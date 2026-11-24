تناول البيتزا بالشوكة والسكين، والوقوف باستقامة، وارتداء القفازات البيضاء، والتحكم في تعبيرات الوجه مهما كانت الظروف... قد تبدو هذه تفاصيل صغيرة، لكنها في عالم كبار الخدم قواعد لا تقبل التهاون. ففي أكاديمية هولندية غير تقليدية، يدفع الراغبون في دخول عالم الأثرياء نحو 14 ألف دولار، مقابل ثمانية أسابيع من التدريب المكثف على أصول الإتيكيت وفنون الخدمة الراقية.

ففي بلدة سيمبلفيلد، بالقرب من الحدود الهولندية مع بلجيكا وألمانيا، تقع «الأكاديمية الدولية لكبار الخدم» (International Butler Academy)، داخل دير قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويضم 135 غرفة. هناك، يرتدي الطلاب البدلات الداكنة والقفازات البيضاء، وينادون بعضهم بعضاً بلقبي «السيد» و«السيدة»، حتى خارج أوقات الدراسة، في أجواء تحاكي الحياة داخل منازل العائلات الثرية.

مدرسة هولندية تفتح أبواب عالم الأثرياء (بيكسلز)

وحسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، تقدم الأكاديمية برنامجاً يمتد ثمانية أسابيع، يستقبل أشخاصاً من جنسيات وأعمار مختلفة، من دون اشتراط خبرة سابقة في المهنة، لكن مع ضرورة إتقان الإنجليزية والقدرة على تحمل تكاليف الدراسة. ويتخرج منها نحو 60 شخصاً سنوياً، يتطلعون إلى العمل لدى العائلات الثرية أو على متن اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة.

ويرى المدير العام للأكاديمية، نيلز دايكرز، أن ازدياد أعداد أصحاب الثروات الضخمة حول العالم يعزز الطلب على هذه المهنة، إذ يحتاج الأثرياء إلى أشخاص يتولون إدارة تفاصيل حياتهم اليومية ومنازلهم، من تنظيم الملابس والسفر إلى استقبال الضيوف والإشراف على المناسبات الخاصة.

لكن الوصول إلى هذا العالم لا يقتصر على حُسن المظهر واللباقة. فالأيام تبدأ مبكراً وتمتد حتى ساعات متأخرة، وتتضمن تدريبات على التنظيف والكي وتنسيق الزهور وإعداد الموائد وترتيب أدوات الطعام بدقة متناهية. ولا يحصل الطلاب خلال الأسابيع الثمانية إلا على سبعة أيام إجازة.

يدفع الراغبون في دخول عالم الأثرياء نحو 14 ألف دولار مقابل ثمانية أسابيع من التدريب المكثف على أصول الإتيكيت وفنون الخدمة الراقية (بيكسلز)

وتتعلم المتدربة الأميركية إيفا بارنارد، البالغة 22 عاماً، أن اختيار عدد فردي من الزهور يساعد على تكوين باقة أكثر تناسقاً، وأن أدق التفاصيل قد تصنع الفارق بين خدمة عادية وأخرى استثنائية. كما يتدرب الطلاب على الاحتفاظ بهدوئهم وعدم إظهار الانزعاج، حتى عندما يتعرضون للانتقاد.

ولا تنتهي الاختبارات بانتهاء الدروس؛ إذ يعتمد التخرج على نظام نقاط يبدأ فيه كل طالب بألف نقطة، يخسر منها عند ارتكاب الأخطاء. ويحتاج إلى 600 نقطة على الأقل للحصول على الدبلوم، بينما يعني النزول عن 500 نقطة الرسوب. وقد تكون مخالفة قواعد المظهر أو الإتيكيت كافية لخصم نقاط ثمينة.

تأسست الأكاديمية عام 2000 على يد روبرت فينيكس، الذي عمل كبير خدم لسنوات، بعدما واجه صعوبة في العثور على أشخاص مؤهلين لخدمة عملائه، ومن بينهم أفراد من عائلات ملكية. ويقول إن المهنة قد توفر رواتب سنوية مرتفعة تصل أحياناً إلى ستة أرقام، لكنها ليست طريقاً سهلاً إلى الثراء.

ويكتشف بعض الطلاب ذلك سريعاً. فالأميركي ماكسيميليان كامبوس، البالغ 21 عاماً، يلخص تجربته بالقول: «هذا أصعب عمل قمت به في حياتي».

وهكذا، يبدو أن دخول عالم الرفاهية لا يبدأ بالاستمتاع بمظاهره، بل بتعلم تفاصيله الدقيقة، والقدرة على خدمة الآخرين بانضباط وهدوء، حتى عندما لا تسير الأمور كما يشتهي المرء.