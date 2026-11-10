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العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة واليونان في عدد من المجالات.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية اليونان

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العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
TT
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة واليونان في عدد من المجالات.

مواضيع
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية اليونان
العالم العربي الخليج

قطر تتحدث عن تقدم في الوساطة بين واشنطن وطهران وتحذِّر من تداعيات إغلاق «هرمز»

إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية (قنا)
إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية (قنا)
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قطر تتحدث عن تقدم في الوساطة بين واشنطن وطهران وتحذِّر من تداعيات إغلاق «هرمز»

إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية (قنا)
إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية (قنا)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، وتلقِّي إشارات إيجابية من الطرفين بشأن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي؛ لكنها امتنعت عن تحديد موعد محتمل لإبرام اتفاق، في وقت حذرت فيه من التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار إغلاق مضيق هرمز مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الصحافية الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين اكتسبت «زخماً ملحوظاً» خلال الأسابيع والأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن التحركات شملت زيارة مسؤولين قطريين إلى طهران، أعقبتها مشاورات مع دول المنطقة وشركاء دوليين، وصولاً إلى المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في البيت الأبيض.

وقال الهاشمي: «تواصلت الجهود القطرية خلال الأسابيع والأيام الماضية، واكتسبت زخماً ملحوظاً بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأطراف المعنية»، مضيفاً: «كانت هناك زيارة لمسؤولين قطريين إلى طهران، أعقبها مباحثات مع دول الإقليم ودول المنطقة والشركاء المعنيين. وختاماً بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمباحثات التي عُقدت في البيت الأبيض».

وأوضح أن مباحثات البيت الأبيض اتسمت بالإيجابية، وركزت على إحراز تقدم في المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

وأضاف: «كان هناك حديث في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن ضربة وشيكة، ولكن ولله الحمد نرى أن جهود الوساطة لا تزال مستمرة، وهناك حديث إيجابي من الطرفين عن الحل الدبلوماسي».

وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة تواصل مساعيها لدعم المسار التفاوضي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن إيران، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال: «الوساطة ليست عملية سياسية وتقنية فحسب؛ بل هي في جوهرها رفع راية الأمل والإيمان العميق بالحل السلمي، مهما تعقدت الظروف ومهما بلغت التحديات».

وفي رده على سؤال بشأن مقترح إيراني يتضمن مهلة يومين، وما إذا كان قد طُرح أصلاً من جانب الوسيط القطري، امتنع الهاشمي عن الخوض في تفاصيل المقترح أو تأكيد قرب التوصل إلى اتفاق، مشدداً على استمرار الجهود الدبلوماسية.

وقال: «ما نستطيع تأكيده هو أن ما دامت الدبلوماسية مستمرة، فهناك بارقة أمل وإمكانية للتوصل إلى الحل الدبلوماسي»، مضيفاً أن هذا هو الهدف الذي يعمل عليه الوسطاء والشركاء الإقليميون والدوليون.

وأكد أن الدوحة تسعى إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لإنجاح المفاوضات، قائلاً إن «الوسيط يركز على بارقة الأمل، ويركز على ألا يترك أي نافذة للحل دون محاولة فتحها».

تداعيات إغلاق هرمز

وفيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، حذَّر الهاشمي من تفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار إغلاقه؛ خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتياجات الطاقة عالمياً.

وقال: «اقتراب فصل الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يضاعف تكلفة إغلاقه على كافة دول العالم وعلى الشعوب المستضعفة تحديداً».

وأضاف: «هناك أزمة طاقة تمر بها دول العالم، واستمرار إغلاق المضيق يضاعف من هذه الأزمة»، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، واستعادة حرية الملاحة في المضيق في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الجارية تستهدف الوصول إلى تسوية تسهم في تخفيف التوترات الإقليمية، وإعادة فتح الممر الملاحي أمام حركة السفن.

تضامن مع السعودية

وفي سياق متصل، جددت قطر تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، مؤكدة دعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

وقال الهاشمي: «نؤكد تضامن دولة قطر الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات، ونؤكد على ضرورة الحل السلمي لهذه الأزمة».

وعلى صعيد آخر، أفادت الخارجية القطرية بأن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قدَّمت مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار في أكثر من 19 مخيماً، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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العالم العربي الخليج

قيادة عسكرية خليجية موحّدة في الكويت... وتخصيص قوة مناسبة لها

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
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قيادة عسكرية خليجية موحّدة في الكويت... وتخصيص قوة مناسبة لها

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، في اجتماعهم، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك؛ بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار لدول المجلس والمنطقة، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

الأمير خالد بن سلمان يشارك في أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية (وزارة الدفاع السعودية)

وألقى وزير الدفاع السعودي كلمةً أشاد فيها بما أسفر عنه الاجتماع من مخرجات وقرارات بنّاءة تعزّز مسيرة التكامل الدفاعي الخليجي، وتُسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات؛ بما يكفل أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان، في ختام كلمته، عن ترحيبه بوزراء الدفاع في دول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.

وفي منشور عبر حسابه على «إكس»، قال وزير الدفاع السعودي إن اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في البحرين يؤكد «تطلعنا المشترك لمواصلة التنسيق والتعاون والتكامل بين دولنا، بما يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات للحفاظ على أمننا واستقرارنا».

وكان الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، بدأ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار البحرين الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبحث الجانبان فور وصول الأمير خالد بن سلمان عمق العلاقات الأخوية والتنسيق الدفاعي المستمر بين البلدَين الشقيقَين في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.

صورة جماعية لوزراء دفاع وممثلي دول الخليج العربية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك بالمنامة (وزارة الدفاع السعودية)

تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة يأتي في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل (نيسان) الماضي، الرامية إلى توحيد الجهود ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وصون أمن دول المجلس وسيادتها واستقرارها.

وأشار البديوي إلى أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك أقر عدداً من القرارات الرامية إلى تعزيز التكامل العسكري الخليجي، وأكد أن قادة دول المجلس يولون العمل العسكري المشترك أولوية، انطلاقاً من مسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن الدول الخليجية واستقلالها، وضرورة تطوير قدراتها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأشاد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بكفاءة وتضحيات القوات المسلحة الخليجية في التصدي للاعتداءات الإيرانية.

كما أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية وميليشيا الحوثي الغادرة التي استهدفت الأعيان المدنية والمقدسات في السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً وتضامنها الكامل مع المملكة لحماية أمنها واستقرارها انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي.

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