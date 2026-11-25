إدانة «هواوي» أميركياً بسرقة أسرار تجارية وإخفاء تعاملاتها مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345348-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
إدانة «هواوي» أميركياً بسرقة أسرار تجارية وإخفاء تعاملاتها مع إيران
لافتات تروّج لتقنية الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس (5G) التابعة لشركة «هواوي» الصينية، معروضة خلال معرض «بي تي إكسبو» في العاصمة الصينية (أ.ب)
أدانت هيئة محلفين أميركية شركة «هواوي» الصينية، الثلاثاء، في 10 تهم جنائية من أصل 12، تتعلق بسرقة أسرار تجارية والاحتيال المصرفي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم معلومات مضللة للجهات التنظيمية بشأن أنشطة الشركة في إيران، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فيما هددت الشركة الصينية باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ووصفت التهم التي أُدينت بها بأنها تفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي.
وشملت التهم التي خلصت هيئة المحلفين إلى ثبوتها التآمر لسرقة أسرار تجارية والاحتيال المصرفي، فيما برّأت الشركة من تهمتي التآمر لارتكاب أنشطة إجرامية منظمة وعرقلة العدالة.
وقالت «هواوي»، في بيان، إنها ترحب بقرار تبرئتها من التهمتين، معتبرة أنه يؤكد افتقار تلك الادعاءات إلى أساس واقعي، ويدعم موقفها الذي تمسكت به طوال السنوات الثماني الماضية. وأضافت أنها ستراجع الأحكام الصادرة وتتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.
وقال المدعي العام الأميركي تود بلانش، في بيان، إن «لا شخص ولا شركة فوق القانون»، مضيفاً أن «هواوي» وثلاثاً من شركاتها التابعة مارست أعمالها في الولايات المتحدة لعقود استناداً إلى الكذب والسرقة.
وتتعلق بعض الاتهامات بتعاملات «هواوي» التجارية مع الحكومة الإيرانية. وذكرت وزارة العدل أن الشركة قدمت مراراً معلومات مضللة بشأن طبيعة أعمالها في إيران، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأميركية بأنها لا تقدم المساعدة للحكومة الإيرانية أو جيشها أو أجهزتها الاستخباراتية.
وأضافت الوزارة أن الشركة استخدمت هذه المعلومات للحصول على مليارات الدولارات من المصارف، والوصول إلى خدمات المقاصة بالدولار الأميركي، ما أتاح لها المشاركة في الأسواق العالمية لخدمات الاتصالات.
كما اتهم الادعاء الشركة بمحاولة استقطاب موظفين من شركات اتصالات أميركية والحصول منهم على معلومات تقنية، قالت السلطات إنها مكّنت «هواوي» من تطوير منتجات مماثلة لمنتجات منافسيها وبيعها بأسعار أقل.
وشملت الملكية الفكرية التي قالت وزارة العدل إن الشركة استولت عليها معلومات تجارية سرية ومواد محمية بحقوق النشر، من بينها الشيفرات المصدرية وأدلة الاستخدام الخاصة بموجهات الإنترنت، وتقنيات الهوائيات، وتقنيات اختبار الروبوتات.
وذكر الادعاء أن «هواوي» أطلقت برنامجاً داخلياً لمكافأة الموظفين الذين يتمكنون من الحصول على أسرار صناعية من الشركات المنافسة.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي تايسن دوفا إن الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع عن شركاتها وتحمي العاملين فيها وتصون أمنها القومي من الشركات الأجنبية التي ترتكب مخالفات لتحقيق مكاسب تجارية.
وتُعد «هواوي» من أبرز الشركات العالمية في معدات الاتصالات، وقد استهدفتها إدارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية اتهامات أميركية بأنها قد تشكل خطراً أمنياً عبر احتمال استخدامها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية. كما سبق أن دعت واشنطن دولاً أخرى إلى عدم استخدام معدات الشركة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات.
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الصين وعشرات الدول الأخرى، على خلفية ما تصفه واشنطن بالدعم الحكومي للصناعات المحلية.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
إدانة «هواوي» أميركياً بسرقة أسرار تجارية وإخفاء تعاملاتها مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345348-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
إدانة «هواوي» أميركياً بسرقة أسرار تجارية وإخفاء تعاملاتها مع إيران
لافتات تروّج لتقنية الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس (5G) التابعة لشركة «هواوي» الصينية، معروضة خلال معرض «بي تي إكسبو» في العاصمة الصينية (أ.ب)
أدانت هيئة محلفين أميركية شركة «هواوي» الصينية، الثلاثاء، في 10 تهم جنائية من أصل 12، تتعلق بسرقة أسرار تجارية والاحتيال المصرفي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم معلومات مضللة للجهات التنظيمية بشأن أنشطة الشركة في إيران، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فيما هددت الشركة الصينية باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ووصفت التهم التي أُدينت بها بأنها تفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي.
وشملت التهم التي خلصت هيئة المحلفين إلى ثبوتها التآمر لسرقة أسرار تجارية والاحتيال المصرفي، فيما برّأت الشركة من تهمتي التآمر لارتكاب أنشطة إجرامية منظمة وعرقلة العدالة.
وقالت «هواوي»، في بيان، إنها ترحب بقرار تبرئتها من التهمتين، معتبرة أنه يؤكد افتقار تلك الادعاءات إلى أساس واقعي، ويدعم موقفها الذي تمسكت به طوال السنوات الثماني الماضية. وأضافت أنها ستراجع الأحكام الصادرة وتتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.
وقال المدعي العام الأميركي تود بلانش، في بيان، إن «لا شخص ولا شركة فوق القانون»، مضيفاً أن «هواوي» وثلاثاً من شركاتها التابعة مارست أعمالها في الولايات المتحدة لعقود استناداً إلى الكذب والسرقة.
وتتعلق بعض الاتهامات بتعاملات «هواوي» التجارية مع الحكومة الإيرانية. وذكرت وزارة العدل أن الشركة قدمت مراراً معلومات مضللة بشأن طبيعة أعمالها في إيران، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأميركية بأنها لا تقدم المساعدة للحكومة الإيرانية أو جيشها أو أجهزتها الاستخباراتية.
وأضافت الوزارة أن الشركة استخدمت هذه المعلومات للحصول على مليارات الدولارات من المصارف، والوصول إلى خدمات المقاصة بالدولار الأميركي، ما أتاح لها المشاركة في الأسواق العالمية لخدمات الاتصالات.
كما اتهم الادعاء الشركة بمحاولة استقطاب موظفين من شركات اتصالات أميركية والحصول منهم على معلومات تقنية، قالت السلطات إنها مكّنت «هواوي» من تطوير منتجات مماثلة لمنتجات منافسيها وبيعها بأسعار أقل.
وشملت الملكية الفكرية التي قالت وزارة العدل إن الشركة استولت عليها معلومات تجارية سرية ومواد محمية بحقوق النشر، من بينها الشيفرات المصدرية وأدلة الاستخدام الخاصة بموجهات الإنترنت، وتقنيات الهوائيات، وتقنيات اختبار الروبوتات.
وذكر الادعاء أن «هواوي» أطلقت برنامجاً داخلياً لمكافأة الموظفين الذين يتمكنون من الحصول على أسرار صناعية من الشركات المنافسة.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي تايسن دوفا إن الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع عن شركاتها وتحمي العاملين فيها وتصون أمنها القومي من الشركات الأجنبية التي ترتكب مخالفات لتحقيق مكاسب تجارية.
وتُعد «هواوي» من أبرز الشركات العالمية في معدات الاتصالات، وقد استهدفتها إدارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية اتهامات أميركية بأنها قد تشكل خطراً أمنياً عبر احتمال استخدامها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية. كما سبق أن دعت واشنطن دولاً أخرى إلى عدم استخدام معدات الشركة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات.
بعد موجة مكاسب قوية... الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية
موظف يعد أوراقاً نقدية من الدولار الأميركي في محل للصرافة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
استقر الدولار الأميركي، الأربعاء، بعد موجة مكاسب قوية هذا الشهر، مع ترقب المستثمرين صدور أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي تُعد آخر قراءة رئيسية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة.
وحافظ الين الياباني على استقراره عقب بيانات أظهرت ارتفاع أسعار قطاع الخدمات في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ 36 عاماً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، في حين صعد الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد صدور بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، قبل أن يتراجع مع تزايد عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في الأسواق الآسيوية.
وتتجه الأنظار إلى صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تقارب 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه تخلى عن جزء من مكاسبه في جلسة الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القلق من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على شركائها التجاريين.
وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، إن نوفمبر كان شهراً قوياً للغاية للدولار الأميركي، مضيفاً أن ما تشهده أسواق العملات حالياً يبدو أقرب إلى مرحلة من جني المكاسب وتماسك الأسعار، وليس تحولاً نحو الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.12 في المائة إلى 103.97 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره البالغة 0.44 في المائة في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.0946 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة إلى 1.3091 دولار.
وتراجع الين بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة إلى 159.3 ين للدولار.
وفي ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط، أبقت أسعار النفط المرتفعة البنوك المركزية في موقف يميل إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم. وقال أولاف سلييبن، أحد صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه أشار إلى أن المسار اللاحق لا يزال غير واضح.
وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين في العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي» يسعرون احتمالاً يبلغ 96 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر، واحتمالاً بنسبة 64 في المائة لزيادة إضافية في يناير (كانون الثاني). غير أن المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت في موجة بيع الأسهم مؤخراً، دفعت المستثمرين إلى التساؤل عن مدى قدرة «الفيدرالي» على مواصلة تشديد السياسة النقدية من دون التأثير سلباً على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الشهر السابق. كما ستصدر الوزارة القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وسط توقعات بأن تظهر نمواً سنوياً بمعدل 3.5 في المائة.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجعت الأسهم والعملات المرتبطة بالمخاطر قبيل صدور تقرير متوقع من إدارة الرئيس دونالد ترمب قد يمهد لفرض رسوم جمركية جديدة على نطاق واسع من السلع المستوردة. وتستعد الولايات المتحدة لنشر نتائج تحقيق يستهدف مواجهة ما تصفه بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 من أبرز شركائها التجاريين، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن الأنباء المتعلقة باستعداد الولايات المتحدة للإعلان عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من أكثر من 12 دولة، بينها الصين والاتحاد الأوروبي، شكلت عاملاً ضاغطاً على الدولار. وأضافت أن تراجع التضخم الأميركي من شأنه أن يضغط على أسعار الفائدة الأميركية وعلى العملة.
وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أحد المؤشرات الرئيسية لتضخم قطاع الخدمات بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب.
وفي أستراليا، كشفت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من توقعات الأسواق خلال أكتوبر، فيما عكس استمرار ارتفاع التضخم الأساسي صعوبة احتواء الضغوط السعرية، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات منذ بداية العام.
وبعد ارتفاعه في البداية عقب صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.47 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.6608 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26 في المائة إلى 0.5468 دولار.
وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت «بتكوين» بنسبة 1.03 في المائة إلى 59 ألفاً و235.99 دولار، وانخفضت «إيثر» بنسبة 1.08 في المائة إلى 1660.78 دولار.
هوانغ يقر بمخالفة قواعد السلوك في «إنفيديا»... ومجلس الإدارة يواجه تدقيقاً متزايداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345343-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
هوانغ يقر بمخالفة قواعد السلوك في «إنفيديا»... ومجلس الإدارة يواجه تدقيقاً متزايداً
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال فعالية سبقت منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه، 2 يونيو 2024 (رويترز)
أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، أمام موظفي الشركة بأنه خالف بعض قواعد السلوك الداخلية وارتكب «أخطاء فادحة»، وذلك بعد يوم واحد من عودته إلى منصبه، عقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.
وقال شخص مطلع على الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء في مقر الشركة بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إن هوانغ أبلغ الموظفين بأنه يخضع للعلاج النفسي، وأقر بأن مخالفته بعض قواعد السلوك لم تكن مقبولة. كما نفى أن تكون عودته إلى منصبه جاءت نتيجة ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الإدارة.
واعتذر هوانغ خلال الاجتماع، لكنه رفض التقارير التي وصفته بأنه مدير يتعامل مع موظفيه بصورة مسيئة، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز». كما نفى أن تكون عودته تعبيراً عن اعتقاده بأنه يتمتع بمكانة استثنائية أو أنه فوق القانون، قائلاً إن مجلس الإدارة اتخذ قراره بعد مراجعة الوقائع والتأكد من عدم وجود تهديد للأمن القومي، بحسب تقارير إعلامية.
وأغلقت أسهم «إنفيديا» تعاملات الثلاثاء على انخفاض 5.9 في المائة، متخلية عن جانب من المكاسب التي حققتها في جلسة الاثنين، عندما قفزت عقب الإعلان عن إعادة هوانغ إلى منصبه. وأعاد التراجع تركيز المستثمرين على المخاطر السياسية ومخاوف الحوكمة المرتبطة بعودته.
وكانت استقالة هوانغ الأسبوع الماضي قد أحدثت اضطراباً في الأسواق وأثارت قلقاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات «إنفيديا» وتمويلها. وكان ترمب قد أعلن مسؤوليته عن المساعدة في عودة هوانغ، فيما قال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن قرار مجلس الإدارة لا يشكل خطراً على الأمن القومي، استناداً إلى ما تلقاه من معلومات من الحكومة الأميركية.
وعبّر مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن انتقادات حادة لقرار إعادة هوانغ، مطالبين بتدقيق أكبر في الظروف التي أحاطت به. وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن عودة هوانغ أزالت حالة كبيرة من عدم اليقين، لكنها تركت تساؤلات بشأن كيفية تقييم حوكمة الشركة، ومدى تدخل الحكومة في شؤونها.
وأضاف أن هذه التساؤلات لا تختفي لمجرد ارتفاع سعر السهم، مشيراً إلى أن القرار يثير أيضاً أسئلة بشأن معايير السلوك داخل الشركة.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، قال ترمب إنه مستعد للعفو عن هوانغ إذا اقتضت الحاجة، لكنه يعتقد أن الرئيس التنفيذي العائد لن يحتاج إلى ذلك. كما أبدى انفتاحه على حصول الحكومة الأميركية على حصة في «إنفيديا»، مشيراً إلى أن شركة «إنتل» منحت الحكومة حصة تتجاوز 10 في المائة العام الماضي.
وقال ترمب للصحيفة إنه فكّر في طرح الفكرة، لكنه لم يناقشها مع الشركة حتى الآن، مضيفاً أن الوقت ربما لم يفت بعد.
مجلس الإدارة تحت المجهر
ولم تقتصر التساؤلات على هوانغ، إذ بات مجلس إدارة «إنفيديا» نفسه في دائرة التدقيق، بعد قراره بالإجماع إعادته إلى منصبه، رغم أنه كان قد وافق بالإجماع قبل ستة أيام فقط على استقالته، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز خلال مؤتمر إعلان النتائج الفصلية للشركة.
وكان المجلس قد ذكر، في بيان الاثنين، أن قرار إعادة هوانغ جاء بعد مناقشات معه، وبناءً على مدخلات من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية. وقال ترمب إنه يعتقد أن تدخله كان عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار.
وأثارت هذه المراجعة المفاجئة لموقف المجلس تساؤلات بشأن استقلاليته ومدى تأثير التدخل السياسي في قرارات الشركات. ودعت بعض الأصوات إلى استقالة أعضاء المجلس، معتبرة أن واجبهم الأساسي يتمثل في حماية مصالح المساهمين، وليس الرئيس التنفيذي.
وقالت المحاضِرة في كلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، كاثلين داي، إن إعادة شخص أضر بسمعة الشركة تحت ضغط خارجي تثير تساؤلات جدية، داعية المساهمين إلى المطالبة بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأشار خبراء في حوكمة الشركات إلى أن طول فترة بقاء بعض الأعضاء في مجالس الإدارة قد يضعف استقلاليتهم. ولفتوا إلى أن قواعد بورصتي نيويورك وناسداك تشترط أن يكون غالبية أعضاء مجالس إدارات الشركات مستقلين.
ويضم مجلس «إنفيديا» عشرة أعضاء، بينهم شخصيات ارتبطت بالشركة منذ تأسيسها عام 1993، مثل مارك ستيفنز وتينش كوكس، إلى جانب رئيس المجلس هارفي جونز، الذي انضم في العام نفسه، وبروك سيوال، الذي التحق بالمجلس عام 1997. كما يضم أعضاء من خلفيات مهنية متنوعة، بينهم مسؤولون سابقون في شركات مثل «تاكو بيل» و«بيبسيكو» و«إيلي ليلي» و«غولدمان ساكس».
تحقيقات وشهادة أمام مجلس الشيوخ
وتواجه «إنفيديا» وهوانغ مجموعة من التحقيقات والمراجعات على المستويين الاتحادي والولائي، تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ومن المقرر أن يدلي هوانغ بشهادته خلال جلسة علنية أمام مجلس الشيوخ في 3 ديسمبر (كانون الأول)، فيما لا تزال تحقيقات مجلس الإدارة بشأن احتمال وجود محاولات استخباراتية أجنبية، ومخاطر الأمن القومي، وضوابط التصدير، جارية.
وتجددت الدعوات في الكونغرس إلى مطالبة هوانغ ومجلس الإدارة بتقديم توضيحات علنية. ووصفت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تستعد لتولي رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، قرار إعادته بأنه «متهور»، مؤكدة أن الشركة وإدارتها لا تزال مطالبة بالإجابة عن أسئلة المشرعين.
كما دعت السيناتورة كيرستن غيليبراند إلى مثول هوانغ وأعضاء المجلس أمام الكونغرس، معتبرة أن التصويت داخل مجلس الإدارة لا يحسم المخاطر المتعلقة بالأمن القومي.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن تدخل الرئيس لا يبعث على الارتياح بشأن تطبيق الحكومة الفيدرالية للقانون من دون محاباة. وكانت وزارة العدل في الولاية قد طلبت من «إنفيديا» توضيحات بشأن احتمال وصول رقائقها المتقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور.
من جهته، قال بيتر أندرسن، مؤسس شركة «أندرسن كابيتال مانجمنت»، إن قرار إعادة هوانغ وضع مجلس الإدارة أمام مخاطر أخلاقية وقانونية كبيرة، محذراً من أن شهادة الرئيس التنفيذي المرتقبة أمام مجلس الشيوخ تمثل بدورها مخاطرة كبيرة للشركة.
وكانت مكاسب سهم «إنفيديا» الاثنين قد أعادت الشركة إلى المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، خلف «أبل»، رغم أن السهم لا يزال أقل بنحو 31 في المائة من مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول).
وامتدت المكاسب حينها إلى شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات صناعة الرقائق ومشغلو مراكز البيانات، فيما ارتفعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 2.8 تريليون دولار.
لكن دان شيهان حذر من اعتبار قفزة الاثنين مؤشراً إلى انتهاء المخاطر، قائلاً إن سوقاً يمكن أن تضيف 3 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية استناداً إلى خبر واحد، يمكن أن تخسرها بالسرعة نفسها نتيجة خبر آخر.