بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، خلال اتصالين هاتفيين، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحريني، العلاقات الدفاعية والتطورات الإقليمية، في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه بحث مع المسؤولة الهولندية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، والمستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

كما بحث مع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التطورات الأمنية والتهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبل تعزيز التنسيق والتضامن المشترك في مواجهة هذه التهديدات.

أتى الاتصالان في إطار التشاور والتنسيق بين المملكة وشركائها بشأن التطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني.