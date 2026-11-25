أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، أمام موظفي الشركة بأنه خالف بعض قواعد السلوك الداخلية وارتكب «أخطاء فادحة»، وذلك بعد يوم واحد من عودته إلى منصبه، عقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وقال شخص مطلع على الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء في مقر الشركة بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إن هوانغ أبلغ الموظفين بأنه يخضع للعلاج النفسي، وأقر بأن مخالفته بعض قواعد السلوك لم تكن مقبولة. كما نفى أن تكون عودته إلى منصبه جاءت نتيجة ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الإدارة.

واعتذر هوانغ خلال الاجتماع، لكنه رفض التقارير التي وصفته بأنه مدير يتعامل مع موظفيه بصورة مسيئة، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز». كما نفى أن تكون عودته تعبيراً عن اعتقاده بأنه يتمتع بمكانة استثنائية أو أنه فوق القانون، قائلاً إن مجلس الإدارة اتخذ قراره بعد مراجعة الوقائع والتأكد من عدم وجود تهديد للأمن القومي، بحسب تقارير إعلامية.

هوانغ والرئيس الأميركي يتصافحان خلال فعالية بعنوان «الاستثمار في أميركا» في واشنطن، 30 أبريل 2025 (رويترز)

وأغلقت أسهم «إنفيديا» تعاملات الثلاثاء على انخفاض 5.9 في المائة، متخلية عن جانب من المكاسب التي حققتها في جلسة الاثنين، عندما قفزت عقب الإعلان عن إعادة هوانغ إلى منصبه. وأعاد التراجع تركيز المستثمرين على المخاطر السياسية ومخاوف الحوكمة المرتبطة بعودته.

وكانت استقالة هوانغ الأسبوع الماضي قد أحدثت اضطراباً في الأسواق وأثارت قلقاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات «إنفيديا» وتمويلها. وكان ترمب قد أعلن مسؤوليته عن المساعدة في عودة هوانغ، فيما قال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن قرار مجلس الإدارة لا يشكل خطراً على الأمن القومي، استناداً إلى ما تلقاه من معلومات من الحكومة الأميركية.

وعبّر مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن انتقادات حادة لقرار إعادة هوانغ، مطالبين بتدقيق أكبر في الظروف التي أحاطت به. وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن عودة هوانغ أزالت حالة كبيرة من عدم اليقين، لكنها تركت تساؤلات بشأن كيفية تقييم حوكمة الشركة، ومدى تدخل الحكومة في شؤونها.

وأضاف أن هذه التساؤلات لا تختفي لمجرد ارتفاع سعر السهم، مشيراً إلى أن القرار يثير أيضاً أسئلة بشأن معايير السلوك داخل الشركة.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، قال ترمب إنه مستعد للعفو عن هوانغ إذا اقتضت الحاجة، لكنه يعتقد أن الرئيس التنفيذي العائد لن يحتاج إلى ذلك. كما أبدى انفتاحه على حصول الحكومة الأميركية على حصة في «إنفيديا»، مشيراً إلى أن شركة «إنتل» منحت الحكومة حصة تتجاوز 10 في المائة العام الماضي.

وقال ترمب للصحيفة إنه فكّر في طرح الفكرة، لكنه لم يناقشها مع الشركة حتى الآن، مضيفاً أن الوقت ربما لم يفت بعد.

تظهر تداولات أسهم «إنفيديا» على شاشة المؤشرات، بينما يعمل أحد متداولي العقود الآجلة والخيارات في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

مجلس الإدارة تحت المجهر

ولم تقتصر التساؤلات على هوانغ، إذ بات مجلس إدارة «إنفيديا» نفسه في دائرة التدقيق، بعد قراره بالإجماع إعادته إلى منصبه، رغم أنه كان قد وافق بالإجماع قبل ستة أيام فقط على استقالته، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز خلال مؤتمر إعلان النتائج الفصلية للشركة.

وكان المجلس قد ذكر، في بيان الاثنين، أن قرار إعادة هوانغ جاء بعد مناقشات معه، وبناءً على مدخلات من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية. وقال ترمب إنه يعتقد أن تدخله كان عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار.

وأثارت هذه المراجعة المفاجئة لموقف المجلس تساؤلات بشأن استقلاليته ومدى تأثير التدخل السياسي في قرارات الشركات. ودعت بعض الأصوات إلى استقالة أعضاء المجلس، معتبرة أن واجبهم الأساسي يتمثل في حماية مصالح المساهمين، وليس الرئيس التنفيذي.

وقالت المحاضِرة في كلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، كاثلين داي، إن إعادة شخص أضر بسمعة الشركة تحت ضغط خارجي تثير تساؤلات جدية، داعية المساهمين إلى المطالبة بتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأشار خبراء في حوكمة الشركات إلى أن طول فترة بقاء بعض الأعضاء في مجالس الإدارة قد يضعف استقلاليتهم. ولفتوا إلى أن قواعد بورصتي نيويورك وناسداك تشترط أن يكون غالبية أعضاء مجالس إدارات الشركات مستقلين.

ويضم مجلس «إنفيديا» عشرة أعضاء، بينهم شخصيات ارتبطت بالشركة منذ تأسيسها عام 1993، مثل مارك ستيفنز وتينش كوكس، إلى جانب رئيس المجلس هارفي جونز، الذي انضم في العام نفسه، وبروك سيوال، الذي التحق بالمجلس عام 1997. كما يضم أعضاء من خلفيات مهنية متنوعة، بينهم مسؤولون سابقون في شركات مثل «تاكو بيل» و«بيبسيكو» و«إيلي ليلي» و«غولدمان ساكس».

الصفحة الأولى لصحيفة تايوانية تتصدرها أخبار عودة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إلى منصبه (رويترز)

تحقيقات وشهادة أمام مجلس الشيوخ

وتواجه «إنفيديا» وهوانغ مجموعة من التحقيقات والمراجعات على المستويين الاتحادي والولائي، تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ومن المقرر أن يدلي هوانغ بشهادته خلال جلسة علنية أمام مجلس الشيوخ في 3 ديسمبر (كانون الأول)، فيما لا تزال تحقيقات مجلس الإدارة بشأن احتمال وجود محاولات استخباراتية أجنبية، ومخاطر الأمن القومي، وضوابط التصدير، جارية.

وتجددت الدعوات في الكونغرس إلى مطالبة هوانغ ومجلس الإدارة بتقديم توضيحات علنية. ووصفت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تستعد لتولي رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، قرار إعادته بأنه «متهور»، مؤكدة أن الشركة وإدارتها لا تزال مطالبة بالإجابة عن أسئلة المشرعين.

كما دعت السيناتورة كيرستن غيليبراند إلى مثول هوانغ وأعضاء المجلس أمام الكونغرس، معتبرة أن التصويت داخل مجلس الإدارة لا يحسم المخاطر المتعلقة بالأمن القومي.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن تدخل الرئيس لا يبعث على الارتياح بشأن تطبيق الحكومة الفيدرالية للقانون من دون محاباة. وكانت وزارة العدل في الولاية قد طلبت من «إنفيديا» توضيحات بشأن احتمال وصول رقائقها المتقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور.

من جهته، قال بيتر أندرسن، مؤسس شركة «أندرسن كابيتال مانجمنت»، إن قرار إعادة هوانغ وضع مجلس الإدارة أمام مخاطر أخلاقية وقانونية كبيرة، محذراً من أن شهادة الرئيس التنفيذي المرتقبة أمام مجلس الشيوخ تمثل بدورها مخاطرة كبيرة للشركة.

وكانت مكاسب سهم «إنفيديا» الاثنين قد أعادت الشركة إلى المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، خلف «أبل»، رغم أن السهم لا يزال أقل بنحو 31 في المائة من مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وامتدت المكاسب حينها إلى شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات صناعة الرقائق ومشغلو مراكز البيانات، فيما ارتفعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 2.8 تريليون دولار.

لكن دان شيهان حذر من اعتبار قفزة الاثنين مؤشراً إلى انتهاء المخاطر، قائلاً إن سوقاً يمكن أن تضيف 3 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية استناداً إلى خبر واحد، يمكن أن تخسرها بالسرعة نفسها نتيجة خبر آخر.