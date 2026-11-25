قبل 4 أعوام، في مثل هذا الأسبوع، سجل غافي، البالغ حينها 18 عاماً، هدفاً لإسبانيا خلال فوزها على كوستاريكا بنتيجة 7 - 0، ليصبح أصغر لاعب يسجل في «كأس العالم» منذ البرازيلي بيليه عام 1958.

وعقب الفوز في دور المجموعات يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، زار ملك إسبانيا، فيليبي السادس، غرفة تبديل الملابس، وأُهدي قميصَ غافي، بعدما تبين أن لاعب وسط برشلونة هو اللاعب المفضل لدى ابنته الأميرة ليونور.

وكانت القيمة السوقية لغافي آنذاك، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، تبلغ 90 مليون يورو (75.3 مليون جنيه إسترليني، و99 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، وكان مرشحاً لقيادة جيل جديد في النادي والمنتخب، وبدا أن العالم بأسره بات تحت قدميه.

واليوم، ووفق شبكة «ذي أثلتيك (The Athletic)»، تراجعت قيمته السوقية إلى 25 مليون يورو، ولم يعد غافي، البالغ من العمر 22 عاماً، يحظى بمكان منتظم في تشكيلة برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك؛ إذ شارك هذا الموسم في 228 دقيقة فقط، موزعة على 10 مباريات مع بطل الدوري الإسباني، ومن الصعب تصور تغير هذا الوضع على المدى القصير.

ولعبت إصابتان خطيرتان في الركبة دوراً كبيراً في ذلك؛ الأولى بتمزق الرباط الصليبي الأمامي، والثانية بتمزق الغضروف الهلالي، الذي تطلب خياطته بالكامل وإعادة ترميمه، ليغيب اللاعب عن 111 مباراة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا منذ عام 2023.

ومع ذلك، يُتوقع أن يجري فليك تغييرات على تشكيلته أمام صباح الأذربيجاني في «دوري أبطال أوروبا»، مساء الأربعاء، وقد يحصل غافي على فرصة المشاركة أساسياً لأول مرة مع برشلونة منذ أكثر من شهر، والثالثة له خلال موسم 2026 - 2027.

وستكون هذه فرصة لإظهار ما يستطيع تقديمه.

ويعتمد فليك على 3 أدوار واضحة في منظومته بوسط الملعب: لاعب ارتكاز دفاعي، وصانع لعب يتمتع بحرية الحركة، ولاعب وسط هجومي.

ونظرياً، يبدو الدور الثاني - إلى جانب لاعب الارتكاز الدفاعي - الأكبر ملاءمة لقدرات غافي، لكن هذا هو المركز الذي يتألق فيه بيدري، ويصعب المساس بموقعه في التشكيلة الأساسية.

واستُخدم غافي أحياناً لاعبَ وسطٍ هجومياً، كما لعب تحت قيادة تشافي جناحاً أيسر وهمياً، وهو الدور الذي أداه أيضاً في المباراة الافتتاحية لإسبانيا بـ«كأس العالم» أمام الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل السلبي، وكانت إحدى مشاركتيه في البطولة التي توج بها منتخب لويس دي لا فوينتي.

لكن من الواضح أن غافي لا يمتلك القدرات نفسها التي يتمتع بها فيرمين لوبيز أو داني أولمو لأداء هذا الدور بالطريقة التي يطلبها فليك.

ويستطيع غافي اللعب في مركز الارتكاز الدفاعي، وسبق أن قدم مستويات جيدة فيه. ففي نهاية الموسم الماضي، نجح في تعويض الهولندي فرينكي دي يونغ خلال غيابه بسبب الإصابة عن مباريات مهمة أمام أتلتيكو مدريد في «دوري أبطال أوروبا»، وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وساعدته تلك المستويات على الانضمام إلى قائمة دي لا فوينتي لمنتخب إسبانيا، بعدما اكتفى بمشاركة دولية واحدة منذ نوفمبر 2023.

لكن فرص غافي مع برشلونة تقلصت هذا الموسم، ويعود أحد أبرز أسباب ذلك إلى رودري، إذ بدا أن التعاقد معه من مانشستر سيتي أغلق الباب أمام المسار الذي كان ربما الأكبر ترجيحاً لعودة غافي إلى المشاركة بانتظام، وهو مركز الارتكاز الدفاعي. كما فضّل فليك الاعتماد على مارك بيرنال، البالغ من العمر 19 عاماً، بديلاً لرودري.

وتؤكد مصادر في الإدارة العليا لبرشلونة أن النادي لا يزال يؤمن بقدرات غافي، الذي يمتد عقده حتى يونيو (حزيران) 2030، بعدما جدده لآخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالحديث: «إنه يحتاج إلى أمرين: الثقة والاستمرارية. موسم كرة القدم طويل جداً، وهناك لاعبون أكبر سناً سيحتاجون إلى الراحة».

وقال مصدر آخر في الفريق الأول: «تحتاج إلى مجموعة متنوعة وجيدة من اللاعبين للمنافسة على جميع الجبهات، لكن في الوقت نفسه، من المستحيل إرضاء الجميع؛ لأن جميع لاعبي كرة القدم يريدون المشاركة».

وأضاف: «هذا أمر سيتعين على المدرب التعامل معه. لقد أراد مزيداً من الخيارات بين اللاعبين لضمان قدرتنا على التعامل مع الإصابات، لكن هناك أثماناً تدفعها في نهاية المطاف».

وترفض مصادر تنفيذية في برشلونة فكرة أن إصابتَي غافي في الركبة، خلال نوفمبر 2023 وأغسطس (آب) 2025، أثرتا في قدرته على الحركة أو سرعته، مشيرة إلى مستوياته الجيدة في التدريبات.

وتؤكد المصادر أن فليك يثق تماماً باللاعب الذي لطالما وصفه بأنه «قلب» فريقه.

ومع ذلك، فإن الواقع يبقى مختلفاً؛ إذ جاءت مشاركات غافي الـ5 الأخيرة جميعها من مقاعد البدلاء، وكانت أطولها لمدة 30 دقيقة أمام باريس سان جيرمان، فيما يبدو أن فليك يفضل خيارات أخرى عليه. كما استُبعد اللاعب من قائمتَي منتخب إسبانيا اللتين أعلنهما دي لا فوينتي منذ «كأس العالم».

ولا يُفترض أن يستخلص برشلونة كثيراً من النتائج من مباراة الأربعاء في باكو، خصوصاً أن بعض شركات المراهنات ترجح احتمال فوز برشلونة بنتيجة 6 - 0 أكثر من احتمال انتصار صباح.

لكن بالنسبة إلى غافي، فقد أصبحت كل مباراة في الوقت الراهن فرصة يتعين عليه استغلالها لإثبات أنه لا يزال لاعباً مؤثراً في تشكيلة برشلونة.