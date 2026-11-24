أعلنت المديرة العامة لمنظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» سابرينا دالافيور، الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير، خلال الأشهر الأخيرة، في عمل الأمانة الفنية مع الحكومة السورية لمعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية خلال حقبة نظام الأسد.

وقالت دالافيور، في بيان، خلال المؤتمر الـ31 للدول الأطراف بالمنظمة، إن الأمانة الفنية اكتشفت، في مايو (أيار) الماضي، بدعم من الحكومة السورية، كمية كبيرة من الأسلحة الكيميائية غير المعلَن عنها.

وأضافت دالافيور أن فِرق المنظمة تحققت، في أغسطس (آب) الماضي، من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية، في أول عملية تدمير متحقق منها لأسلحة كيميائية معلَن عنها في سوريا منذ عام 2014.

وكشفت المديرة الأممية، وفق «الإخبارية السورية»، أن فريقاً تابعاً للأمانة الفنية حدد، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ما يرجّح أنه مُعدات ذات صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية أو استخدامها. وأشادت دالافيور بشركاء المنظمة في الحكومة السورية وفِرق الأمانة الفنية المشارِكة في هذه المهمة المعقدة.

قبل سنوات، كنا نحضر باسم الخوذ البيضاء للمشاركة في فعاليات تعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نحمل أصوات الضحايا والناجين، ونخاطب العالم باسم من اختنقوا بالأسلحة الكيميائية، مطالبين بالحقيقة والعدالة، واليوم نعود إلى هذا المؤتمر باسم وفد... pic.twitter.com/27XK47kKru — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) November 23, 2026

هذا، وقد شارك وفد سوري، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في اجتماعات اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقر المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، التي افتتحت يوم الاثنين.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أمام المؤتمر، إن دمشق سلّمت المنظمة أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق.

وأضاف أن دمشق يسّرت للمنظمة مقابلة شهود والوصول إلى مواقع لم يكن المفتشون الدوليون قادرين على دخولها من قبل.

المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور (موقع المنظمة)

وكانت دالافيور قد التقت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون لتحديد ما تبقّى من البرنامج وإزالته، وفق بيان للمنظمة. وشدد الشيباني، خلال اللقاء، على محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح شارك باجتماعات اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سانا)

تجدر الإشارة إلى أن ناجين وناجيات من هجمات النظام البائد بالأسلحة الكيميائية شاركوا في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة ‏في مدينة لاهاي الهولندية، بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري، برئاسة وزير الطوارئ ‏وإدارة الكوارث رائد الصالح، وبحضور الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى ‏المنظمة محمد كتوب.‏

وتهدف مشاركة الناجين والناجيات إلى إيصال أصوات الضحايا وشهاداتهم إلى المحافل ‏الدولية، وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المستمرة للضحايا وعائلاتهم، وتأكيد ‏ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي ‏استهدفت مناطق سوريّة، خلال سنوات حكم النظام البائد.‏

وفد من الناجين من هجمات الكيميائي في سوريا يشارك باجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي (سانا)

في شأن متصل، نظّم سوريون مقيمون في هولندا، السبت، وقفة صامتة في مدينة لاهاي، إحياءً للذكرى الثالثة عشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستبِقين انعقاد مؤتمر المنظمة.

وتضمنت الوقفة مشاهد ونُصباً رمزية لضحايا المجزرة، إلى جانب توزيع منشورات تعريفية بالعربية والإنجليزية والهولندية، لتأكيد حق الضحايا وذويهم في العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

بقايا ذخائر مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السابق في سوريا (سانا)

يُذكر أنه مضى أكثر من 13 عاماً على واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، حين استهدف بالسلاح الكيميائي الغوطتين الشرقية والغربية، في 21 أغسطس 2013. وقد أودت بحياة أكثر من 1400 مدني، معظمهم أطفال ونساء، ونُفّذت عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة، لتظل الأكبر من نوعها في تاريخ سوريا الحديث، وذاكرة الناجين منها مثقلة بالخوف والموت والرعب مع مرور هذه السنوات الطويلة.