أثارت قرارات لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ردود فعل غاضبة في أربيل، حيث رفضها رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، بينما رأى سياسيون كرد صعوبة في التعامل مع الإقليم على غرار «منطقة تحدث فيها ممارسات غير شرعية»، في إشارة إلى بلدة جرف الصخر جنوب بغداد.

ووجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الثلاثاء، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».

وقال بارزاني في بيان: «منذ فترة، تشهد مراكز صنع القرار في العراق تحركات غير طبيعية تستهدف إقليم كردستان، وطرح قرارات وأفكار غير سليمة تنطوي على نزعة تصعيدية ومغامرة».

كما أكد وزير الداخلية في كردستان ريبار أحمد، الثلاثاء، رفض حكومة الإقليم، لقرارات بغداد بشأن الحدود، مبينا أن الإقليم له قوانينه ومبادئه الخاصة، ولكل من قوات البيشمركة وقوات وزارة الداخلية في الإقليم واجباتها.

من جهته، قال مسرور بارزاني، الثلاثاء، على هامش مؤتمر القمة العالمية الشباب المنعقد في أربيل، إن قرارات بغداد «غير مقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك، شريطة أن يستند بالكامل إلى الدستور، لا إلى القرارات الفردية وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان»، حسب تعبيره.

وأضاف بارزاني: «أُصبنا بالدهشة من البيان الذي صدر، لأنه لا ينسجم مع مضمون المحادثات التي أجريناها سابقاً مع السلطة في بغداد؛ فقد نقل وفدهم إلينا رسائل مختلفة تفيد بأن التوجه كان نحو حل المشكلات على أساس الدستور».

رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني (رويترز)

وجاءت قرارات بغداد بعد 3 أيام فقط من زيارة أجراها رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إلى الإقليم السبت، ولقاءاته مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومته مسرور بارزاني، حيث جرى بحث «أهمية حسم القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما ملفات الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية» بحسب بيان لحكومة كردستان التي نفت ما أشارت له تقارير من أن الزيارة كان هدفها إبلاغ الإقليم بأن التعامل معه سيشابه ما جري في جرف الصخر.

وقال بارزاني: «سنواصل الحوار. لن يكون أي إجراء غير دستوري مقبولاً لدى إقليم كردستان بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كان على أساس الدستور، فإن الباب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن جميع القضايا».

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، قرارات، وصفها مراقبون بـ«العاصفة الإدارية»، تضمنت إغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة في إقليم كردستان، ومنح السيطرة للحكومة الاتحادية على حقول نفطية في الإقليم، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية، بحسب بيان رسمي من بغداد.

لا يوجد رقم دقيق متفق عليه رسمياً لعدد المعابر غير الرسمية في إقليم كردستان، حيث تختلف التقديرات والتصريحات بين مسؤولين ونواب وتقارير إعلامية، إلا أن الأعداد المتداولة تتراوح بين 6 و21 و46 معبراً غير رسمي يقع أغلبها في السليمانية.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات مشتركة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

ضغوط جرف الصخر

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دجوار فائق لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات الزيدي جاءت نتيجة ضغوط يتعرض لها بسبب الحملة الأمنية على جرف الصخر، فخلال الأيام الماضية ظهرت أصوات كثيرة في بغداد تطرح مغالطات وتتساءل عن سبب عدم التعامل مع إقليم كردستان مثل جرف الصخر.

وتابع دجوار وهو مستشار في حكومة إقليم كردستان أن «هؤلاء تناسوا أن الإقليم محصن بالدستور والقانون وليس منطقة تحدث فيها ممارسات غير شرعية، بل على العكس هناك إصرار من الإقليم على تطبيق الدستور والقانون بشكل كامل؛ لأن بهما حقوقاً أكثر مما يتلقاه من الحكومة الاتحادية».

وتحدث فائق عن «حصول الإقليم على 14 في المائة من الموازنة وفق تعداده السكاني، في حال تطبيق الدستور والقوانين، بدلاً من 12.67 في المائة التي تصر عليها بغداد».

وأشار فائق إلى أن «أي قرارات تصدر سيتم تنفيذها ما دامت قد اتفقت مع القانون والدستور بشرط التوافق والحوار حولها بين بغداد وأربيل، ولكن لن يتم تنفيذ ما يخالف ذلك»، مشدداً على أن «الدستور يقضي بإدارة المعابر والنفط بالمشاركة، إذ إنها ليست من الحقوق الحصرية لحكومة بغداد».

وشدد دجوار على عدم «التثبت من مخالفة الإقليم للقانون، أو التورط بتهريب النفط ولو نقطة واحدة، فهناك لجان تفتيش ومراقبة مستمرة من الحكومة الاتحادية بالاشتراك مع حكومة الإقليم»، منوهاً إلى أن «الخلاف القائم حول النفط سببه إصرار بغداد على تسليمها 400 ألف برميل يومياً، وربط ذلك بتسليم الرواتب، وهو ما يفوق فوق قدرة الإقليم».

واستطرد دجوار قائلاً، إن «الإقليم كثيراً ما دعا إلى إصدار قانون جديد للنفط ينهي المشكلات القائمة لتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف».

ويميل ناشطون كرد إلى اعتقاد أن الخلاف السياسي بين أربيل وبغداد غالباً ما يكون السبب الفعلي وراء عرقلة تشريع قانون جديد للنفط منذ نحو 20 عاماً، إلا أن مشكلات تتعلق بتفسير مواداً في الدستور، منها صلاحيات إقليم كردستان، لم تجد حلاً في غالبية التسويات.

ولا يزال الخلاف قائماً حول ما إذا كان لإقليم كردستان الحق في التعاقد مباشرة مع شركات أجنبية، وتنفيذ مشروعات نفطية مستقلة، أم أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك بموجب الدستور، والقوانين، إلى جانب تباينات حادة حول الحقول المستكشفة، ونوع العقود الموقعة، سواء كانت بنظام الخدمة، أو المشاركة.

تحركات عسكرية

إلى جانب القرارات الاتحادية التي استهدفت قطاعي النفط والمعابر، تسود مخاوف في أربيل من تغييرات على المستوى الأمني والانتشار العسكري للقوات الاتحادية، من دون تأكيدات رسمية.

وتتعلق تلك المخاوف بمحاولات ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي استعادة نموذج دخول قوات عراقية مشتركة لمنطقة جرف الصخر جنوب بغداد لوقف عمليات تهريب نفط.

وقالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، «الشرق الأوسط»، إن «كردستان العراق ليس مجرد منطقة جغرافية، وإنما إقليم اتحادي معترف به بموجب المادة 117 من الدستور، له مؤسساته وصلاحياته الدستورية، أما جرف الصخر فهي منطقة تابعة لمحافظة بابل، ولا تتمتع بصلاحيات دستورية».

وشددت النجار، وهي نائبة سابقة في البرلمان الاتحادي، على أن «أي خلاف بشأن الصلاحيات أو الأمن أو الموارد يجب أن يُعالَج وفق الدستور والقانون والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم، وليس من خلال التصعيد أو التهديد باستخدام القوة».

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

«عاصفة» الزيدي توحِّد الغريمين

لم تثر قرارات الزيدي غضباً فقط في كردستان، بل وحدت الغريمين التاريخيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد) اللذين تتصاعد بينهما الخلافات منذ نحو عامين بسبب أزمة تشكيل الحكومة، ولكنهما أصدرا بياناً مشتركاً، مساء الثلاثاء، أعربا فيه عن استغرابهما من بيان المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية.

وأكد الحزبان التزام الإقليم بالدستور العراقي، ورفضهما ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لحقوقه، كما شددا على أن الدستور هو الحَكَم الوحيد لحل الخلافات، وأن المساس بمكتسبات كردستان خط أحمر، داعيَيْن إلى تغليب لغة الحوار والشفافية، وتجنب القرارات الأحادية حفاظاً على استقرار العراق.

وجاء البيان بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى توحيد الصف، قائلاً في معرض تعليقه على قرارات الزيدي: «آمل أن تستشعر جميع الأطراف أن مسألة حماية كيان إقليم كردستان وحماية هذه التجربة أكبر من أي مكسب شخصي أو حزبي، ويجب على كل فرد في إقليم كردستان أن يستشعر مسؤوليته التاريخية».