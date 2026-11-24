نساء في مركز لتوزيع المساعدات الدولية في شمال الكاميرون حيث تنشط المجموعات المسلحة في المنطقة الأكثر تعرضاً للهجمات على أطراف بحيرة تشاد (أ.ف.ب)

تكثّف جماعات مسلحة، في مقدمتها «بوكو حرام»، عمليات خطف المدنيين والإفراج عنهم مقابل فدية مالية، في أقصى شمال الكاميرون، المحاذي لنيجيريا وتشاد، لتمويل نشاطها، في حين سجّل مرصد متخصص 269 حالة خطف خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.

وتتركز هذه العمليات في المنطقة الأكثر تعرضاً لهجمات الجماعة المسلحة، على أطراف بحيرة تشاد، التي غدت منذ 2009 معقلاً للنشاط الإرهابي؛ إذ تضم مقاتلي «بوكو حرام» ومنافسها «تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير مطول، الثلاثاء.

قال أتوم موسى: حين فتحت عيني كنت محاصراً بمقاتلي «بوكو حرام». وخُطف سبعة آخرون في الليلة نفسها من قرية تشيكا ونُقلوا إلى جزيرة في بحيرة تشاد يحتجز فيها أصلاً نحو 10 رجال ونساء عدة (أ.ف.ب)

الذبح أو الدفع

وروى موسى، وهو جالس في مأوى من القصب داخل مخيم هيلي ألفا للنازحين واللاجئين، على بعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود مع نيجيريا، أن الخاطفين طلبوا منه رقم هاتف أحد أفراد أسرته لدفع الفدية. وقال: «إن لم ترد الأسرة أو لم تجمع المبلغ، يقتلوننا. ذبحوا رجلاً عمره 45 عاماً أمام عيني. أسرتي متواضعة، وظننت أن الأمر نفسه سيحدث لي». وتمكن مجتمعه من جمع جزء من مبلغ 2.5 مليون فرنك أفريقي (نحو 3800 يورو، حسب الوكالة)، فأُفرج عنه بعد أسبوعين.

تتركز العمليات في المنطقة الأكثر تعرضاً لهجمات الجماعة المسلحة على أطراف بحيرة تشاد (أ.ف.ب)

اقتصاد الفدية

وتشهد المنطقة منذ أكثر من عام «تزايداً» في عمليات الخطف مقابل فدية، حسب أيشة بمبورا، الباحثة في مرصد الجريمة المنظمة في وسط أفريقيا، التي قالت إن 269 مدنياً اختُطفوا في الأشهر السبعة الأولى من 2026، وهو رقم «يتجاوز» 249 حالة سُجلت في 2025. وعزت ذلك إلى «الضغط العسكري في نيجيريا» المجاورة، الذي «يجبر مقاتلي بوكو حرام على التراجع» نحو جبال ماندارا وجزر بحيرة تشاد.

وقالت إن الجماعات، بعد أن حُرمت من مصادر تمويلها المعتادة، «اتجهت إلى اقتصاد افتراس، تطالب بفدى تتراوح بين 500 ألف فرنك أفريقي وملايين عدة»، أي من 762 يورو إلى آلاف عدة.

لاجئ في هيلي ألفا شمال الكاميرون حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من عام «تزايداً» في عمليات الخطف مقابل فدية (أ.ف.ب)

وعند خطف شخص، تبلِغ الأسرة أولاً رئيس القرية، وقال محمد أندريس (51 عاماً)، رئيس قرية كارينا، وهو لاجئ أيضاً في هيلي ألفا: «دوري هو خفض الفدية ثم تعبئة العائلات الكبيرة لجمع المبلغ المتفق عليه». وشارك في يوليو (تموز) في مفاوضات الإفراج عن سبعة أشخاص خُطفوا في ثلاث هجمات على القرية، ودُفع ما يعادل 46 ألف يورو مقابل الإفراج عنهم.

وأضاف أن الجماعات تخطف أحياناً أشخاصاً عدة من الأسرة نفسها، و«تذبح أحدهم للضغط على الأقارب». وقال: «المدخرات القليلة التي كانت لدينا أخذتها (بوكو حرام). كنا نملك حقولاً ونعمل لأنفسنا، واليوم الأمر معكوس».

تجمُّع سكان بالقرب من موقع تفجير استهدف مسجداً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا 25 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

حوض تشاد

بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، قُتل 977 شخصاً ونزح أكثر من ثلاثة ملايين في دول حوض بحيرة تشاد، وهي تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر، حسب منظمة «أكليد» التي أحصت 908 حوادث أمنية، منها 105 حوادث في أقصى شمال الكاميرون وحده في سبتمبر.

وقال سيليستان ديلانغا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية، إن أقصى شمال الكاميرون «كان دائماً المنطقة التي تسجل أعلى معدل للانتهاكات؛ لأن (بوكو حرام) و(داعش) موجودان فيها»، واصفاً إياها بأنها «منطقة استراتيجية لاقتصاد العنف لديهم، فيها صيد ومراعٍ وزراعة، إضافة إلى دفع الضرائب». وتستقبل المنطقة أكثر من 500 ألف نازح، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)

وأضاف أن أكثر من عشر هجمات على مواقع عسكرية منذ العام الماضي «تظهر الرغبة في توسيع قبضة الجماعات المسلحة» على المنطقة المحيطة بداراك وهيلي ألفا. وقال إن «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد»، أحد فصيلي «بوكو حرام»، «أعادت منذ أبريل (نيسان) هيكلة تنظيمها وعيّنت قادة ونواباً كاميرونيين لديهم خبرة كبيرة في الميدان»، وإنها أعطت منذ 2022 توجيهات لمقاتليها باللجوء إلى الخطف مقابل فدية.

خلال حفل اختتام برنامج لإعادة تأهيل مسلحين عملوا سابقاً في صفوف «بوكو حرام» (أ.ف.ب)

وتخطف مجموعات مسلحة أخرى مدنيين و«تبيعهم» إلى جماعات «بوكو حرام»، وهو ما وصفه الباحث بأنه تعاقد من الباطن في اقتصاد العنف، و«مضاعف لانعدام الأمن».

وفي مواجهة تدهور الوضع، دشّن وزير دفاع الكاميرون جوزيف بيتي أسومو مؤخراً قاعدتين لكتيبة التدخل السريع، وهي وحدة نخبة في الجيش الكاميروني، في هيلي ألفا وبرغرام بأقصى شمال البلاد.