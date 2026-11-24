أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الصادر الثلاثاء في مدينة لوزان السويسرية، بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، معربة عن استغرابها واحتجاجها على عدم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بنزاهة إجراءات التحكيم.

وقالت الجامعة، في بيان رسمي، إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مطلبها بترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية الإجراءات التحكيمية، مشيرة إلى ما قالت إنه تأكد بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

وأضافت أن القرار لم يراعِ التوجه الذي كرّسه أخيراً المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن الحكم، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية.

وأكدت الجامعة المغربية عزمها اللجوء إلى جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن في القرار.

وجاء الموقف المغربي بعدما قضت محكمة التحكيم الرياضي، الثلاثاء، بقبول استئناف الاتحاد السنغالي، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وإعادة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 إلى السنغال.

وتعود فصول القضية إلى المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل عودتهم لاستكمال المواجهة التي انتهت بفوزهم بهدف دون رد بعد التمديد.

وفي 17 مارس (آذار)، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي عدّ السنغال خاسرة بالانسحاب بنتيجة 3 - صفر، ومنح المغرب اللقب، قبل أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي في 25 من الشهر ذاته.

وخلصت المحكمة إلى أن المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، اللتين استند إليهما قرار لجنة الاستئناف، لا تنطبقان على أحداث المباراة النهائية، كون الحكم لم ينهِ المواجهة بصورة نهائية، كما عدّت أن قراره باستئناف اللعب عقب عودة لاعبي السنغال لم يشكل خطأً قانونياً.