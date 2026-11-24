قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن إيرادات الأنشطة غير النفطية تواصل الارتفاع رغم التحديات، لتصل إلى ما يعادل 57.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تسجله مساهمة هذه الأنشطة في تاريخ المملكة.

وأوضح الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي الحكومي المخصص لاستعراض ميزانية 2027، الثلاثاء، أن «رؤية السعودية 2030» انطلقت بهدف واضح يتمثل في إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وآلية عمل المالية العامة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، بما يعزز قدرة الدولة والاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.

#ميزانية_السعودية2027 | المملكة تواصل صدارتها في المؤشرات الدولية. pic.twitter.com/BJqNmy8afr — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 24, 2026

وأضاف أن أثر هذه الإصلاحات ظهر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك أزمة جائحة «كورونا» عام 2020؛ إذ أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التعامل معها بنجاح، فضلاً عن التكيف مع صدمات لاحقة، شملت موجة التضخم الحادة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية وما أعقبها من ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين، تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بفاعلية ونجاح.

وفي ما يتعلق بأداء المالية العامة خلال العام الحالي، توقع الجدعان أن يبلغ الإنفاق نحو 1.436 تريليون ريال (382.9 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.191 تريليون ريال (317.6 مليار دولار)، بعجز يبلغ 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، بما يعادل نحو 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف وزير المالية عن خفض تقديرات انكماش الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 إلى 2.1 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.6 في المائة في البيان التمهيدي للميزانية.

تمكين الواردات واستمرارية الإمدادات

وفي ما يتعلق بالتقديرات الاقتصادية، أوضح الجدعان أنه رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة خلال العام الحالي، نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنتاج النفطي، فإن الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية حافظ على نمو إيجابي، رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تراجعاً في بداية الصدمة التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يستعيد مسار النمو تدريجياً.

وتطرق الوزير إلى الجهود التي بذلتها المملكة لضمان تدفق الواردات وتلبية احتياجات الاقتصاد والمواطنين والمقيمين، فضلاً عن مساندة دول مجلس التعاون الخليجي التي واجهت صعوبات في الاستيراد عبر موانئها على الخليج العربي. وقال إن المملكة قدمت تسهيلات واسعة عبر موانئها، شملت إجراءات الجمارك ودخول الشاحنات وخروجها، وآليات التفتيش، والتنسيق مع الدول الأخرى.

وأكد الجدعان أن المملكة نفذت، استجابة للتداعيات التي شهدتها المنطقة، نحو 200 تدخل خلال العام الحالي، شملت السياسات والإجراءات والأنظمة والتوعية، إلى جانب تدخلات صناديق التمويل الوطنية، التي قدمت تسهيلات للمقترضين ودعماً للمنشآت الاقتصادية التي تحتاج إلى التمويل والسيولة اللازمة لرأس المال العامل.

#ميزانية_السعودية2027 | أمام المتغيرات، مؤشرات وأرقام تؤكد مرونة ومتانة الاقتصاد السعودي. pic.twitter.com/hAFUWIGlV6 — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 24, 2026

وأوضح أن هذه التسهيلات استهدفت تمكين المنشآت من استيراد مزيد من السلع، بما فيها الأغذية والمنتجات التموينية ومدخلات الإنتاج، ومساعدتها على مواجهة تحديات لم تقتصر آثارها على المملكة، بل امتدت إلى المنطقة والعالم.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات هذا العام الاستثنائي شملت تيسير استخدام المطارات والموانئ، وتعزيز قدرات النقل والشحن، ومتابعة تدفق السلع وتوافر مدخلات الإنتاج، بما يدعم قدرة السوق على تلبية الطلب.

ومن بين الإجراءات الأخرى، أشار الجدعان إلى إنشاء وعاء للتأمين البحري، إلى جانب الدعم الذي أُعلن عنه الثلاثاء لأجور السعوديين العاملين في المنشآت المتأثرة، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، بهدف تخفيف أعباء الأجور عن تلك المنشآت.

ميزانية 2027

وفي حديثه عن ميزانية عام 2027، أوضح الجدعان أن الإيرادات المقدرة تبلغ نحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، بعجز يقدر بنحو 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار). وأشار إلى أن الإنفاق يركز على القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما يشمل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9 في المائة خلال العام المقبل.

وأضاف أن الإنفاق على القطاع العسكري سيبلغ نحو 263 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، بزيادة تقارب 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المتوقعة لإقفال العام الحالي، إلى جانب زيادات في قطاعات أخرى. وأكد أن توزيع الإنفاق يستند إلى أولويات تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النمو الاقتصادي، وحماية مكتسبات المملكة.

وشدد الجدعان على محورين أساسيين في توجهات الحكومة؛ أولهما مواصلة تنفيذ «رؤية السعودية 2030» وما تتضمنه من إعادة هيكلة للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، مؤكداً أن زخم تنفيذها سيتزايد ويتصاعد رغم التحديات.

أما المحور الثاني، فيتمثل في أولوية المحافظة على المملكة ومكتسباتها، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير رؤية واضحة للقطاع الخاص بشأن توجهات الحكومة وسياساتها وأوجه الدعم، إلى جانب مواصلة بناء البنية التحتية الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي.