».

وأوضح أن مباحثات البيت الأبيض اتسمت بالإيجابية، وركزت على إحراز تقدم في المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

وأضاف: «كان هناك حديث في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن ضربة وشيكة، ولكن ولله الحمد نرى أن جهود الوساطة لا تزال مستمرة، وهناك حديث إيجابي من الطرفين عن الحل الدبلوماسي».

وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة تواصل مساعيها لدعم المسار التفاوضي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن إيران، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال: «الوساطة ليست عملية سياسية وتقنية فحسب؛ بل هي في جوهرها رفع راية الأمل والإيمان العميق بالحل السلمي، مهما تعقدت الظروف ومهما بلغت التحديات».

وفي رده على سؤال بشأن مقترح إيراني يتضمن مهلة يومين، وما إذا كان قد طُرح أصلاً من جانب الوسيط القطري، امتنع الهاشمي عن الخوض في تفاصيل المقترح أو تأكيد قرب التوصل إلى اتفاق، مشدداً على استمرار الجهود الدبلوماسية.

وقال: «ما نستطيع تأكيده هو أن ما دامت الدبلوماسية مستمرة، فهناك بارقة أمل وإمكانية للتوصل إلى الحل الدبلوماسي»، مضيفاً أن هذا هو الهدف الذي يعمل عليه الوسطاء والشركاء الإقليميون والدوليون.

وأكد أن الدوحة تسعى إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لإنجاح المفاوضات، قائلاً إن «الوسيط يركز على بارقة الأمل، ويركز على ألا يترك أي نافذة للحل دون محاولة فتحها».

تداعيات إغلاق هرمز

وفيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، حذَّر الهاشمي من تفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار إغلاقه؛ خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتياجات الطاقة عالمياً.

وقال: «اقتراب فصل الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يضاعف تكلفة إغلاقه على كافة دول العالم وعلى الشعوب المستضعفة تحديداً».

وأضاف: «هناك أزمة طاقة تمر بها دول العالم، واستمرار إغلاق المضيق يضاعف من هذه الأزمة»، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، واستعادة حرية الملاحة في المضيق في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الجارية تستهدف الوصول إلى تسوية تسهم في تخفيف التوترات الإقليمية، وإعادة فتح الممر الملاحي أمام حركة السفن.

تضامن مع السعودية

وفي سياق متصل، جددت قطر تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، مؤكدة دعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

وقال الهاشمي: «نؤكد تضامن دولة قطر الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات، ونؤكد على ضرورة الحل السلمي لهذه الأزمة».

وعلى صعيد آخر، أفادت الخارجية القطرية بأن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قدَّمت مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار في أكثر من 19 مخيماً، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.