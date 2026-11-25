وصف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، فشل فريقه في حسم مواجهته أمام بوروسيا دورتموند، بأنه «لا يصدق»، بعدما شاهد لاعبيه يسددون 30 كرة على المرمى، قبل أن يكتفي الفريق بالتعادل 1-1 على ملعب الإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فيكتور جيوكيريس سجل هدف التقدم لآرسنال بعد 10 دقائق من بداية مواجهة الفريقين، أمس (الثلاثاء)، في دوري أبطال أوروبا، ولكن رجال أرتيتا فشلوا للمباراة الثانية على التوالي في الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية، بعدما سبق لهم التعادل 2-2 أمام نيوكاسل، وذلك إثر إدراك ماكسيميليان بيير التعادل لدورتموند في الشوط الثاني.
واصطدمت 3 تسديدات لآرسنال بالقائم والعارضة في محاولاته لاستعادة التقدم، كما أهدر جيوكيريس فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز، بعدما أطاح بضربة رأس خارج المرمى من مسافة 6 ياردات، قبل 15 دقيقة من النهاية.
وبشكل عام، لم ينجح آرسنال سوى في توجيه 4 تسديدات بين القائمين والعارضة. ورغم رضا أرتيتا عن الأداء الهجومي المهيمن لفريقه أمام منافس يتصدر ترتيب الدوري الألماني، فإنه لم يُخفِ شعوره بالإحباط بسبب ضياع فرصة تحقيق الفوز.
وقال أرتيتا: «كان أداءً رائعاً. الطريقة التي لعبنا بها، مع الأخذ في الاعتبار قوة المنافس، تجعلني أشعر برضا كبير للغاية؛ لأنه من الصعب أن تطلب المزيد من هذا الفريق».
وأضاف: «لكن من الواضح أن الشعور السائد هو أننا كان ينبغي لنا أن نحصل على مكافأة أكبر لأنفسنا، بعدما قدمنا مثل هذا الأداء وصنعنا هذا العدد الكبير من الفرص». وتابع: «هناك جانب يتعلق بالحظ، وجانب آخر يتعلق بضرورة إنهاء الهجمات بصورة أفضل. لا يوجد أي شك في مدى تفوقنا وسيطرتنا والخطورة التي شكلناها. كان الأداء ممتعاً للمشاهدة، ولكن كان من غير المعقول أنه في بعض الأحيان لم تصل الكرة إلى الشباك».
وأكمل: «لا أعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بعقليتنا. كما قلت، كان للحظ دور في ذلك؛ لأنه من الصعب فهم كيف لم تدخل بعض الكرات إلى المرمى».
وشهدت المباراة مشاركة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا أساسياً في ظهور نادر، بدلاً من ديفيد رايا. ولا يزال أرتيتا غير متأكد من إمكانية لحاق حارسه الأساسي بمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة نهاية الأسبوع الجاري، بعدما تعرض رايا للإصابة خلال مباراة نيوكاسل يوم السبت الماضي.
وقال أرتيتا: «ليس لدي للأسف أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. علينا أولاً معرفة مدى خطورة الإصابة، وما إذا كانت لديه فرصة للحاق بالمباراة أم لا».
ورغم التفوق الواضح لآرسنال في عدد التسديدات، فإن جوب بيلينغهام سجل هدفاً لدورتموند تم إلغاؤه بداعي التسلل. كما نجا جيوكيريس من احتساب ركلة جزاء ضده، بعدما اصطدمت الكرة بذراعه خلال ركلة ركنية للفريق الألماني في الشوط الثاني.
وقال نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند: «كنت أعتقد أن حكم الفيديو المساعد (فار) كان ينبغي أن يراجع واقعة لمسة اليد. كان الأمر يستحق المراجعة». وأضاف: «يحاولون التدخل بشكل أقل في القرارات التي يتخذها حكم الساحة، ولكن هذا لا يعني عدم التدخل عندما يكون ذلك ضرورياً». وتابع: «في مثل هذه الحالات، يجب على الأقل أن يكون هناك شخص في غرفة تقنية الفيديو يقول: دعونا نراجع هذه اللقطة».
واختتم كوفاتش تصريحاته قائلاً: «أنا لا أشتكي من الأمر، فهذه هي كرة القدم. حصلنا على نقطة، وهي نقطة ثمينة خارج ملعبنا أمام آرسنال، ومهمة للغاية بالنسبة لنا جميعاً، جماهيرنا وفريقنا والنادي».