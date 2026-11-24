قبل أن يُعلن أي من الأسماء الديمقراطية البارزة ترشحه للبيت الأبيض، رسمت اللجنة الوطنية للحزب الطريق إلى أول اختبار علني بين المتنافسين.

فقد أعلنت، الاثنين، خطة لإجراء 12 مناظرة بين يونيو (حزيران) 2027 ومارس (آذار) 2028، وربطت المشاركة فيها، للمرة الأولى، بتعهّد يلزم المرشح بالتنديد بإعلانات تموّلها مجموعات مستقلة لمصلحته أو ضد منافسيه.

فبعد انتصارات انتخابات التجديد النصفي، أعلن رئيس اللجنة كين مارتن تمسّكه بأن يدخل الديمقراطيون معركة الرئاسة وهم قادرون على مساءلة خصومهم عن نفوذ كبار المانحين. وأول من سيُطلب منه الإجابة عن هذا السؤال هم مرشحو حزبه أنفسهم.

إعلان مبكّر

أثار الإعلان المبكّر لجدول المناظرات بعض التساؤلات في الساحة السياسية الأميركية، إلا أن المقربين من اللجنة أوضحوا أن التبكير وقع في إعلان القواعد أكثر منه في موعد المناظرة الأولى. فالجدول يستعيد إلى حد بعيد تجربة انتخابات 2020، وكان مطروحاً أن يبدأ النقاش التلفزيوني في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين. لكن ثلاثة فرق على الأقل تستعد لحملات محتملة اعترضت على البدء في الربيع، بحسب «واشنطن بوست».

ويعكس اختيار شهر يونيو تبايناً في الأولويات بعد الفوز في الانتخابات النصفية؛ فمن يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية يحتاج إلى وقت لبناء حملة وطنية، فيما يريد نواب وحكام أن يُظهروا للناخبين ما يستطيعون إنجازه بالتفويض الذي نالوه للتو، قبل أن ينصرف الاهتمام إلى طموحاتهم الرئاسية.

أما إعلان الشروط قبل اتضاح هوية المتنافسين، فيحدّ من قدرة أي حملة على اتهام القيادة بتفصيلها على قياس مرشح بعينه. وقد يصل عدد المشاركين في المناظرات الأولى إلى 20، موزعين عند الحاجة على موعدين. وتُعقد خمس مناظرات في 2027 وسبع في العام التالي، بينها واحدة في كل ولاية من الولايات الست التي تصوّت مبكراً.

وفي يناير (كانون الثاني)، من المتوقّع أن تعلن اللجنة العتبات المطلوبة في الاستطلاعات وجمع التبرعات الشعبية للمناظرتين الأوليين. وعندها يعرف المرشحون كم يحتاجون من التأييد والمال كي يحظوا بفرصتهم الأولى أمام جمهور على المستوى الوطني.

ولم يعلن أي من الشخصيات الديمقراطية البارزة رسمياً ترشحه، لكن التحركات بدأت بالفعل بين الطامحين إلى الترشح للانتخابات الرئاسية. ويبرز من بين الأسماء حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم كنتاكي أندي بيشير، ونائبة الرئيس السابقة كاملا هاريس.

حدود المال

تحمل قواعد الترشّح بصمة التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي طالب طويلاً بإبعاد كبار الممولين عن المنافسة داخل الحزب.

لكن مارتن طرح تقييد الإنفاق الخارجي في أغسطس (آب) 2025، وحظي المسعى بتأييد السيناتورين التقدميين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وكذلك شخصيات أقرب إلى الوسط، بينها النائب جيسون كرو ورئيس اللجنة السابق جايمي هاريسون، وفق موقع «أكسيوس». ويستند هذا التوافق بين جناحي الحزب أيضاً إلى حسابات انتخابية؛ إذ يصعب على الديمقراطيين إقناع الناخبين بضرورة الحد من النفوذ السياسي لأصحاب الثروات، فيما يستفيد بعض مرشحيهم من إعلانات يمولها مانحون مجهولون لمهاجمة منافسيهم داخل الحزب.

لكن آلية تطبيق القواعد الجديدة تكشف عن محدودية أثرها. فإذا موّلت لجنة إنفاق مستقل، تُعرف بـ«سوبر باك»، إعلاناً يؤيد مرشحاً، يقع عليه وحده واجب التنديد. أما إذا هاجم الإعلان مرشحاً ديمقراطياً، فيُطلب من سائر منافسيه التنديد بالإنفاق. وتبتّ اللجنة الوطنية للحزب في الشكاوى التي يرفعها ممثلو الحملات الموقّعة على التعهّد، وتتولى نشر بيانات التنديد، فيما قد يؤدي امتناع مرشح عن الوفاء بالتزامه إلى استبعاده من المناظرة. غير أن المجموعة المموّلة للإعلان تستطيع مواصلة بثّه رغم إدانته؛ فسلطة الحزب تقتصر على تحديد شروط المشاركة في المناظرات، بينما يجيز القانون الأميركي للجان «سوبر باك» جمع تبرعات غير محدودة لتمويل أنشطة انتخابية مستقلة عن حملات المرشحين.

وفي التعهّد قيْد آخر أكثر مباشرة؛ إذ يحظر على الحملات عقد اتفاقات مشتركة لجمع الأموال مع لجان الحزب إلى أن يُحسم السباق على نيل الترشيح الديمقراطي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حياد المؤسسات الحزبية خلال الانتخابات التمهيدية، ومنع أي مرشح من الاستئثار بموارد الحزب وشبكاته التمويلية على حساب منافسيه.

رهان الناخبين

وقد تتيح شروط جمع التبرعات الشعبية لمرشح مغمور يحظى بتأييد القاعدة الحزبية فرصة لمخاطبة ملايين الناخبين عبر المناظرات. لكن اقتران هذه الشروط بتحقيق نسب محددة في استطلاعات الرأي قد يرجّح كفة المرشحين الذين يتمتعون أصلاً بشهرة وطنية أو بشبكة واسعة من المتبرعين.

أما الناخب المستقل، سواء شارك في الانتخابات التمهيدية في الولايات التي تسمح له بذلك، أو اكتفى بمتابعة السباق استعداداً للانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2028، فسيكون بإمكانه معرفة الجهات التي تقف وراء الإعلانات الهجومية ومواقف المرشحين المستفيدين منها، في حدود ما تتيحه قواعد الإفصاح المالي عن هوية الممولين. غير أن إقناعه بجدوى التعهّد قد يكون صعباً إذا استمر بث الإعلان رغم تنديد المرشحين به.

ولا تفرض الخطة أي التزام على الجمهوريين، كما تستثني الإعلانات التي تستهدفهم وحدهم، وتنتهي القيود التي تفرضها بانتهاء الانتخابات التمهيدية. وهذا يتيح للديمقراطيين الاستفادة مجدداً من الإنفاق الخارجي في مواجهة الجمهوريين خلال الانتخابات العامة، لكنه قد يضع مرشح الحزب أمام اختبار لمصداقيته إذا عاد كبار الممولين إلى دعمه في خريف 2028: ما الذي تغيّر في نفوذ المال السياسي منذ أن وقف على منصة المناظرة وتعهّد بمقاومته.