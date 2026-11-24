أيَّدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فوز السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2025 بعد قبول استئنافها ضد قرار تجريدها من اللقب، إذ خلصت إلى أن قرار حكم المباراة باستئناف اللعب يندرج ضمن إطار «قرارات الملعب».

وقال ماتيو ريب الأمين العام للمحكمة الرياضية: «حكم المباراة لم يرتكب أي خطأ قانوني».

وتمَّ إقرار فوز السنغال 1 - صفر نتيجةً نهائيةً للمباراة التي أُقيمت في 18 يناير (كانون الثاني).

وقال الاتحاد السنغالي عبر حسابه على «إنستغرام»: «أبطال أفريقيا مرة أخرى ودائماً».

وانسحب لاعبو منتخب السنغال من الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء فريقهم في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجاً على القرار قبل استئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي لتسجِّل السنغال هدف الفوز عن طريق بابي غاي وتضمن الانتصار والتتويج باللقب.

وأشارت محكمة التحكيم إلى أن قرار الحكم باستئناف المباراة يقع ضمن صلاحياته الحصرية.

وقالت هيئة المحكمة إن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، اللتين استند إليهما المغرب، لا تنطبقان إلا عندما يقرِّر الحكم إيقاف المباراة نهائياً، لذا لم تنطبقا في هذه الحالة.

وأقرَّت الهيئة بأنَّ الحكم اتخذ قراره في ظلِّ توتر شديد، لكنها قالت إن ذلك لا يبرر وصف قراره بأنه «تعسفي».

كما أشارت إلى أن الاتحاد السنغالي والمدرب بابي ثياو واللاعبين إليمان ندياي وإسماعيلا سار، تعرَّضوا بالفعل لعقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف) في إجراءات تأديبية منفصلة.

وترأس هيئة المحكمة الرياضية الفرنسي جيرالد سيمون الخبير في القانون الرياضي، بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويغي فوماغالي، وأولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورغ وأستاذ القانون بجامعة زيوريخ. وجاء الحكم بالإجماع.

وقال ريب للصحافيين: «لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد في هذه المباراة النهائية، تماماً كما لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد في هذه الإجراءات القانونية. لقد قال القانون كلمته. أعتقد أنه يتعين علينا ببساطة قبول قرار محكمة التحكيم الرياضية».

وأضاف: «لم يتبع انسحاب الفريق المؤقت من الملعب إلغاء المباراة. لو كان الحكم قد أطلق صفارة النهاية، وكان بإمكانه فعل ذلك، ربما كانت الأمور ستسير بشكل مختلف. ورأى المحكِّمون لدى محكمة التحكيم أن حكم المباراة تصرف في حدود حقوقه».

ورحَّب اللاعب والمدرب السابق، النيجيري سامسون سياسيا بهذا القرار.

وقال سياسيا: «السنغال فازت بشكل عادل ونزيه، استأنف حكم المباراة اللعب بعد التحدث إلى قائدَي الفريقين، ووافقا على ذلك».

وأضاف: «في نهاية المباراة، فازت السنغال. هذه مسألة منتهية، فلنمضِ قدماً من فضلكم».

وأفادت محكمة التحكيم بأن حيثيات القرار جرى إرسالها إلى الأطراف المعنية الثلاثاء، وأن القرار التحكيمي سيُنشر في الوقت المناسب ما لم يُطلب الحفاظ على سريته.

وكان الاتحاد المغربي قد دفع بأن قرار حكم المباراة يقع خارج إطار قرارات الملعب، وأن الانسحاب من الملعب شكَّل انتهاكاً للمادتين 82 و84.