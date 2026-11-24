محاولاً دفع التهمة عن نفسه، اتهم نائبٌ عراقي متورط في أنشطة تهريب فصيلَ «النجباء»، الذي يقوده أكرم الكعبي، بالاستيلاء على أرض يمر بها أنبوب نفط في النجف جنوب البلاد.

وقال عبد الهادي الحسناوي، النائب في البرلمان الاتحادي عن المحافظة، الثلاثاء، إن «واقعة التجاوز على أنبوب النفط التي كشف عنها القضاء لا تقع ضمن حدود الأرض الزراعية التابعة لعائلته».

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن السبت الماضي في بيان، أنه «كشف ميدانياً على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط».

ونفى النائب عبد الهادي الحسناوي تورط شقيقيه محمد الحسناوي العباسي، وهو العضو رئيس اللجنة المشار إليه، وحسين الحسناوي العباسي.

وطبقاً لبيان القضاء، فإن «نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور».

وقررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين في شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمرَيْ قبض بحقهما وفق القانون.

وتفجر ملف تهريب النفط منذ عملية الاعتقال التي طالت وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، في نهاية مايو (أيار) الماضي، وبعد ذلك ألقت السلطات العراقية القبض على نحو 70 مسؤولاً في قطاع النفط.

واتسعت قضية تهريب النفط وملاحقة المتورطين بعد نحو أسبوع من صدور تقارير استخبارية بشأن اكتشاف عمليات سحب وتهريب واسعة للنفط في منطقة جرف الصخر من قبل «كتائب حزب الله». وأوضحت تقارير مدعومة بصور أقمار اصطناعية أن العملية بدأت منذ 2021، قبل أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافها ودخول منطقة الجرف، الجمعة الماضي.

لقطة من فيديو تظهر النائب عبد الهادي الحسناوي حاملاً خريطة أراض في النجف جنوب العراق ومشيراً إلى «حركة النجباء»

رواية الحسناوي

وبينما كان الحسناوي يدفع عن نفسه التهم، من خلال مقطع مصور بثته منصات تابعة له، اتهم فصيلَ «النجباء» الموالي لإيران بالسيطرة على أرض يمر بها الأنبوب الذي تعرض لخرق التهريب.

وقدم الحسناوي تفاصيل جديدة بشأن قضية التجاوز على أنبوب النفط الاستراتيجي الرابط بين البصرة وقضاء حديثة، والمار عبر ناحية الحيدرية في النجف التي تسكن فيها عائلته، وأكد أن شقيقه حسين الحسناوي قد بادر إلى تسليم نفسه إلى القوات الأمنية فور صدور أمر قضائي بحقه، نافياً في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تحدثت عن هروب شقيقه الآخر محمد الحسناوي خارج البلاد، لافتاً إلى أن شقيقه «غادر العراق في رحلة علاجية منذ الأربعاء السابق قبل الحادثة بـ3 أيام».

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

موقع الأنبوب

وبيّن الحسناوي أن موقع التجاوز على الأنبوب النفطي يقع خارج حدود الأرض الزراعية التابعة لشقيقه حسين، وأن الخرائط والصور الجوية الرسمية تُثبت أن موقع الخرق يبعد مسافة نحو 1600 متر عن أرض شقيقه، التي تبعد بدورها نحو 25 كيلومتراً عن محل سكنهم، فيما «يقع موقع الاختراق ضمن أرض تابعة لـ(حركة النجباء) والعقود الزراعية المجاورة لها».

وأكد الحسناوي أن «موقع الخرق يقع على بُعد أمتار قليلة من الشارع الاستراتيجي الذي يشهد مرور آلاف السيارات وإنارة مستمرة، وضمن أراضٍ وعقود زراعية مجاورة تتراوح مسافتها من الخرق بين 137 متراً و500 متر».

وتساءل الحسناوي عن «كيفية تنفيذ عملية سحب للنفط لمسافة 300 متر في ظل هذا الوجود الأمني المكثف».

وأشار الحسناوي إلى أن «دخول شقيقه حسين تلك الأرض كان لغرض زراعي بحت، حيث باشر العمل فيها قبل 15 يوماً فقط من الحادثة، واقتصر عمله على نصب المرشات وحفر الآبار في وضح النهار وأمام أنظار المارة والمزارعين والجهات الأمنية».

وطالب الحسناوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسماح لوكلاء الدفاع والمحامين بالحضور مع شقيقه خلال التحقيق، والاطلاع على الأوراق التحقيقية بوصفه حقاً دستورياً وقانونياً.

«النجباء» تنفي

في المقابل، رفضت «حركة النجباء» اتهامات التهريب وسرقة النفط، معلنة التحرك لمقاضاة النائب الحسناوي.

وقال بيان منسوب إلى «الحركة» إنها «ترفض استغلال ملفات الفساد وتوظيفها في حملات ممنهجة تستهدف أطرافاً شاركت في معركة (طوفان الأقصى)»، مؤكدة «اللجوء إلى القضاء المختص وإقامة دعوة قضائية ضد النائب عبد الهادي الحسناوي على خلفية ادعاءاته التي نعدها باطلة»، على حد وصف بيان وزعته منصات مقربة من الفصيل الموالي لإيران.