الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342510-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.
وسجل جوزيف روزاليس الهدف الأول لهندوراس عند الدقيقة 21، ثم أضاف ديريك مونكادا هدفاً ثانياً في الدقيقة 37.
وتعد هذه هي الودية الثانية لمنتخب الكويت خلال فترة العطلة الدولية الحالية، وقد فاز في المباراة الأولى على سوريا بنتيجة 3/ صفر. أما منتخب هندوراس فكان قد خسر ودية سابقة قبل 3 أيام أمام الإمارات بنتيجة 1/ 3.
يُذكر أن منتخب الكويت يقع في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل في السعودية، وتضم المجموعة المنتخب السعودي مضيف البطولة، وكلاً من فلسطين وعُمان.
حقق منتخب الأردن انتصاراً ودياً على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - 0، الثلاثاء، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342510-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.
وسجل جوزيف روزاليس الهدف الأول لهندوراس عند الدقيقة 21، ثم أضاف ديريك مونكادا هدفاً ثانياً في الدقيقة 37.
وتعد هذه هي الودية الثانية لمنتخب الكويت خلال فترة العطلة الدولية الحالية، وقد فاز في المباراة الأولى على سوريا بنتيجة 3/ صفر. أما منتخب هندوراس فكان قد خسر ودية سابقة قبل 3 أيام أمام الإمارات بنتيجة 1/ 3.
يُذكر أن منتخب الكويت يقع في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل في السعودية، وتضم المجموعة المنتخب السعودي مضيف البطولة، وكلاً من فلسطين وعُمان.
«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342495-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%8D-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A
«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو
التعادل حسم مواجهة ليبيا وتونس في طرابلس (الاتحاد الليبي)
خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
وتقدم أنيس سليمان لاعب نورويتش الإنجليزي لتونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل عزو المريامي النتيجة لليبيا من ركلة جزاء احتسبت قبل نهاية الشوط الأول، واحتج عليها لاعبو تونس كثيراً.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب ليبيا للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة مؤقتاً، بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي سيحل ضيفاً على بوتسوانا في وقت لاحق الثلاثاء، فيما حصدت تونس نقطتها الثالثة وما زالت في قاع المجموعة بفارق الأهداف خلف بوتسوانا.
وتهدد هذه الحسابات المعقدة منتخب تونس بعدم التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد سلسلة قياسية بـ17 مشاركة متتالية في المونديال القاري منذ نسخة 1994 التي أقيمت على أرضه. ويحتاج منتخب تونس إلى الفوز بمباراتيه القادمتين خارج أرضه أمام أوغندا وبوتسوانا، علماً بأن هناك منتخباً واحداً فقط سيتأهل من هذه المجموعة التي تضم أحد مستضيفي النسخة القادمة.
وفي العاصمة لومي، لقن منتخب توغو ضيفه الجزائري درساً قاسياً وفاز عليه 3-صفر، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على ملعب كيجيه، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة.
وافتتح تيبو كليدجي التسجيل لتوجو في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة من دجيني داكونام داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى الجزائر.
وعاد كليدجي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد عرضية من فاد سنا داخل منطقة الجزاء حولها كليدجي بتسديدة قوية إلى الشباك.
وعزز كينيدي بواتينغ من فوز أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 40، بعدما ارتقى لعرضية بيير نادجومبي وسددها بضربة رأس قوية في الزاوية العليا للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم توجو بثلاثية نظيفة.
وكاد كليدجي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 50، بعدما تلقى تمريرة من كيفن دينكي، لكنه سدد الكرة خارج المرمى.
واستمر منتخب توغو في الضغط، وسدد ديرمان كريم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، تصدى لها الحارس الجزائري ميلفين ماستيل، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى بتسديدة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 80.
ورفع منتخب توغو، بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم باتريس نوفو رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني وتوقف رصيد الجزائر عند سبع نقاط في الصدارة بعد أن منيت بالهزيمة الأولى في التصفيات.
إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342493-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق
إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)
توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها محافظة البصرة بمشاركة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين.
وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي، وافتتح المنتخب العراقي التسجيل بعد 22 ثانية فقط من انطلاق اللقاء بواسطة حسين علي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، رغم الأفضلية الإيرانية في الاستحواذ وصناعة الفرص، والتي لم تترجم إلى أهداف بفضل تألق الحارس كميل سعدي وتماسك الدفاع العراقي.
وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإيراني ضغطه بحثاً عن التعادل، بينما اعتمد العراق على الهجمات المرتدة، وأهدر البديل يونس حمود فرصة لتعزيز تقدم أصحاب الأرض، قبل أن ينجح المدافع البديل محمد أمين حزباوي في تسجيل هدف التعادل لإيران في الدقيقة 83.
وبهذا التعادل، حسم المنتخب الإيراني اللقب بعدما تصدر الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما حل العراق ثانياً بنقطتين، متقدماً بفارق الأهداف على لبنان صاحب المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الفلسطيني رابعاً بنقطة واحدة.