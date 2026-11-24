صعد منتخبا فنزويلا وصربيا للدور الثاني في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب فنزويلا بعد الفوز على نظيره رومانيا 1 - صفر ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

سجل رومان لوزادا الهدف الوحيد لفنزويلا في الدقيقة 64.

بذلك يرفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على الكاميرون في الجولة الأولى، ليؤكد تأهله لدور الـ32، بينما بقي منتخب رومانيا من دون رصيد ليتعقد موقفه في التأهل.

صربيا تتغلب على اليابان وتضمن التأهل لدور الـ32 بمونديال قطر (فيفا)

أما منتخب صربيا، فقد تأهل بفوزه على اليابان بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

أحرز دراجان أنوكيتش الهدف الوحيد لصربيا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة ويضمن تأهله، وذلك بعد الفوز على هندوراس بثنائية في الجولة الأولى، بينما بقي منتخب اليابان من دون رصيد بعد خسارته أمام كولومبيا أيضاً في الجولة الأولى.

وفي مواجهة أخرى، حقق منتخب آيرلندا فوزه الأول في البطولة بالتغلب على كوستاريكا بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

سجل ماكسيم أفونين وسيليان ميرفي الهدفين في الدقيقتين 51 و64.

ورفع منتخب آيرلندا رصيده إلى 3 نقاط ليعوض خسارته في الجولة الأولى أمام البرازيل، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة بتعادله مع تنزانيا.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر لخمسة أعوام متتالية خلال الفترة بين عامي 2025 و2029 بمشاركة 48 منتخباً.