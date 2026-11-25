يحل برشلونة الإسباني، صاحب الحظوظ الوافرة لإنهاء مرحلة دور المجموعة الموحدة ضِمن الثمانية الأوائل، ضيفاً، الأربعاء، على «صباح» الأذربيجاني في باكو، ضِمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، في رحلة شاقة تمتد لنحو 4 آلاف كيلومتر. وعلى الورق، تُعد هذه المواجهة من أكثر مباريات المرحلة الأولى اختلالاً في موازين القوى، إذ تجمع بين بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين والفائز بدوري الأبطال 5 مرات، وبين بطل أذربيجان المتواضع الذي يشارك في البطولة، للمرة الأولى، بعد 9 أعوام فقط على تأسيس النادي.

ولا يكفي ترتيب الفريقين، إذ يحتل برشلونة المركز الخامس، وصباح المركز الحادي والثلاثين، ولا الفجوة المالية الهائلة بينهما، لتجسيد الفارق الشاسع بين التشكيلتين اللتين ستلتقيان، الأربعاء، على الملعب الأوليمبي في باكو.

وتبدو مهمة فريق المدرب الليتواني فالداس دامبراوسكاس، الذي موّل دراسته التدريبية من أرباح حققها في النسخة المحلية من برنامج «من سيربح المليون؟»، شِبه مستحيلة، رغم دعوته لاعبيه إلى «الاستمتاع» بهذه المواجهة الكبيرة.

وقال، في مؤتمر صحافي: «يجب أن نستمتع بهذه المباراة، فليس هناك كثير من الفِرق التي تحظى بفرصة مواجهة بطل إسبانيا وأحد أفضل الفرق في العالم. علينا أن نؤمن بقدراتنا، وأن نثق بأنفسنا، وأن نلعب دون خوف؛ لأن هذه فرصة رائعة لنا جميعاً».

ويدرك المدرب الليتواني جيداً أن فريقه يملك فرصاً ضئيلة للصمود أمام القوة الهجومية للفريق الكاتالوني، التي «غالباً لا يكفي أمامها تقديم 100 في المائة من الجهد»، حتى في ظل غياب موهبته الشابة لامين يامال، الذي مُنح راحة بسبب انزعاج في كاحله الأيمن.

وقال: «من المؤسف لجماهيرنا أن لامين لن يكون متاحاً، إنه أيقونة عالمية وأحد الوجوه البارزة لكرة القدم حالياً، لكنني أتفهّم أنه لا يستطيع خوض جميع المباريات».

وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك يمثل مشكلة لمدرب برشلونة؛ لأنه يملك تشكيلة ضخمة تعجّ بالنجوم العالميين وأبطال العالم وأبطال أوروبا».

وأنهى أصحاب الأرض سلسلة من 5 مباريات دون فوز في مختلف المسابقات (تعادلان و3 هزائم). ولا تملك الأندية الأذربيجانية سجلاً جيداً أمام أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مع فوزين فقط و10 تعادلات و39 هزيمة.

وعلى الرغم من غياب يامال، وكذلك رودري والدنماركي أندرياس كريستنسن وتشافي إسبارت، فإن المدرب الألماني هانزي فليك يستطيع إجراء بعض التدوير في تشكيلته. ويتجلى أساساً في منح الظهير الفرنسي جول كونديه، العائد من إصابة في الكاحل الأيمن، مزيداً من دقائق اللعب، إلى جانب بعض البدلاء المعتادين، مثل البرازيلي غابريال جيسوس وغافي والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وسيقرِّب الفوز، وبأكبر فارق ممكن، برشلونة من حسم التأهل المباشر إلى ثُمن النهائي، كما سيمنحه هامشاً أكبر من الهدوء قبل مبارياته الثلاث الأخيرة في دور المجموعة الموحدة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتينغ البرتغالي وكومو الإيطالي.

وكان الفريق الكاتالوني قد رفع سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات إلى 4، تشمل تغلبه على أستون فيلا الإنجليزي 3-0.

ويسعى فريق فليك إلى الحفاظ على نظافة شِباكه في مباراتين متتاليتين بدوري الأبطال، للمرة الأولى منذ عام 2023.

ورغم أن برشلونة لم ينجح في الخروج بشِباك نظيفة خارج أرضه في آخِر 10 مباريات له في البطولة، فإن سِجله المميز، هذا الموسم، بتحقيق 7 انتصارات في 8 مباريات خارج ملعبه في مختلف المسابقات (مقابل هزيمة واحدة) يشير إلى أنه مرشح قوي للفوز.