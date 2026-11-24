انضم الممثل المصري أحمد حلمي إلى قائمة نجوم السينما المصرية الذين تجاوزت إيرادات أحد أفلامهم حاجز الـ100 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً مصرياً)، بعدما حقق فيلمه الجديد «حدوتة» إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه بعد 10 أيام من عرضه، في تحول لافت بمسيرته السينمائية.

ويكتسب النجاح الذي حققه الفيلم أهمية خاصة بالنسبة إلى حلمي، الذي غاب عن المنافسة على صدارة الإيرادات خلال السنوات الماضية، رغم احتفاظه بمكانته لدى الجمهور، فيما شهدت خريطة المنافسة السينمائية في مصر تغيرات كبيرة، مع دخول عدد متزايد من الأفلام إلى نادي المائة مليون جنيه.

وصعد «حدوتة» إلى المركز العاشر في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية التي يتصدرها فيلم «الكلاب السبعة» بنحو 271.5 مليون جنيه، يليه في المركز الثاني «ولاد رزق 3: القاضية» بنحو 258.3 مليون جنيه، ثم «برشامة» في المركز الثالث بـ214.2 مليون جنيه، و«سيكو سيكو» رابعاً بـ188.7 مليون جنيه، فيما يحتل فيلم «المشروع إكس» المركز الخامس بإيرادات بلغت نحو 141.8 مليون جنيه.

وتدور أحداث فيلم «حدوتة» حول رجل يُلقب بـ«حدوتة»، يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة يجعله عاجزاً عن تذكر هوية شخص اختطفه ومكان احتجازه، فيلجأ إلى «هدى» لمساعدته على استعادة ذاكرته، غير أن الجلسات التي يخضع لها تقوده إلى استكشاف تفاصيل من طفولته، والبحث في الأسباب التي أسهمت في تشكيل شخصيته، لتتحول رحلة البحث عن المختطف إلى مواجهة مع ماضيه الشخصي.

ويشارك في بطولة فيلم «حدوتة» إلى جانب أحمد حلمي، كل من أمينة خليل، ورحمة أحمد، والطفل عمر شريف، فيما يظهر عدد من الفنانين ضيوف شرف، منهم مراد مكرم وركين سعد، فضلاً عن ظهور المطرب الجزائري الشاب خالد باعتباره ضيف شرف رئيسياً بالأحداث في شخصيته الحقيقية، والفيلم من إخراج مازن أشرف.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط» إن تجاوز إيرادات «حدوتة» حاجز الـ100 مليون جنيه خلال أسبوعين في مصر يحمل دلالات تتجاوز النجاح للفيلم، إذ يؤكد «استعادة أحمد حلمي مكانته بوصفه أحد أهم نجوم شباك التذاكر في السينما المصرية والعربية، بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة»، على حد قوله، مرجعاً تلك الإخفاقات إلى طبيعة الأفلام التي قدمها، وليس إلى تراجع شعبيته لدى الجمهور.

صورة نشرها حلمي عبر حسابه على «فيسبوك» (فيسبوك)

وأوضح الشناوي أن «مفتاح نجاح حلمي يكمن في تقديم أفلام تنطوي على قضية أو فكرة عميقة، دون اشتراط تصنيفها ضمن الأعمال الكوميدية، شريطة ألا تخلو من لحظات المرح»، مستشهداً بفيلم «إكس لارج»، الذي استطاع من خلاله تحقيق نجاح جماهيري عبر طرح قضية إنسانية في قالب يجمع بين الكوميديا والدراما، معتبراً أن نجاح حلمي يصبح أكثر تأثيراً كلما استطاع تحقيق هذه المعادلة.

وأشار إلى أن استعادة نجم سينمائي صدارة شباك التذاكر بعد تعرضه لإخفاقات تجارية متتالية تُعد من الحالات القليلة في السينما المصرية.

من جانبه، أرجع الناقد الفني محمد عبد الخالق، نجاح «حدوتة» إلى استعادته طبيعة العلاقة التي تشكّلت بين أحمد حلمي وجمهوره على مدار سنوات، والتي ارتبطت بكوميديا الموقف القائمة على العفوية والابتعاد عن التصنع، فضلاً عن تقديم أفكار قريبة من الناس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيارات الفنان المصري خلال السنوات الأخيرة افتقدت هذه السمات، نتيجة اتجاهه إلى أفكار اتسمت بالغرابة والتعقيد، ما أفقد أفلامه جانباً من جاذبيتها الجماهيرية».

وأوضح عبد الخالق أن «حدوتة» أعاد اكتشاف عناصر الجاذبية التي ميزت تجربة حلمي السينمائية، عبر استعادة عفويته وخفة ظله، مشيراً إلى أن «الحنين إلى الصورة التي ارتبط بها الجمهور في أفلامه السابقة شكّل أحد دوافع الإقبال على تجربته الجديدة، وأن النجاح التجاري للفيلم يعكس استمرار ارتباط الجمهور بحلمي».