أثارت صورة انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي تضم ثلاثاً من المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون، التي تقام راهناً في بورتريكو، جدلاً واسعاً على «السوشيال ميديا» بعد ظهور ممثلة مصر في المسابقة سونيا جرجس مع المتسابقة الإسرائيلية ومتسابقة أخرى إيطالية.

وحظيت سونيا جرجس باهتمام لافت خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد ظهورها في المسابقة يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي ترتدي زياً وصفه البعض بأنه يمثل «أجنحة إيزيس» ويعبر عن الحضارة المصرية القديمة برموزها وفخامتها وعراقتها. وحاز الزي وعرض سونيا تعليقات تفتخر بها وباستعادتها عراقة التاريخ المصري القديم في فقرة المسابقة المرتبة بالزي الوطني.

وقد ولدت سونيا جرجس في مصر، وتحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، حيث عاشت نحو 21 عاماً في إيطاليا قبل انتقالها إلى دبي، وعملت في مجالات التسويق والعقارات والفنادق.

وسبق أن شاركت في العديد من مسابقات ملكة جمال مصر، وحصلت على ألقاب عدة منذ عام 2020 وحتى 2025 ووقع الاختيار عليها لتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون.

ويخوض المسابقة عدد من ممثلي الدول العربية مثل لبنان والعراق وغيرهما، وكان لظهور المتسابقة المصرية في صورة نشرتها مواقع ووسائل إعلام عدة على «السوشيال ميديا» بجوار ملكة جمال إسرائيل وملكة جمال إيطاليا، وقعه الخاص على المتابعين الذين استنكروا هذا الأمر، واعتبروه نوعاً من «التطبيع» عبر التعامل مع الإسرائيليين في المحافل الدولية.

وسبق أن أثارت المتسابقة الإسرائيلية تعليقات سلبية بعد ظهورها في فقرة الزي الوطني مرتدية ثوباً يحمل رموز السلام وكلمة السلام بعدة لغات، كما يحمل رموزاً فلسطينية وصوراً تعبر عن القدس، وهو ما استهجنه متابعون واعتبروه تضليلاً. وفق تعليقات «سوشيالية» عدة.

سونيا جرجس في أزياء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة (إنستغرام)

ويرى المحلل السياسي المصري طلعت طه أن هذا الجدل والموقف الذي اتخذه البعض من المتسابقة المصرية يعبران عن المزاج المصري العام الرافض التعامل مع إسرائيل.

مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل ما يحدث في غزة من انتهاكات وجرائم، وما يحدث في لبنان، وسوريا، وغيرها من الدول. كان من المستفز جداً ظهور المتسابقة الإسرائيلية ترفع كلمة سلام، وكأنها تريد غسل سمعة دولتها التي قتلت الأطفال والمدنيين العزل في حرب غزة». لافتاً إلى أن ما قدمته المتسابقة الإسرائيلية هو «نوع من التطبيع الناعم، وهو تطبيع فج ومعلن، ورغم أن مصر موقفها الرسمي مرتبط بالسلام والتطبيع، فإن التطبيع على المستوى الشعبي مرفوض تماماً وموضع مساءلة ووصمة».

وأوضح طه أن «المسألة ليست في الفتاة سونيا ولكن في المحافل الدولية مثل هذه المسابقة التي تحاول أن تطبع صبغة السلام على قضية كبرى لتجعل القضية الفلسطينية مجرد ذكرى، وقبل ذلك ظهرت صورة لمتسابقة مصرية ووالدتها قالت إنها لم تصافحها، والقضية أن هذه الفتاة أصبحت تمثل اسم مصر ولا تمثل شخصها ومن ثم يجب أن تكون مواقفها متفقة ومعبرة عن موقف المصريين مع القضية الفلسطينية».

من جانبه، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، محمد فتحي، أن «الجدل حول صورة ملكة الجمال المصرية بجوار متسابقة إسرائيلية يتجاوز بكثير مجرد صورة التُقطت في مسابقة دولية؛ لأنه يلامس قضية شديدة الحساسية في الوعي المصري والعربي، وهي حدود التعامل مع الإسرائيليين في المحافل الدولية، خصوصاً في ظل استمرار الصراع الفلسطيني وما يحمله من مشاعر غضب ورفض شعبي».

ويضيف فتحي لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة تحولت إلى موقف سياسي في عصر (السوشيال ميديا)، لم تعد الصورة مجرد توثيق للحظة أو مشاركة في فعالية دولية، بل أصبح الجمهور يقرأ فيها رسائل ومواقف، حتى لو لم تكن هذه الرسائل مقصودة من صاحبتها».

وتابع فتحي: «انتشرت الصورة بشكل كبير وواسع لأنها جمعت ثلاثة عناصر شديدة القابلية للاشتعال (سوشيالياً): مصر، وإسرائيل، وفلسطين؛ والأهم أن الصورة لم تكن هي الحدث الوحيد؛ فقد تزامن انتشارها مع الجدل حول الزي الذي ظهرت به المتسابقة الإسرائيلية، والذي تضمن رموزاً مرتبطة بالهوية الفلسطينية والقدس».

عادّاً «الأزمة الحقيقية ليست في صورة تجمع متسابقتين بقدر ما هي في الصدام بين طبيعة المحافل الدولية التي تتعامل بمنطق المشاركة والتواصل، وواقع سياسي وإنساني يجعل أي ظهور مصري بجوار ممثلة إسرائيلية موضع مساءلة شعبية، وأعتقد أن أهم ملحوظة في هذه الواقعة أن من يمثل مصر دولياً، سواء في الفن أو الرياضة أو مسابقات الجمال أو غيرها، لا يمثل نفسه فقط في نظر الجمهور، حتى لو كانت طبيعة مشاركته غير سياسية».