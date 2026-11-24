بعد 13 عاماً من نهاية ولايته الأولى في سانتياغو برنابيو، عاد جوزيه مورينيو ليمنح ريال مدريد هوية مختلفة. دفاع أكثر تماسكاً، وضغط جماعي شرس، وتحولات هجومية سريعة، وتسعة انتصارات متتالية أعادت الفريق بقوة إلى سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

لا شيء يحبه جوزيه مورينيو أكثر من إفساد احتفالات الآخرين.

وبحسب شبكة «The Athletic»، كان كثيرون قد استبعدوا ريال مدريد بالفعل من سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما حل الفريق ضيفاً على برشلونة في ملعب كامب نو يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول).

فقد حقق فريق المدرب هانزي فليك، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، تسعة انتصارات في تسع مباريات، وبدا وكأنه يشق طريقه بسهولة نحو لقب ثالث على التوالي.

لكن ريال مدريد حقق انتصاراً مدوياً خارج أرضه بنتيجة 2- 1، انتزعه بأسلوب قتالي يعكس شخصية مورينيو المعهودة.

وقلص هذا الفوز فارق النقاط الذي يفصله عن الفريق الكاتالوني من ست نقاط إلى ثلاث، وهو الفارق الذي حافظ عليه ريال مدريد خلال المباريات الثلاث التالية.

وقبل استضافة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، أصبح مورينيو يمتلك سجلاً يضم 15 انتصاراً في 17 مباراة منذ عودته إلى سانتياغو برنابيو الصيف الماضي، بعد 13 عاماً من انتهاء ولايته الأولى مدرباً للفريق.

وجاءت الهزيمة بهدف دون رد أمام ريال بيتيس في الرابع من سبتمبر (أيلول) في مباراة أهدر خلالها ريال مدريد ركلة جزاء، وبلغت حصيلته من الأهداف المتوقعة 3.46 هدف.

وبعد أسبوعين، كانت المواجهة أمام الجار أتلتيكو مدريد متكافئة إلى حد كبير، قبل أن تؤدي بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني إلى تغيير مسار المباراة لمصلحة أصحاب الأرض، بقيادة دييغو سيميوني، الذين حققوا الفوز بنتيجة 2- 1.

ورغم المخاوف التي أثارتها هاتان النتيجتان، إلى جانب سلسلة من العروض التي لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات، يبدو ريال مدريد الآن فريقاً أكثر صلابة.

وبات ينطلق من قاعدة دفاعية أقوى لصناعة فرص هجومية أعلى جودة مما قدمه في أي من المواسم الثمانية الماضية، فضلاً عن تحقيق تسعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

الضغط العالي أسلوب ريال مدريد هذا الموسم (أ.ف.ب)

الأولوية الأولى لمورينيو: إصلاح الدفاع

كان تحقيق الاستقرار في أداء الفريق دون الكرة على رأس أولويات مورينيو عندما عاد إلى تدريب ريال مدريد الصيف الماضي.

فعلى مدار فترة طويلة، كان من السهل للغاية اختراق دفاعات ريال مدريد في المواجهات الكبرى أمام برشلونة.

واستقبل الفريق الملكي 24 هدفاً خلال المواجهات الثماني السابقة بين الفريقين.

كما اهتزت شباكه بخمسة أهداف أمام أتلتيكو مدريد، وأربعة أهداف أمام كل من بايرن ميونيخ وبنفيكا، الذي كان يقوده مورينيو آنذاك، في مباراتين بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحتى الآن، تقف الأرقام في صف المدرب البرتغالي.

فبعد مرور 13 جولة، يمتلك ريال مدريد ثاني أقوى سجل دفاعي في الدوري الإسباني.

كما بات يسمح لمنافسيه بصناعة فرص أقل، وفقاً لمؤشر الأهداف المتوقعة، مقارنة بأي من مواسمه الستة السابقة.

وأصبح من الواضح بصورة متزايدة أن لاعبي ريال مدريد يشعرون براحة أكبر داخل المنظومة الدفاعية الجديدة.

وباتوا يتحملون مسؤولية جماعية في الضغط على المنافسين وإزعاجهم، قبل الانطلاق سريعاً إلى الأمام، اعتماداً على التمريرات الطويلة والتحركات القوية نحو المساحات الخالية.

وتراجع متوسط استحواذ ريال مدريد على الكرة بأكثر من ست نقاط مئوية مقارنة بالموسم الماضي.

لكن خطورته في الهجمات المرتدة ارتفعت بصورة ملحوظة؛ إذ قفز متوسط أهدافه المتوقعة من تلك الهجمات من نحو 0.20 إلى 0.48 هدف في المباراة الواحدة.

من الدفاع السلبي إلى الضغط الشرس

في السابق، كان ريال مدريد يعتمد على تنظيم دفاعي أكثر تحفظاً بطريقة 4 -4 -2، مع تولي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور مهمة الضغط من الخط الأمامي.

لكن الفريق بات يعتمد تحت قيادة مورينيو على طريقة 4 -2 -3- 1 أكثر شراسة، ويسعى إلى تطبيق الرقابة الفردية على لاعبي المنافس كلما سنحت الفرصة.

في مواجهة لايبزيغ الألماني، على سبيل المثال، نرى كيف يندفع رباعي ريال مدريد الأمامي للضغط عقب تمريرة خلفية وصلت إلى قلب الدفاع كاستيلو لوكيبا.

وفي الوقت نفسه، يتقدم ثنائي الارتكاز، إدواردو كامافينغا وبرناردو سيلفا، لمساندة زملائهما في عملية الضغط.

وفي اللقطة الأولى، يشير كامافينغا إلى خط الدفاع مطالباً لاعبيه بالتقدم، بعدما أدرك أنه سيترك مهاجم لايبزيغ خلفه.

وبحلول اللحظة التي هيأ فيها لوكيبا الكرة للتمرير، كان ريال مدريد قد تحول بالفعل منظومة ضغط تعتمد على الرقابة الفردية.

ورغم نجاح مدافع لايبزيغ في إرسال تمريرة دقيقة تخترق خطوط الضغط، فإن قلب دفاع ريال مدريد دين هويسن استجاب لإشارة كامافينغا وتقدم إلى وسط الملعب.

ووضع هويسن كريستوفر نكونكو، الذي تلقى التمريرة، تحت ضغط فوري؛ ما أجبر الفريق الألماني على فقدان الكرة.

وقد ينطوي هذا الأسلوب على قدر من المخاطرة.

فاللاعبون في حاجة إلى قدر كبير من التفاهم حتى يتحركوا ويضغطوا بصورة متزامنة، مع التمركز الجيد للحفاظ على الشكل الجماعي للفريق.

لكن يبدو أن مورينيو ينجح في إيصال رسالته إلى لاعبيه.

فعندما لا تكون الكرة بحوزة ريال مدريد، يعمل الجميع بوصفهم وحدة واحدة، ويبذلون جهداً كبيراً لإفساد محاولات المنافس.

ضم الإسباني مارك كوكوريلا أضاف الصلابة لدفاع الريال (إ.ب.أ)

صفقات الصيف تمنح مورينيو الأسلحة التي يحتاج إليها

ساعدت تعاقدات ريال مدريد خلال الصيف على إضافة مزيد من القدرات البدنية والانضباط الدفاعي إلى قائمة اللاعبين المتاحة أمام مورينيو.

وأصبح الفريق أكثر قدرة على تحمل ضغط المنافس عندما لا تكون الكرة بحوزته.

ففي مركز الظهير الأيسر، يقدم مارك كوكوريلا أداءً يتسم بالسرعة والشراسة والمبادرة.

ولم ينفذ أي لاعب في ريال مدريد تدخلات دفاعية ناجحة في الدوري الإسباني أكثر من تدخلاته الثلاثين.

ويبدو لاعب تشيلسي السابق مستعداً دائماً للاندفاع إلى الأمام من أجل دعم منظومة الضغط العالي.

وعلى الأطراف، جلب يان ديوماندي معه الصلابة الدفاعية التي اكتسبها خلال فترة لعبه مع لايبزيغ.

أما برناردو سيلفا، فيقدم أداءه القتالي المعتاد في مختلف أنحاء الملعب.

ويحتل اللاعب البرتغالي المركز الخامس في الدوري الإسباني وفقاً لمؤشر محاولات التدخل الدفاعي الفعلية لكل ألف لمسة للكرة من لاعبي المنافس.

وهو مؤشر يقيس عدد المرات التي يحاول فيها اللاعب التدخل بقدمه لاستخلاص الكرة.

كما أن الخبرة الهائلة التي اكتسبها برناردو خلال سنوات اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي تجعله يعرف، في كثير من الأحيان، المكان الذي ينبغي أن يوجد فيه داخل الملعب.

برناردو سيلفا قطعة أساسية في منظومة مورينيو (إ.ب.أ)

برناردو سيلفا... قطعة أساسية في منظومة مورينيو

في مواجهة رايو فايكانو، على سبيل المثال، أصبحت الكرة حرة في الوقت الذي كان فيه عدد من لاعبي ريال مدريد قد اندفعوا إلى الأمام.

وكان برناردو يتمركز على حدود منطقة جزاء المنافس.

وحافظ اللاعب البرتغالي على موقعه، حريصاً على حماية المساحة وإغلاق أحد خيارات التمرير، قبل أن ينقض على الكرة بتدخل جاء في توقيت مثالي.

كما سارع ديوماندي إلى التراجع، وحرص على وضع جسده في طريق المنافس، قبل أن ينفذ تدخلاً قوياً بدوره.

قدرات برناردو سيلفا عندما تكون الكرة بحوزته واضحة للجميع.

لكن تعدد أدواره والتزامه الكبير دون الكرة يسمحان لريال مدريد بالدفاع بصورة أكثر شراسة، مع الاطمئنان إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سيعمل بلا كلل لسد الثغرات.

كيف نجح مورينيو في تعطيل وسط ملعب برشلونة؟

في الانتصار الحاسم على برشلونة، أصدر مورينيو تعليماته إلى ثلاثي خط الوسط بتطبيق الرقابة الفردية؛ ما جعل مهمة بيدري وفيرمين لوبيز في تسلم الكرة في المناطق المتقدمة أكثر صعوبة.

وفي معظم الأحيان، كان جود بيلينغهام يتولى مراقبة رودري، في حين يراقب برناردو سيلفا بيدري، ويتابع أوريلين تشواميني تحركات فيرمين لوبيز المتواصلة.

وجعل هذا التنظيم من الصعب على برشلونة نقل الكرة إلى الأمام عبر وسط الملعب، كما يتضح من اللقطة المصورة، واضطر الفريق الكاتالوني في النهاية إلى إرسال تمريرة طويلة إلى الأمام على أمل أن تصل إلى أحد مهاجميه.

وبفضل إصرار لاعبي برشلونة وجودتهم الفنية في التعامل مع الكرة، تمكن الفريق في بعض الأحيان من سحب لاعبي وسط ريال مدريد بعيداً عن مواقعهم.

لكن برناردو كان حاضراً في كثير من تلك المواقف لتقليل الخطورة.

وفي اللقطة التالية، تراجع المهاجم رافينيا إلى الخلف لتلقي تمريرة من باو كوبارسي.

وأدرك برناردو ما ينوي مدافع برشلونة فعله، فتحرك نحو رافينيا حتى قبل إرسال التمريرة.

وسمح له ذلك بالتحرك أمام المهاجم البرازيلي وإبطال خطورة الهجمة.

وأمام الفرق التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة، على وجه الخصوص، يمنح هذا النوع من التوقع المبكر لتحركات المنافس ريال مدريد الثقة اللازمة لمواصلة الضغط.

كما يحول دون تراجع الفريق إلى تنظيم دفاعي سلبي، مثلما حدث في مواجهات سابقة أمام غريمه الكاتالوني الكبير.

ريال مدريد الجديد... سرعة هائلة في التحول من الدفاع إلى الهجوم

عندما تكون الكرة بحوزة ريال مدريد، أصبح الفريق يلعب بإيقاع أسرع.

فلا يوجد أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حقق حصيلة من الأهداف المتوقعة عبر الهجمات المرتدة السريعة، وفقاً لتعريف شركة «أوبتا» لهذا النوع من الهجمات، تفوق ما حققه ريال مدريد.

كما أن ريال بيتيس هو الفريق الوحيد الذي سدد عدداً أكبر من تسديدات ريال مدريد الـ21 في مثل هذه المواقف.

وأمام برشلونة، سعى ريال مدريد إلى استغلال رغبة الفريق الكاتالوني في استخلاص الكرة في المناطق المتقدمة، وتحويلها نقطة ضعف.

واعتمد الفريق الملكي على التمريرات الطويلة والمباشرة لتجاوز الضغط، مستفيداً من سرعته في الهجمات المرتدة للوصول إلى المساحات خلف خط دفاع برشلونة المتقدم.

وفي المثال التالي، يدرك لاعبو ريال مدريد أن التمريرة الخلفية من دين هويسن ستدفع برشلونة إلى تطبيق الضغط بالرقابة الفردية.

وعندما تصل الكرة إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، تكون جميع خيارات التمرير القصير قد أُغلقت بالفعل.

لكن كورتوا يلجأ إلى التمرير الطويل، وينجح في إيصال الكرة إلى أردا غولر.

ويؤدي ذلك إلى انطلاق ثلاثة لاعبين في المساحات خلف خط دفاع برشلونة المتقدم.

وفي النهاية، يحول فيديريكو فالفيردي اتجاه اللعب نحو ديوماندي، لتصل الهجمة إلى فرصة محققة لكيليان مبابي.

أردا غولر العقل المدبر لهجمات الريال الخاطفة (رويترز)

أردا غولر... العقل المدبر للهجمات الخاطفة

يقف أردا غولر في قلب الخطورة التي يشكلها ريال مدريد من خلال هجماته المرتدة السريعة.

ومع تألق فيديريكو فالفيردي بعد انتقاله من وسط الملعب إلى مركز الظهير الأيمن، حصل اللاعب التركي الدولي، البالغ من العمر 21 عاماً، على مساحة أكبر من الحرية للتحرك.

ويعتمد غولر على قدراته الفنية وإتقانه تقدير قوة تمريراته لتجاوز الضغط العكسي للمنافسين، وإطلاق الهجمات المرتدة.

وفي مواجهة ريال بيتيس، على سبيل المثال، نرى مدى سرعة تحول ريال مدريد من الدفاع إلى الهجوم عقب اعتراض تمريرة داخل منطقة جزائه.

وسرعان ما وصلت الكرة إلى غولر في منطقة متقدمة من الملعب، في حين كان يقف وظهره إلى مرمى المنافس.

وبلمسة فنية أنيقة، نجح اللاعب التركي في تجاوز الضغط وتمرير الكرة إلى بيلينغهام.

وفي غضون ثوانٍ معدودة، كان فينيسيوس جونيور يندفع نحو مرمى المنافس.

وخلال الجولات الـ13 الأولى من الدوري الإسباني، لم يصنع أي لاعب فرصاً أكثر من غولر، ولم يحقق حصيلة أعلى من التمريرات الحاسمة المتوقعة، أو ينجح في إرسال عدد أكبر من التمريرات البينية.

ولا تقتصر خطورة اللاعب التركي على المباريات المفتوحة التي تتوافر فيها المساحات.

فهو يتمتع بالقدرة نفسها على اختراق دفاعات المنافسين الذين يعتمدون على التكتل الدفاعي بالقرب من مرماهم.

هل يستطيع مورينيو إسقاط برشلونة عن عرشه؟

لا تزال إزاحة برشلونة عن عرش الدوري الإسباني تمثل تحدياً هائلاً.

فالفريق الكاتالوني يقدم بعضاً من أكثر الأرقام الهجومية فتكاً في تاريخ كرة القدم الحديث.

لكن ذلك الانتصار الذي حققه ريال مدريد على ملعب كامب نو، وأوقف به اندفاعة برشلونة، كان نموذجاً كلاسيكياً لانتصارات جوزيه مورينيو.

انتصار اتسم بالكفاءة أمام المرمى، والصلابة، والروح القتالية، والحسم.

ومن المؤكد أن ذكريات تلك المباراة ستظل حاضرة في ذهن هانزي فليك، نظير مورينيو على مقاعد البدلاء، مع تقدم الموسم واحتدام الصراع على اللقب.