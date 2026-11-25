وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيديه حتى نهاية عام 2027.

جاء التوجيه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كما يأتي هذا التوجيه استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر إعادة توجيهه ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقاً.