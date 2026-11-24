أكدت قطر، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن أي تصعيد ميداني في المنطقة من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك غداة مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، تناولت تطورات المفاوضات مع طهران، ومساعي احتواء التوترات الإقليمية.

وفي موازاة تحركاتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، أكدت الدوحة حرصها على معالجة الخلافات مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية استدعاء طهران القائم بالأعمال القطري، مجددة الدعوة إلى بناء منظومة أمن إقليمي جماعي تراعي الهواجس الأمنية لمختلف الأطراف، مع التشديد على رفض أي اعتداء يمس سيادتها.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن «أي تصعيد في المنطقة على المستوى الميداني يلقي بظلاله، وتكون له آثار سلبية على جهود الوساطة»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ودعم الخيار الدبلوماسي.

وأشار الأنصاري إلى الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من واشنطن، الاثنين، عقب لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، مؤكداً أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد، وأن أي مواجهة ميدانية ستنعكس على إمكانية الوصول إلى تفاهم بين الأطراف.

وأضاف: «نحن لا نريد أن نستبق ما يجري سواء من إمكانية وصول اتفاق من عدمه، ولكننا نؤكد أننا ما زلنا مستمرين في هذا الإطار».

وتأتي تصريحات الأنصاري في أعقاب تحرك دبلوماسي قطري في واشنطن، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري علي الذوادي، التقيا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في اجتماعين منفصلين، لبحث تطورات المفاوضات مع إيران.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وتحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة الماضي، من احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد مطلع العام المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكان ترمب قد أشار، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إلى رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية، لكنه أبدى عدم رضاه عن الاتفاق الذي تريده، قائلاً: «نريد إبرام اتفاق حقيقي، وليس اتفاقاً زائفاً».

وفي الدوحة، امتنع الأنصاري عن كشف تفاصيل المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، أو تحديد نقاط الخلاف التي لا تزال تعترض المفاوضات، كما لم يفصح عما إذا كان الوسطاء ينتظرون موافقة أحد الطرفين على صيغة محددة للاتفاق.

وقال: «بالنسبة لنا بصفتنا وسطاء نحن حريصون على أن يكون النقاش داخل غرفة المفاوضات، وعبر التواصل مع الأطراف».

وأضاف أن «دولة قطر مستمرة طبعاً في عقد اللقاءات كما رأيتم خلال الأيام الماضية والاتصالات بين الأطراف وتبادل وجهات النظر»، مشيراً إلى أن الكشف عن تفاصيل هذه الجهود سيكون عند التوصل إلى اتفاق.

احتواء الخلافات مع طهران

وفيما تواصل الدوحة جهود الوساطة، أكد الأنصاري أن قطر تعالج الخلافات في علاقاتها الثنائية مع إيران عبر التواصل الدبلوماسي المباشر، مشيراً إلى اتصالات جرت مع المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية.

ورداً على سؤال بشأن استدعاء القائم بالأعمال القطري في طهران، قال الأنصاري: «نحن نؤكد أن هذا يحل عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تواصلنا مع النظراء في طهران وهذا ما تم خلال الأيام الماضية».

وأكد أن الخلافات القائمة لا تغير نظرة الدوحة إلى أهمية العلاقات مع إيران وموقعها في المنطقة، مضيفاً: «إيران تبقى قوة إقليمية رئيسية»، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والتجارية والثقافية التي تربط البلدين.

وتابع: «حتى في حال وجود الخلافات فنحن نؤمن دائماً بمعالجتها عبر السبل الدبلوماسية، وتعزيز هذا التبادل لا من خلال العداء».

وفي الوقت نفسه، شدّد المتحدث القطري على أن بلاده عازمة على حماية سيادتها واستقلالها، مؤكداً أن «سيادة دولة قطر هي دائماً الفيصل في ما يتعلق بمواقفنا تجاه الجميع في المنطقة»، وأن الدوحة لن تقبل أي اعتداءات على أراضيها أياً كان شكلها.

وأضاف: «نؤكد أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمات».

منظومة للأمن الإقليمي

وجدّد الأنصاري الدعوة إلى بناء منظومة أمن إقليمي جماعي، تستوعب التحديات والهواجس الأمنية لدى مختلف الأطراف، عادّاً أن التحولات التي شهدتها المنطقة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تفرض البحث عن إطار يضمن أمن دولها واستقرارها.

وربط المتحدث القطري بين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ودوامة العنف التي أعقبت الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، محملاً إياها المسؤولية الرئيسية عن الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وعدّ أن تجنيب المنطقة الانزلاق نحو الحرب يتطلب معالجة القضايا الأساسية التي تقف وراء هذه الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذا الهدف.

وفي ملف الوساطة بشأن غزة، حمّل الأنصاري الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمراحل خطة السلام، داعياً إلى ممارسة ضغوط دولية عليها للوفاء بالتفاهمات التي توصل إليها الوسطاء.

وقال إن قطر عملت منذ اليوم الأول للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب في قطاع غزة، عادّاً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية ولبنان وسوريا يعكس عدم اكتراث الجانب الإسرائيلي بجهود السلام.

وأضاف: «الآن المسؤولية تقع بشكل واضح على الجانب الإسرائيلي لتطبيق التزامات المراحل المرتبطة بالخطة»، مشيراً إلى أن الدوحة ناقشت هذه المسألة مع الجانب الأميركي وبقية الأطراف المعنية بتنفيذ خطة السلام.

ودعا الأنصاري إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها، وفق التوافق الذي توصل إليه الوسطاء في قطر ومصر وتركيا.

وانتقد استمرار العمليات العسكرية والاغتيالات وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وإصدار أوامر الإخلاء وانتشار الأوبئة في قطاع غزة، واصفاً ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه «عملية تجويع مقصودة»، و«عملية قتل بطيء للشعب الفلسطيني الشقيق».

وأكد استمرار الجهود القطرية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويحقن الدماء، ويستند إلى القانون الدولي.