الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عيد الشكر في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإشعال توترات تجارية عالمية من جديد، عبر فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وفقاً لمصادر مطلعة، في خطوة تعكس تمسكه بنهجه الحمائي، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت 3 مصادر مطلعة على الأمر، يوم الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعتزم الإعلان قريباً عن إجراءات تستهدف ما تصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية» لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وتضم القائمة الصين، التي يُتوقع أن تسجل فائضاً تجارياً قياسياً يتجاوز تريليون دولار في عام 2026، رغم أن مستوى الرسوم المفروضة على السلع الصينية يُرجح أن يظل ضمن الحدود المتفق عليها في إطار الهدنة التجارية الحالية بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وفي المقابل، جددت بكين، الأربعاء، رفضها للحروب التجارية، ووصفت الاتهامات بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية بأنها «قضية زائفة»، لكنها لم تلوّح باتخاذ إجراءات انتقامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن «ما يسمى فائض الطاقة الإنتاجية قضية زائفة، وتعارض الصين استخدامه ذريعة للتلاعب السياسي». وأضاف أن على الصين والولايات المتحدة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

حواجز جمركية جديدة

ويرى محللون أن الاتجاه نحو زيادة الحواجز التجارية الأميركية أمام الصين واقتصادات أخرى سيستمر، حتى مع فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلسَي الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، ومحاولته الحد من توجهات ترمب لفرض مزيد من الرسوم.

وأسهمت الرسوم الجمركية، جزئياً، في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، وهو ما شكَّل أحد مصادر استياء الناخبين.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «من دون أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الرئاسي، ستظل قدرة الديمقراطيين على تفكيك الحواجز الجمركية محدودة». وأضافوا أن نتائج الانتخابات لن تعني العودة إلى التجارة الحرة، مشيرين إلى أن سنوات إدارة الرئيس السابق جو بايدن أظهرت بالفعل وجود دعم عابر للحزبين للرسوم المفروضة على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتستمر الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين حتى 10 يناير (كانون الثاني)، لكن توقعات تشير إلى إمكانية تمديدها، ربما في وقت مبكر من الشهر المقبل، عندما يُنتظر أن يلتقي ترمب وشي مجدداً على هامش اجتماع مجموعة العشرين في ميامي. ويأتي ذلك في ظلِّ التداعيات الكبيرة التي قد تترتب على تجدد التصعيد المتبادل في الرسوم، على غرار ما شهده عام 2025، بالنسبة إلى اقتصادَي البلدين.

وتضع الاتفاقية سقفاً للرسوم التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية على السلع الصينية عند 20 في المائة، إضافة إلى رسوم بنحو 25 في المائة فُرضت خلال ولايته الأولى. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل رسوماً بنسبة 12.5 في المائة على جميع الواردات الصينية بموجب إجراءات مكافحة العمل القسري، ما يترك هامشاً إضافياً قدره 7.5 نقطة مئوية قبل بلوغ السقف المحدد في الاتفاق.

كما تعمل واشنطن وبكين على خفض الرسوم المفروضة على واردات غير استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب.

رسوم متفاوتة وفقاً لكل دولة

وقال أحد المصادر إن الرسوم الجديدة ستُحدَّد بصورة منفصلة لكل دولة، مرجحاً ألا تواجه السلع المقبلة من المكسيك والنرويج أي رسوم فورية.

وأضاف المصدر أن البيت الأبيض يُتوقع أن يلتزم بسقوف الرسوم الجمركية الواردة في الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة نهائياً مع شركائها، وتشمل سقفاً بنسبة 15 في المائة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و19 في المائة على الواردات من ماليزيا.

كما يُتوقع أن تحترم واشنطن سقف الرسوم البالغ 20 في المائة على السلع الصينية، ما دامت الهدنة التجارية مع بكين قائمة. أما في حال انتهائها، فمن المرجح رفع الرسوم المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية إلى مستويات أعلى.

رسوم بديلة

وتشمل قائمة الشركاء التجاريين الخاضعين للتحقيق: الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وفيتنام، وتايوان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وسويسرا، والنرويج، وسنغافورة، وبنغلاديش، وكمبوديا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أطلق في مارس (آذار) تحقيقاً بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بالتوازي مع تحقيق منفصل بشأن ضعف أو تراخي تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري في 59 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتهدف الرسوم الناتجة عن التحقيقين، مجتمعة، إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب تحت مسمى «يوم التحرير»، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير (شباط).

وخصَّت إدارة ترمب الصين بالذكر بوصفها المصدر الأكبر لفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، الذي تقول واشنطن إنه يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع. في المقابل، تؤكد بكين أن صادراتها تعكس مزاياها التنافسية.

ويستهدف التحقيق أيضاً، جزئياً، الاستثمارات الصينية في دول جنوب شرقي آسيا، ومنها فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، لإنتاج سلع موجهة إلى السوق الأميركية وتفادي الرسوم التي فرضتها واشنطن سابقاً.